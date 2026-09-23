CATA celebró su primer año con arte, tecnología e identidad

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) celebró su primer aniversario con una jornada que reunió expresiones artísticas contemporáneas y lenguajes digitales en el edificio histórico de la ex Casa de Gobierno. Autoridades, artistas y visitantes compartieron una propuesta concebida como una síntesis del camino recorrido por este espacio cultural durante su primer año de actividad.

Desde el Patio de las Palmeras, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, puso en perspectiva el alcance que tuvo CATA desde su apertura. En apenas un año, señaló, el centro se convirtió en "un punto turístico muy importante en la capital catamarqueña", con más de 72 mil visitantes que pasaron por sus salas.

La dimensión de ese número se vincula con uno de los principales desafíos planteados al momento de poner en funcionamiento el espacio: lograr que el edificio tuviera actividad permanente y no quedara limitado a las visitas escolares.

"El mayor desafío era darle vida diariamente a este espacio: que no fuera solamente un lugar de visita escolar, sino un centro cultural con actividad permanente", explicó Roldán. En esa transformación, la identidad ocupa un lugar central. "Lo que hay en esta muestra es nuestra identidad, lo que somos como catamarqueños", afirmó.

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, también destacó el crecimiento experimentado durante este primer año. Según expresó, CATA "se fortaleció y se convirtió en un espacio donde los catamarqueños pueden vivenciar nuestra identidad y nuestra cultura".

Una experiencia que conecta territorio, cultura y tecnología

La celebración del aniversario no se limitó a una revisión de los resultados alcanzados. La programación puso en escena la combinación de arte, tecnología, movimiento y sonido que caracteriza la propuesta del centro cultural.

Uno de los momentos destacados estuvo protagonizado por el Estudio de Malambo Chúcaros, dirigido por el campeón nacional Fernando Desanti. La presentación llevó al espacio la potencia de la danza y la percusión, incorporando una expresión artística vinculada al movimiento y a la fuerza escénica.

El recorrido continuó con "CATA, territorio sensible", una instalación de arte digital inmersiva que propone experimentar Catamarca desde una dimensión sensorial. La obra articula distintos recursos para construir una representación del territorio en la que naturaleza y cultura aparecen entrelazadas.

La instalación utiliza:

Proyecciones audiovisuales.

Paisajes sonoros.

Recursos tecnológicos.

Una propuesta inmersiva orientada a generar nuevas formas de percibir el territorio.

A esta experiencia se sumó una intervención de la Compañía de Danza, dirigida por Paula Novaro, con la asistencia de Juan Hernández Novaro y Micaela Reinoso. El movimiento se incorporó así a una propuesta concebida como un recorrido integral, en el que las distintas disciplinas dialogaron dentro de un mismo espacio.

El cuadro de danza se desplegó al ritmo de la versión instrumental de "Vuelta Redonda", composición de Juan Ignacio Molina incluida en su último álbum, Taku. La obra fue producida por Francisco Santillán, Luis Carlos Bazán y el propio Molina, y aportó una atmósfera sonora especial a la celebración.

La identidad como experiencia compartida

Para Maubecin, la dimensión cultural de CATA también se expresa en quienes atraviesan sus espacios. "Cada escuela, cada turista, cada artesano que pasa por CATA se lleva una idea clara de lo que es Catamarca y la curiosidad de recorrer todo nuestro territorio", sostuvo.

Esa mirada permite entender el centro cultural no solamente como un lugar de exhibición, sino como un punto de encuentro entre quienes viven en la provincia, quienes la visitan y quienes producen y transmiten sus expresiones culturales.

La programación del primer año buscó precisamente ampliar esa interacción. Con más de 40 eventos, CATA incorporó conciertos, ciclos de cine, charlas, ferias, presentaciones de libros, conferencias y capacitaciones. El conjunto de actividades acompañó la construcción de un espacio definido como de vanguardia, donde la identidad catamarqueña se presenta como algo que se respira y también se proyecta.

Infancias y tecnología: participar para crear

La celebración también incorporó una instancia especialmente destinada a las infancias. Chicas y chicos pudieron diseñar y colorear su propio poncho para luego verlo integrado, mediante tecnología digital, a una escena colectiva proyectada en tiempo real.

La propuesta extendió el vínculo entre identidad y tecnología hacia una experiencia participativa. El poncho, asociado dentro de la actividad a la creación individual, pasó a formar parte de una composición colectiva mediante recursos digitales.

De esta manera, la interacción tecnológica se integró a la experiencia cultural no solo como herramienta de exhibición, sino también como mecanismo para que los visitantes participaran en la construcción de una escena compartida.

Más de 72 mil visitantes en el primer año

Desde su inauguración en septiembre de 2025, CATA recibió a más de 72 mil personas, que experimentaron la identidad de Catamarca con los cinco sentidos.

Dentro de ese universo, los estudiantes ocuparon un lugar significativo. Durante el primer año, 3.700 alumnos de 123 escuelas de todos los niveles recorrieron el centro cultural como instancia de aprendizaje y acercamiento a la cultura, la producción y el patrimonio de Catamarca.

La cifra refleja además uno de los objetivos que atravesaron el desarrollo del espacio: ampliar la experiencia cultural más allá de una visita ocasional y convertir el edificio en un lugar de encuentro sostenido con la comunidad.

A la circulación de estudiantes y turistas se sumó una agenda diversa de actividades. Los más de 40 eventos realizados durante el primer año construyeron una programación que incluyó disciplinas, formatos y públicos diferentes, consolidando a CATA como un espacio de actividad permanente.

Un aniversario que también proyecta lo que viene

El primer aniversario encontró a CATA con una experiencia acumulada que combina turismo, educación, patrimonio, producción cultural, arte contemporáneo y tecnología digital. Las cifras de visitantes, la participación de las escuelas y la cantidad de actividades realizadas permiten dimensionar el recorrido desarrollado desde septiembre de 2025.

La celebración, además, tuvo como eje una instalación que continúa abierta al público. "CATA, territorio sensible" permanecerá abierta hasta el 12 de octubre, con entrada libre y gratuita.

Así, el primer año de actividad queda expresado en una propuesta que busca hacer de la identidad catamarqueña una experiencia para recorrer, observar, escuchar, sentir y también intervenir. En el edificio histórico de la ex Casa de Gobierno, CATA cerró su primer aniversario poniendo en escena precisamente aquello que sus autoridades señalaron como uno de los sentidos centrales del espacio: convertir la cultura y la identidad de Catamarca en una experiencia viva y permanente.