"Alto anillito tenés": habló el nene cordobés que conquistó las redes por su encuentro con el Papa

"Alto anillito tenés". Con esas cuatro palabras, Santino, un nene cordobés, protagonizó uno de los momentos más comentados del encuentro con el papa León XIV en Córdoba, en el marco de la gira latinoamericana del Pontífice. Su comentario, realizado con absoluta espontaneidad al observar el anillo que llevaba puesto el Papa, rápidamente trascendió el momento y se convirtió en un video viral que despertó la simpatía de miles de personas.

La atención del pequeño quedó particularmente centrada en el anillo papal, cuyos colores, detalles y brillo despertaron su curiosidad. Lejos de cualquier formalidad, Santino expresó lo que le llamó la atención de manera directa y natural. Esa reacción, precisamente por su sencillez, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de la visita.

El episodio no solamente tuvo repercusión por la frase que pronunció el niño, sino también por la manera en que se produjo el intercambio con León XIV. La observación sobre el accesorio del Pontífice se transformó en el rasgo distintivo de un encuentro que, para Santino y su familia, adquirió un significado mucho más profundo que el de una simple aparición pública.

"Alegría. Me sentía orgulloso de ver al Papa"

Después de la repercusión que alcanzó el video, Santino y su mamá, Celeste, participaron de un diálogo con TN, donde pudieron contar cómo vivieron aquel momento y qué significó para ellos la posibilidad de encontrarse con el Papa.

Durante la conversación, al preguntarle qué había sentido cuando tuvo al Pontífice frente a él, el pequeño respondió sin dudar y resumió su experiencia con una palabra: alegría. "Alegría. Me sentía orgulloso de ver al Papa", expresó, dejando en evidencia el sentimiento que le había provocado ese encuentro.

La respuesta permitió conocer la vivencia de Santino más allá de la frase que lo hizo conocido en las redes sociales. Mientras miles de personas compartían y comentaban su espontáneo elogio al anillo, el propio protagonista puso el acento en la emoción que le había generado estar frente a León XIV.

También explicó cuál había sido el detalle que más había captado su atención. Al recordar el anillo papal, señaló que fueron "los colores y el detalle brilloso" los elementos que despertaron su interés. "Era muy brilloso", agregó, reafirmando que aquel accesorio había sido el centro de su observación durante el encuentro.

Celeste contó cómo atraviesan la repercusión del video

La aparición de Santino tuvo una repercusión que sorprendió a su familia. Para Celeste, su mamá, la exposición generada a partir del video representó una experiencia completamente nueva, especialmente por la cantidad de personas que conocieron la historia de su hijo a partir de aquella frase.

"No estamos acostumbrados a esto, pero estamos tratando de que él esté tranquilo", explicó durante la entrevista con TN, al referirse a la atención que recibió Santino después de que el episodio se viralizara.

En ese contexto, Celeste también compartió un aspecto importante de la vida cotidiana del pequeño. Contó que Santino tiene un retraso leve en el aprendizaje y que cuenta con una maestra integradora que lo acompaña en la escuela.

La referencia permitió conocer una parte de la realidad del niño que no estaba presente en el breve video que recorrió las redes sociales. Su mamá explicó la situación en el marco de la entrevista y, al mismo tiempo, hizo referencia a la necesidad de acompañarlo con tranquilidad frente a una repercusión pública a la que no estaban acostumbrados.

La viralización había puesto a Santino en el centro de la atención por una expresión sencilla y espontánea. Sin embargo, para su familia, lo ocurrido también estaba relacionado con una experiencia personal y espiritual que había tenido un significado especial desde el primer momento.

La bendición del Papa

Más allá de la repercusión mediática, Celeste destacó especialmente el significado religioso que tuvo el encuentro con León XIV. Según contó, su familia es muy creyente y la posibilidad de que el Pontífice pudiera ver a Santino y darle su bendición era un deseo compartido por todos.

Con emoción, la mamá del pequeño expresó: "Para mí fue un enviado por el Señor para que bendiga a mi hijo".

Sus palabras reflejaron la importancia espiritual que le atribuyó a aquella experiencia. Para Celeste, el encuentro no quedó reducido a la anécdota del anillo ni a la repercusión posterior del video, sino que representó una oportunidad profundamente significativa para su familia.

La posibilidad de que Santino estuviera frente al Papa y recibiera su bendición constituía algo que todos deseaban. Por eso, la experiencia adquirió un valor particular para sus integrantes, que vivieron la presencia del Pontífice como un momento especial dentro de sus creencias.

En el relato de Celeste se combinaron la sorpresa por la repercusión pública, el cuidado para que su hijo pudiera atravesar la situación con tranquilidad y la emoción por una vivencia que, desde el punto de vista familiar, tuvo un sentido espiritual.

Santino volvió a repetir la frase que conquistó a miles de personas

Hacia el final de la entrevista, los conductores de TN le pidieron al pequeño que volviera a pronunciar las palabras que habían provocado tantas reacciones y que lo habían convertido en uno de los protagonistas más queridos de la visita papal.

Sin perder la espontaneidad que había caracterizado el primer comentario, Santino respondió nuevamente: "Alto anillito".

La repetición de la frase permitió revivir el momento que había dado origen a la viralización y volvió a poner en primer plano la naturalidad con la que el niño había expresado su admiración por el anillo de León XIV. Aquella observación sobre los colores y el brillo del accesorio terminó siendo la marca de un encuentro que despertó la simpatía de miles de personas.

Además, durante la entrevista, Santino recibió una invitación para viajar a Buenos Aires, con la posibilidad de conservar un recuerdo de aquel encuentro que había alcanzado una importante repercusión.

De esta manera, la historia del pequeño cordobés reunió dos dimensiones de una misma experiencia: por un lado, la espontaneidad de una frase que recorrió las redes sociales y generó una amplia repercusión; por otro, la emoción de una familia creyente que esperaba que el Papa pudiera encontrarse con Santino y darle su bendición.

Lo que comenzó con una observación sencilla sobre un anillo terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para el niño y su familia. "Alto anillito tenés" quedó asociado a aquel encuentro con León XIV, mientras Santino, al recordar la experiencia, volvió a expresar el sentimiento que había marcado ese momento: la alegría y el orgullo de haber podido ver al Papa.