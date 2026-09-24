Ahora sí: primavera en Catamarca y máxima de 33 grados

Desde este jueves comienza el anunciado ascenso de la temperatura y la primavera se comienza a mostrarse con un clima agradable según el Servicio Meteorológico Nacional. En cuanto a las condiciones previstas, no se contemplan precipitaciones para esta semana.

En tanto, el comportamiento de la temperatura mostrará una amplitud importante a lo largo de la jornada. Durante la madrugada se registraron 18 grados, mientras que en la mañana la temperatura indicada será de 15 grados. Con el avance del día llegará el ascenso térmico más marcado, con una máxima de 33 grados durante la tarde.

Por la noche, en tanto, el termómetro descenderá hasta los 25 grados, manteniéndose las condiciones de cielo parcialmente nublado.

Jueves con algo de nubosidad y viento

El SMN señala que la condición de tiempo de este día será de parcial nubosidad, lo que se mantendrá durante todo el día. En la mañana, continuará el cielo parcialmente nublado mientras que el viento tendrá una intensidad de 13 a 22 km/h, con dirección predominante del Noroeste (NO).

Ya durante la tarde, el panorama mantendrá igual y el Innombrable rotará al Norte pero ya con una velocidad de entre 23 y 31 km/h. La particularidad de este tramo de la jornada estará dada por la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Finalmente, durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado. El viento se mantendrá soplando desde el mismo sector pero con velocidades de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas.

De esta manera, el escenario para este jueves en Catamarca estará definido por cielo parcialmente nublado, temperaturas que llegarán a los 33 grados, viento predominante del Norte y ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde, sin precipitaciones previstas.