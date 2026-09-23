SaluTón: Salud y OSEP convocan a una jornada de actividad física y hábitos saludables

En el marco del Día de la Sanidad, el Ministerio de Salud de la provincia, junto a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), invita a la comunidad a participar del SaluTón, una propuesta que busca reunir actividad física, promoción de hábitos saludables y espacios recreativos en una misma jornada.

La actividad tendrá lugar el viernes 25 de septiembre en el Parque Adán Quiroga, con las acreditaciones previstas a partir de las 15 horas. La propuesta contempla una prueba atlética con dos distancias, de 2,5 kilómetros y 1,2 kilómetros, e incluirá además una categoría especial destinada al personal de Salud.

El objetivo de la iniciativa no se limita a la realización de una competencia deportiva. Desde la organización se plantea el SaluTón como un espacio de encuentro, destinado a promover el movimiento, la recreación y el cuidado integral de la salud, incorporando diferentes alternativas para que puedan participar tanto quienes quieran correr como quienes prefieran sumarse a otras actividades.

Deporte y propuestas abiertas a toda la comunidad

La jornada estará diseñada para ofrecer distintas opciones de participación. La prueba atlética será uno de los ejes principales, pero quienes no deseen correr también tendrán la posibilidad de acercarse y formar parte de las propuestas recreativas y de promoción de la salud.

En este sentido, el SaluTón reunirá espacios vinculados con distintas áreas y prácticas relacionadas con el bienestar. Entre las actividades previstas se encuentran:

Alimentación saludable.

Salud Mental.

Enfermería.

Actividad física.

Zumba.

Música.

Sorteos.

Otras propuestas recreativas abiertas a la comunidad.

La diversidad de actividades apunta a generar una jornada en la que el movimiento físico pueda complementarse con información, recreación y herramientas vinculadas al cuidado de la salud.

Dos distancias y una categoría especial

Uno de los principales atractivos del SaluTón será la prueba atlética, que ofrecerá dos alternativas para quienes quieran participar de la actividad física:

2,5 kilómetros.

1,2 kilómetros.

Categoría especial para el personal de Salud.

Las diferentes distancias permitirán que la propuesta contemple distintas posibilidades de participación, dentro de una jornada cuyo propósito general es incentivar el movimiento y los hábitos saludables.

La convocatoria está dirigida especialmente a los trabajadores del sistema sanitario, pero también alcanza a las familias y a la comunidad en general. De esta manera, el Ministerio de Salud y OSEP plantean una actividad que busca trascender el ámbito estrictamente laboral y convertirse en un espacio compartido.

El cuidado integral como eje de la propuesta

Desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia de generar instancias que permitan incorporar hábitos saludables y, al mismo tiempo, promover espacios de encuentro. En esa perspectiva, la actividad física y la recreación forman parte de una mirada más amplia sobre el cuidado de la salud.

El SaluTón propone precisamente combinar esos componentes durante una jornada que tendrá lugar en el Parque Adán Quiroga. La presencia de espacios dedicados a alimentación saludable, Salud Mental, Enfermería y actividad física permitirá acompañar la propuesta deportiva con diferentes contenidos vinculados al bienestar.

A estas alternativas se sumarán la música, la zumba, los sorteos y otras actividades recreativas, con una convocatoria que busca incluir a personas que participen de la prueba atlética y a quienes simplemente quieran acercarse para compartir la jornada.

Inscripción previa para la prueba atlética

Las personas interesadas específicamente en participar de la prueba atlética deberán realizar una inscripción previa a través del enlace dispuesto por la organización:

https://bit.ly/catsalud

La acreditación para la actividad comenzará a las 15 horas del viernes 25 de septiembre, en el Parque Adán Quiroga, escenario elegido para esta jornada en el marco del Día de la Sanidad.