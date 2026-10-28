Alerta amarilla en Catamarca: prevén tormentas, posible granizo y ráfagas

Catamarca se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con especial atención en la Capital y otras localidades donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad, algunos de ellos fuertes.

De acuerdo con la información difundida, las condiciones previstas podrían incluir lluvias intensas en períodos cortos, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento. El escenario contempla precipitaciones que podrían concentrarse en lapsos reducidos, con acumulados significativos en distintos sectores de las zonas alcanzadas por la advertencia.

En cuanto a los registros de lluvia previstos, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque el informe advierte que esos niveles podrían ser superados de manera local.

Además de la Capital, la alerta amarilla comprende a Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán. De esta manera, la advertencia abarca distintas jurisdicciones de la provincia ante la posibilidad de episodios de inestabilidad.

Jueves 15 de octubre: tormentas aisladas durante toda la jornada

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Capital anticipa una jornada marcada por la presencia de tormentas aisladas para el jueves 15 de octubre. Según las previsiones, los fenómenos podrían registrarse durante todo el día, en un contexto de condiciones meteorológicas variables.

En materia de temperaturas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. A su vez, el viento soplará inicialmente del suroeste y rotará hacia el noreste, de acuerdo con el reporte oficial.

La previsión de tormentas durante toda la jornada coincide con el escenario de inestabilidad contemplado en la alerta amarilla, que incluye la posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas.

Viernes 16 de octubre: aumento de la temperatura máxima

Para el viernes 16 de octubre, el pronóstico del SMN anticipa una evolución de la nubosidad a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones pasarán a ser de mayormente nublado.

En cuanto a los registros térmicos, se prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. En comparación con el jueves, la máxima prevista aumentará tres grados, mientras que la mínima se mantendrá sin cambios.

El viento, por su parte, soplará del norte y rotará al noreste durante la jornada.