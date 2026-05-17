Alerta amarilla para Catamarca: se registrarán ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para distintos sectores de la puna de Catamarca, donde se espera un importante incremento en la intensidad del viento durante la tarde de este domingo.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno afectará a amplias zonas de altura del territorio provincial y alcanzará también áreas puneñas de otras regiones cercanas. La advertencia meteorológica contempla la presencia de vientos persistentes del sector oeste, acompañados por ráfagas de considerable intensidad.

Las áreas incluidas dentro de la alerta son:

Puna de Antofagasta de la Sierra.

Puna de Belén.

Puna de Tinogasta.

Puna de Santa María.

Puna de Tafí del Valle.

El organismo nacional informó que el evento climático comenzará a impactar durante la tarde del domingo y podría generar condiciones adversas en toda la región alcanzada por la advertencia.

Vientos intensos y ráfagas de gran magnitud

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, el área afectada experimentará vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 65 kilómetros por hora. Sin embargo, el aspecto más relevante del fenómeno está vinculado con la intensidad de las ráfagas previstas, ya que podrían alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en distintos puntos de la puna catamarqueña.

La magnitud de estas ráfagas convierte al fenómeno en una situación de atención para las localidades y caminos de altura comprendidos dentro del área de cobertura.

Los datos técnicos difundidos por el organismo meteorológico indican:

Vientos del sector oeste.

Velocidades sostenidas entre 50 y 65 km/h.

Ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Impacto previsto para la tarde del domingo.

Cobertura sobre distintos sectores de la puna catamarqueña.

Las zonas alcanzadas por la advertencia

La alerta amarilla abarca específicamente regiones puneñas caracterizadas por sus condiciones geográficas de altura y amplitud territorial. Entre ellas se encuentran sectores de Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María, además de la puna de Tafí del Valle.

Estas áreas suelen registrar fenómenos meteorológicos intensos asociados a corrientes de viento en altura, especialmente durante cambios bruscos de condiciones atmosféricas. La advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes o complicaciones en actividades cotidianas, circulación vehicular y desplazamientos en rutas de montaña o caminos de altura.

LLuvias y nevadas

La zona de impacto además está atravezada por bajas temperaturas y lloviznas. Por caso en Antofagasta de la Sierra, la jornada amaneció con -2 grados y se espera una máxima de apenas 10 grados, pronosticándose lluvias y nevadas. Para Tinogasta, otra área bajo alerta amarilla, la mínima fue de 4 grados, y además se pronostican lluvias durante la mañana. En la zona de Belén, el panorama es similar al del anterior departamento, registrando a esta hora una Sensación Térmica de 3.3 grados.

En el caso de Santa María, el SMN pronostica condiciones similares y con tendencia a mantener las bajas temperaturas.