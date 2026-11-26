La fe y el espíritu de inclusión volverán a encontrarse en una nueva edición de la peregrinación en bicicleta que une la provincia de Tucumán con Catamarca. Por tercera vez consecutiva, un grupo de biciperegrinos tucumanos llegará a honrar a la Virgen del Valle, en el marco de las festividades marianas que comenzarán este domingo 29 de noviembre.

La iniciativa representa una propuesta de fe que tiene como característica principal su carácter inclusivo, ya que entre sus participantes se encuentran personas con discapacidades que, pese a las dificultades que pueden presentar sus condiciones, buscan estar junto a la Patrona del Noroeste Argentino.

La peregrinación se ha convertido en una experiencia que combina el recorrido en bicicleta, la expresión religiosa y la voluntad de compartir una manifestación de devoción que trasciende las limitaciones físicas. En esta nueva convocatoria, el grupo volverá a emprender el camino desde Tucumán con el propósito de llegar a Catamarca y participar de las celebraciones dedicadas a la Madre Morena.

El arribo de los peregrinos coincidirá con el inicio de las festividades marianas, cuya primera actividad central será la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen, prevista para el domingo 29 de noviembre, a las 19.00.

De esta manera, el viaje tendrá como destino encontrarse con la Virgen del Valle en una fecha especialmente significativa para quienes participan de esta manifestación de fe.

Un joven con cuadriplejia se sumará a la experiencia

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la participación de un joven con cuadriplejia, quien tendrá la posibilidad de integrarse al contingente durante el ingreso a Catamarca.

Su incorporación representa un nuevo desafío para la peregrinación inclusiva, que busca generar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad también puedan formar parte de esta experiencia religiosa. En las ediciones anteriores, su mamá acompañó al grupo de peregrinos. Este año, los organizadores decidieron avanzar con una adaptación especial de la bicicleta para que el joven pueda sumarse al contingente en el tramo de entrada a Catamarca.

Debido a su discapacidad, no puede realizar trayectos largos, por lo que la modificación del rodado permitirá que participe en una parte del recorrido sin necesidad de completar todo el trayecto desde Tucumán.

La adaptación constituye una iniciativa especialmente pensada para facilitar su integración al grupo y permitirle compartir el momento de llegada a la provincia junto con los demás biciperegrinos. Los organizadores expresaron el deseo que moviliza esta incorporación: "Quisiéramos que reciba la bendición de Nuestra Madre".

El cronograma del viaje desde La Trinidad

El contingente tucumano tiene previsto iniciar su recorrido este sábado 28 de noviembre, a las 18.00, desde la localidad de La Trinidad. La partida marcará el comienzo de una nueva travesía que tendrá como destino la ciudad de Catamarca, adonde los peregrinos esperan arribar el domingo 29 de noviembre.

El cronograma previsto establece dos momentos principales:

Sábado 28 de noviembre, a las 18.00: partida del grupo desde La Trinidad, provincia de Tucumán.

Domingo 29 de noviembre: llegada prevista a Catamarca.

Domingo 29 de noviembre, a las 19.00: inicio de las festividades marianas con la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen.

La organización del recorrido contempla la participación de los integrantes del grupo y la incorporación del joven con cuadriplejia en el ingreso a Catamarca, mediante la bicicleta especialmente adaptada para facilitar su presencia en ese tramo.

Así, el viaje volverá a reunir a los peregrinos tucumanos en torno a una misma motivación: llegar hasta la Virgen del Valle y compartir una expresión de fe que, por tercer año consecutivo, tendrá como protagonista a este grupo de ciclistas.

La bendición del padre Juan Manuel Díaz antes de partir

Como parte de los preparativos espirituales para esta nueva peregrinación, el pasado lunes 16 de noviembre, los integrantes del grupo recibieron la bendición del padre Juan Manuel "Juanino" Díaz, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Aguilares, provincia de Tucumán.

El encuentro constituyó un momento previo al inicio de la travesía, en el que los peregrinos recibieron la bendición sacerdotal antes de emprender el recorrido hacia Catamarca.

La participación del sacerdote de la parroquia de Aguilares se incorporó así a las instancias de preparación de esta experiencia religiosa, que tiene como destino las celebraciones en honor a la Virgen del Valle.

La bendición recibida por los peregrinos el 16 de noviembre antecederá al viaje previsto para el sábado 28, cuando el contingente salga desde La Trinidad para completar el trayecto hasta Catamarca.