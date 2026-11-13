OSEP realizará una jornada gratuita de prevención de la diabetes

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevará adelante una jornada de concientización sobre la diabetes destinada tanto a sus afiliados como a la comunidad en general, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, promover la detección precoz y facilitar el diagnóstico oportuno de una enfermedad que requiere controles y seguimiento permanentes.

La iniciativa se desarrollará bajo el lema "Diabetes: conocer es prevenir", una consigna que sintetiza el objetivo central de la propuesta: acercar información, herramientas de control y orientación profesional para contribuir a reducir los riesgos asociados a esta patología. La actividad contará con la colaboración del Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).

El encuentro tendrá lugar el lunes 16 de noviembre, de 8:30 a 12:30 horas, en la Casa Central de OSEP. Durante ese período, las personas que concurran podrán acceder a diferentes prestaciones y recibir información vinculada con la prevención y el abordaje de la diabetes.

Entre las actividades previstas se encuentra la medición gratuita de glucemia, que permitirá a los asistentes conocer sus valores de azúcar en sangre. También se realizarán controles de presión arterial y se brindará educación nutricional-diabetológica a cargo de profesionales en nutrición.

La propuesta incluirá, además, un stand informativo destinado a explicar el funcionamiento y las prestaciones del Programa Integral de la Diabetes que desarrolla la obra social. De esta manera, la jornada combinará controles básicos, orientación profesional y difusión de los servicios disponibles para las personas que necesitan atención vinculada con esta enfermedad.

Recomendaciones y derivaciones

Desde OSEP recomendaron que quienes deseen participar concurran en ayunas, con el objetivo de obtener resultados más precisos durante la medición de glucemia.

La actividad también contempla un mecanismo de orientación para aquellas personas cuyos resultados indiquen la necesidad de realizar una evaluación adicional. En esos casos, la obra social otorgará una orden sin cargo para una consulta con un médico especialista, quien tendrá a su cargo la valoración correspondiente.

Este procedimiento busca que la jornada no se limite exclusivamente a la realización de controles, sino que también permita orientar a los asistentes cuando se identifiquen valores que requieran una atención médica posterior.

La detección temprana constituye uno de los ejes de la convocatoria, junto con la difusión de información sobre la enfermedad y la importancia de mantener controles adecuados. En ese sentido, la participación de profesionales de nutrición y el acceso a mediciones gratuitas forman parte de una estrategia orientada a acercar herramientas de prevención a la población.

La cobertura integral que ofrece OSEP a sus afiliados

La jornada también será una oportunidad para dar a conocer las prestaciones que contempla el Programa Integral de la Diabetes, mediante el cual OSEP acompaña a sus afiliados que presentan esta patología.

La cobertura comprende diferentes especialidades y servicios de salud, con un esquema de atención que busca abordar las distintas necesidades vinculadas con el seguimiento de la enfermedad. Entre las prestaciones incluidas se encuentran las consultas médicas, los controles nutricionales y las evaluaciones cardiológicas, oftalmológicas, odontológicas y renales.

A estos servicios se suman las prácticas bioquímicas y la provisión de medicación específica para la patología.

El alcance del programa permite integrar distintas áreas de atención en el acompañamiento de las personas con diabetes. De esta manera, la obra social articula controles médicos, evaluaciones de especialidades, seguimiento nutricional y acceso a tratamientos, con acciones centradas tanto en la prevención como en el monitoreo de la evolución de la enfermedad.

Diabess: la digitalización del Programa Integral de la Diabetes

En paralelo con las acciones de concientización y atención, OSEP avanza en un proceso de modernización de su Programa Integral de la Diabetes, con la incorporación de herramientas digitales destinadas a simplificar los procedimientos administrativos y mejorar el seguimiento de los pacientes.

Uno de los principales cambios se concretó el 18 de agosto, fecha desde la cual comenzó a funcionar la plataforma Diabess, que reemplazó el formulario impreso y el trámite que anteriormente se realizaba mediante correo electrónico.

A partir de esta modificación, el médico tratante es quien tiene a su cargo el empadronamiento y reempadronamiento de sus pacientes en el programa. La incorporación de esta modalidad modifica el circuito de gestión y concentra en el profesional responsable del tratamiento la realización de esos procedimientos.

La modernización también contempló una ampliación de los profesionales habilitados para realizar el empadronamiento. En ese marco, OSEP autorizó a los médicos clínicos de cabecera a incorporar a pacientes con diabetes tipo 2.

Inteligencia artificial aplicada a la auditoría médica

Otro de los componentes centrales de la transformación tecnológica es la incorporación de inteligencia artificial en el circuito de auditoría médica.

El sistema analiza la documentación clínica presentada y genera un informe que posteriormente queda a disposición del auditor médico para realizar su evaluación. Esta herramienta permite agilizar una instancia del procedimiento que anteriormente demandaba mayores tiempos operativos.

Según la información difundida por OSEP, la incorporación de esta tecnología permite reducir entre cinco y seis días los tiempos operativos de tramitación.

La plataforma Diabess también dispone de un tablero de control que reúne indicadores destinados a facilitar el seguimiento de la población incorporada al programa. A través de esta herramienta es posible detectar alertas, conocer el estado clínico de los pacientes y establecer comunicaciones oportunas tanto con ellos como con sus médicos tratantes.