Alerta por altas temperaturas: Aguas de Catamarca advierte por posibles bajas de presión

Las altas temperaturas que se vienen registrando en la provincia generan un incremento en el consumo de agua potable y ponen bajo una mayor exigencia al sistema de producción y distribución del servicio. Ante este escenario, Aguas de Catamarca emitió una advertencia dirigida a la población de la Capital y el Valle Central, donde podrían registrarse inconvenientes temporales en el suministro durante los períodos de mayor demanda.

Según informó la empresa, el sistema de producción y distribución se encuentra funcionando en su totalidad. Sin embargo, actualmente opera al máximo de su capacidad, una condición que, frente al aumento del consumo, podría ocasionar dificultades para mantener los niveles habituales de presión en determinados sectores.

La situación está directamente relacionada con la mayor utilización de agua potable durante las jornadas de temperaturas elevadas. En esos períodos, la demanda aumenta y exige un funcionamiento intensivo de toda la infraestructura destinada a producir y distribuir el recurso.

En este contexto, la empresa advirtió que, durante las horas de mayor consumo, podrían registrarse baja presión o faltantes temporales de agua en algunos sectores de la Capital y el Valle Central. Se trata de posibles dificultades vinculadas con los momentos de mayor exigencia del sistema, por lo que se solicitó a los usuarios adoptar medidas para contribuir al sostenimiento del abastecimiento.

El sistema funciona al máximo de su capacidad

Uno de los aspectos centrales del comunicado de la distribuidora es que el servicio no se encuentra paralizado ni funciona parcialmente. Por el contrario, la totalidad del sistema de producción y distribución está operativa, aunque trabajando al límite de su capacidad.

Esta situación adquiere relevancia frente al incremento de la demanda provocado por las altas temperaturas, debido a que el mayor consumo coincide con períodos en los que se necesita una mayor disponibilidad de agua para las actividades cotidianas.

La empresa explicó que realiza un monitoreo permanente del sistema y lleva adelante maniobras destinadas a optimizar la distribución del servicio. Estas acciones buscan administrar de la mejor manera posible el recurso disponible y sostener el abastecimiento en los distintos sectores alcanzados por la advertencia.

Las tareas de seguimiento y las maniobras operativas forman parte de las medidas adoptadas para responder al escenario de elevada demanda. No obstante, desde la empresa remarcaron la importancia de que los usuarios acompañen estas acciones mediante un consumo responsable.

Solicitan priorizar los usos esenciales

Ante el escenario planteado, Aguas de Catamarca pidió a la población priorizar el agua potable para la hidratación, la preparación de alimentos y la higiene. La recomendación apunta a reservar el recurso para las necesidades fundamentales y reducir aquellos usos que representan un consumo elevado y que no resultan indispensables.

La utilización responsable del agua adquiere especial importancia cuando el sistema trabaja al máximo de su capacidad. Por ese motivo, la empresa difundió una serie de recomendaciones para evitar el derroche y contribuir a sostener el servicio en los sectores de la Capital y el Valle Central.

Entre las principales medidas solicitadas se encuentran:

Evitar el lavado de vehículos y veredas con manguera, debido al consumo de agua que implican estas actividades.

Postergar el llenado y el recambio de agua de las piletas, para reducir la demanda durante el período de altas temperaturas.

Reducir el riego, evitando utilizar agua potable en cantidades innecesarias.

Reparar las pérdidas domiciliarias, con el propósito de impedir que las filtraciones provoquen un desperdicio continuo del recurso.

Priorizar los usos esenciales, especialmente la hidratación, la preparación de alimentos y la higiene personal.

Estas recomendaciones buscan modificar temporalmente determinados hábitos de consumo para disminuir la exigencia sobre el sistema de distribución. La reducción de actividades no esenciales permitiría reservar una mayor disponibilidad de agua para cubrir las necesidades básicas de los hogares.