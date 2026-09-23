Salud homenajeó a trabajadores jubilados del Área Programática N° 3 de Paclín

En el Hospital de La Merced se llevó a cabo un acto homenaje destinado a reconocer la trayectoria del personal jubilado del Área Programática N° 3, Paclín.

La ceremonia estuvo marcada por el reconocimiento a quienes durante años desempeñaron distintas funciones dentro del sistema sanitario y formaron parte de los equipos que brindaron respuesta a la comunidad en establecimientos de salud del departamento.

Antes de comenzar con el homenaje a las personas presentes, se realizó un minuto de silencio en memoria y agradecimiento de los jubilados fallecidos. El momento permitió recordar a quienes también fueron parte de la historia del Área Programática y de los establecimientos donde desarrollaron su actividad.

Posteriormente, se realizó la entrega de un reconocimiento a las familias de los jubilados fallecidos, incorporándolas al acto de homenaje y poniendo en valor la trayectoria de quienes ya no se encuentran presentes.

La actividad tuvo como eje central reconocer no solamente el tiempo de servicio, sino también la huella que dejaron quienes desarrollaron sus tareas dentro de los equipos de salud.

"Dejan huellas en este hospital"

Durante el acto, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, destacó el significado del reconocimiento y el valor de los años de trabajo dedicados al sistema sanitario.

"Para nosotros es un orgullo estar hoy acá, acompañarlos en este reconocimiento por los años que dedicaron", expresó. Barrientos remarcó que la jubilación no representa únicamente el final de una etapa laboral, sino también la permanencia de una trayectoria construida a lo largo de los años.

"Jubilarse no es sólo dejar un trabajo, es dejar huellas en este hospital, en estos pasillos, en tantas guardias que han compartido con sus compañeros de trabajo, dejan un ejemplo, forman a otros", sostuvo.

En sus palabras, la secretaria puso el acento en la dimensión humana y colectiva del trabajo sanitario. La experiencia acumulada por quienes se jubilaron fue presentada como parte de una construcción que trasciende las tareas individuales y alcanza al conjunto de los equipos.

También destacó el compromiso y la dedicación cotidiana de los trabajadores: "Agradecemos el compromiso, el trabajo diario, cada uno en sus funciones y en conjunto, como equipo de salud, dando respuesta a la comunidad". La referencia al trabajo en equipo permitió poner en perspectiva la participación de cada trabajador dentro del funcionamiento de los establecimientos sanitarios y la importancia de las tareas desarrolladas durante sus años de servicio.

Casi cuarenta trabajadores reconocidos

Finalmente, el homenaje alcanzó a 39 personas que prestaron servicio en diferentes establecimientos pertenecientes al Área Programática N° 3.

La trayectoria de los trabajadores reconocidos estuvo vinculada a distintas instituciones sanitarias del departamento:

Hospital de La Merced.

CAPS La Bajada.

CAPS Monte Potrero.

Hospital de Balcozna.

CAPS La Higuera.

CAPS Amadores.

CAPS El Rosario.

La diversidad de establecimientos incluidos en el reconocimiento refleja el alcance territorial del Área Programática y la participación de los trabajadores jubilados en distintos espacios de atención. Cada uno de esos hospitales y centros de atención primaria formó parte de las trayectorias laborales de las 39 personas homenajeadas, que desarrollaron sus funciones en diferentes ámbitos del sistema sanitario de Paclín.

El acto permitió reunir ese recorrido en una instancia común de reconocimiento, recuperando el aporte realizado durante los años de servicio.

Una mención especial por la gestión

Además del homenaje a las 39 personas jubiladas, durante la ceremonia se entregó una mención especial a quien fue la administradora del Área Programática N° 3 desde 2018 hasta 2025.

El reconocimiento estuvo destinado a destacar su labor y compromiso durante el período en el que estuvo al frente de la administración del Área.

La mención se incorporó al homenaje como una forma de poner en valor una trayectoria vinculada con la gestión y el funcionamiento del Área Programática, destacando particularmente el trabajo desarrollado y el compromiso demostrado durante esos años.

Autoridades presentes

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud y del Área Programática N° 3. Participaron las secretarias:

Dra. Daniela Ayala , secretaria de Planificación y Gestión en Salud.

, secretaria de Planificación y Gestión en Salud. Dra. Silvia Bustos , secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud.

, secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud. Lic. Florencia Acosta , secretaria de Salud Mental y Adicciones.

, secretaria de Salud Mental y Adicciones. Contadora Daniela Ortiz, secretaria de Administración.

También estuvieron presentes las autoridades del Área Programática N° 3, Dr. Sergio Ávila y Dr. Juan Bogado.

La participación de las distintas áreas de la cartera sanitaria acompañó el reconocimiento realizado al personal jubilado y a las familias de quienes fallecieron.