Prosane superó las 65 mil atenciones y amplió accione en escuelas de Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones orientadas a la promoción y prevención de la salud, mediante diferentes estrategias destinadas a alcanzar a la población y brindar respuestas a sus demandas.

En este marco, desde el mes de abril, el Programa Prosane realizó un total de 65.674 atenciones en establecimientos educativos de toda la provincia. Las intervenciones alcanzaron a alumnos y alumnas de 80 escuelas, correspondientes a los tres niveles educativos contemplados por el programa.

La cantidad de atenciones refleja el alcance de una estrategia que lleva los controles de salud directamente al ámbito escolar, con intervenciones destinadas a detectar necesidades, prevenir enfermedades y promover hábitos y condiciones vinculadas con el bienestar de la comunidad educativa.

Las prestaciones realizadas comprenden diferentes áreas de atención:

Pediatría.

Nutrición.

Oftalmología.

Fonoaudiología.

Odontología.

El abordaje contempla a estudiantes de distintos momentos de sus trayectorias educativas, incluyendo sala de 4 del Nivel Inicial, 1° y 6° grado del Nivel Primario, y 2° y 4° año del Nivel Secundario. De esta manera, Prosane desarrolla controles en diferentes etapas de la escolaridad, con una mirada integral sobre las necesidades de salud de niños, niñas y adolescentes.

Una estrategia de prevención

El objetivo del programa es brindar una respuesta activa a las necesidades de atención de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, impulsando acciones destinadas tanto a la prevención de enfermedades como a la promoción de la salud. La estrategia se desarrolla en los establecimientos educativos y permite acercar distintas especialidades a la población escolar. El abordaje comprende controles vinculados con diferentes dimensiones de la salud y busca identificar situaciones que puedan requerir atención o seguimiento.

La presencia del programa en las escuelas también fortalece la relación entre distintos actores del sistema público. En este sentido, Prosane contribuye a profundizar la articulación entre los ministerios de Salud y Educación, al tiempo que fortalece el vínculo entre las instituciones escolares y los centros de salud.

Ese vínculo constituye un componente central de la estrategia, porque permite que las necesidades detectadas durante los controles puedan ser identificadas y abordadas de manera articulada. Además, el trabajo en las escuelas posibilita reconocer temáticas que requieran acciones específicas de promoción de la salud, a partir de las situaciones observadas en cada comunidad educativa.

El control integral como punto de partida

La intervención de Prosane no se limita a la realización de controles. El programa contempla también una instancia posterior destinada al seguimiento y resolución de las problemáticas detectadas durante el control integral de salud.

Este aspecto permite que la atención realizada en las escuelas funcione como un punto de partida para continuar trabajando sobre aquellas situaciones que requieran respuestas posteriores. El control integral posibilita identificar necesidades en áreas como pediatría, nutrición, oftalmología, fonoaudiología y odontología. A partir de esa detección, se contempla el seguimiento correspondiente y la resolución de las problemáticas identificadas.

El esquema combina así prevención, detección y continuidad de la atención, dentro de una estrategia que busca dar respuestas a las demandas de la población escolar.

Un abordaje que apunta al desarrollo integral

Las acciones desplegadas por Prosane tienen entre sus objetivos contribuir al aprendizaje y desarrollo humano integral, además del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo. La estrategia alcanza a niños, niñas y adolescentes, pero también contempla a los demás integrantes de la comunidad, a partir del trabajo de promoción de la salud desarrollado junto con docentes, directivos y familias.

Los controles de pediatría, nutrición, oftalmología, fonoaudiología y odontología constituyen herramientas para identificar situaciones que puedan requerir seguimiento, mientras que las acciones de promoción permiten trabajar junto a la comunidad educativa sobre temáticas vinculadas con el cuidado y el bienestar.

Continuidad y respuesta

Uno de los aspectos centrales de la estrategia es que el control no representa una instancia aislada. Luego de la evaluación integral, Prosane contempla el seguimiento y la resolución de las problemáticas detectadas, de manera que las situaciones identificadas durante la intervención puedan tener continuidad.

Este mecanismo refuerza el objetivo del programa de brindar respuestas concretas a las necesidades de atención de la población escolar.

Al mismo tiempo, el vínculo entre la escuela y el centro de salud permite identificar las temáticas que requieren nuevas acciones de promoción dentro de cada comunidad educativa. Así, la información obtenida durante los controles contribuye a orientar intervenciones posteriores. El trabajo sostenido desde abril articula de esta manera distintas dimensiones: atención, prevención, promoción, seguimiento y participación comunitaria.