Viernes de calor, viento y tormentas en Catamarca

Como se venía anunciando se viene un día que va a estar marcado por las altas temperaturas en todo el territorio provincial, con una máxima prevista de 40 grados, y a esto se la va a sumar condiciones de inestabilidad que se acentuarán durante la tarde y la noche, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Es así que se anticipa un día con cambio y el panorama se completará con la presencia del Innombrable, soplando mayormente desde el Norte con registros de hasta 41 km/h y ráfagas que rondarán entre los 42 y 59 km/h.

Una mañana parcialmente nublada

Entrando en detalle, durante la mañana continuará el cielo parcialmente nublado, con un incremento de la temperatura hasta llegar a los 24 grados.

El viento se mostrará soplando desde el Norte, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h. En tanto, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Tormentas y una máxima de 40 grados por la tarde

El panorama meteorológico presentará un cambio durante la tarde, cuando se prevé el desarrollo de tormentas y la temperatura llegará a los 40 grados, convirtiéndose en el período más caluroso de este viernes. Para esas horas, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente y se ubicará entre el 40% y el 70%.

El viento será predominante del Noreste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de igual intensidad que en la hora anterior.

Inestabilidad durante la noche

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la noche del viernes, con la previsión de tormentas y una temperatura estimada de 34 grados, según el SMN.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrán altas, mientras que el viento continuará soplando desde la misma dirección, con velocidades. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

De esta manera, el pronóstico para este viernes anticipa una jornada con temperaturas elevadas desde las primeras horas y la posibilidad de tormentas hacia el cierre del día, acompañadas por vientos intensos y ráfagas que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora.