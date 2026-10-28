Catamarca impulsa una jornada de capacitación para fortalecer la detección precoz del cáncer de mama

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando jornadas de capacitación orientadas a la formación de los equipos de salud, con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales y contribuir a una atención de calidad en los centros sanitarios de la provincia.

En ese marco, el Hospital Interzonal San Juan Bautista llevará adelante la jornada "Diagnóstico Rosa: El valor de la Imagen en la Detección Precoz del Cáncer de Mama", una propuesta centrada en la actualización de conocimientos y prácticas vinculadas al abordaje diagnóstico de esta enfermedad.

El encuentro se realizará el viernes 30 de octubre, de 8:00 a 12:30, en el Auditorio del Nodo Tecnológico. La actividad tendrá modalidad híbrida, con participación presencial y transmisión virtual en directo, a fin de convocar a profesionales, equipos de salud y estudiantes de carreras afines.

La iniciativa se inscribe en las acciones de formación continua impulsadas por la cartera sanitaria provincial y pone el foco en el valor del diagnóstico por imágenes como parte fundamental del proceso de detección temprana del cáncer de mama.

Diagnóstico por imágenes y criterios de trabajo interdisciplinario

Uno de los ejes centrales de la jornada será la capacitación y actualización de conocimientos relacionados con el diagnóstico por imágenes, con especial atención a la seguridad del paciente y a la calidad de las prácticas asistenciales.

La propuesta también apunta a fortalecer la formación de los equipos interdisciplinarios y favorecer la estandarización de criterios para la indicación de los estudios, su adquisición técnica y la categorización de los resultados.

En ese sentido, se abordará la complementariedad entre distintas herramientas de diagnóstico, así como la importancia de avanzar en un reporte unificado de los estudios de mamografía, ecografía y resonancia magnética.

La articulación entre estas modalidades forma parte de los contenidos previstos para promover criterios de trabajo compartidos y contribuir a una evaluación diagnóstica que contemple los procedimientos técnicos involucrados.

El objetivo es actualizar las prácticas profesionales y reforzar la coordinación entre los integrantes de los equipos de salud, en un área donde el diagnóstico por imágenes constituye una herramienta fundamental para la detección temprana.

Seguridad, privacidad y atención humanizada de las pacientes

La jornada también incorporará una dimensión vinculada con la experiencia de las pacientes durante el proceso diagnóstico. El abordaje del cáncer de mama, según los objetivos planteados para la capacitación, requiere contemplar tanto la calidad técnica de los estudios como las condiciones en las que se desarrolla la atención.

Por este motivo, los contenidos incluirán aspectos relacionados con la contención emocional, la privacidad, la dignidad y la seguridad física y emocional de las pacientes.

La propuesta busca promover prácticas asistenciales que integren los procedimientos técnicos con una atención centrada en las personas, reconociendo la importancia de acompañar a quienes atraviesan las distintas instancias del proceso diagnóstico.

En esta perspectiva, la seguridad del paciente y la atención humanizada se incorporan como componentes de la formación profesional, junto con la actualización de los conocimientos vinculados al diagnóstico por imágenes.

El planteo apunta a que los equipos de salud puedan fortalecer sus prácticas desde una mirada integral, que considere tanto la precisión técnica de los estudios como el cuidado y el respeto hacia las personas atendidas.

Inscripción y participación en la jornada

Las personas interesadas en participar de "Diagnóstico Rosa: El valor de la Imagen en la Detección Precoz del Cáncer de Mama" podrán inscribirse a través de las redes oficiales del Hospital Interzonal San Juan Bautista o mediante el correo electrónico **[email protected]**.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de octubre, entre las 8:00 y las 12:30, en el Auditorio del Nodo Tecnológico, con modalidad híbrida y transmisión virtual en directo.