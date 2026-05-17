Este es el prompt que debes usar para recrear que estas en un partido de Mundial 2026

La inteligencia artificial volvió a instalar una tendencia global en redes sociales y esta vez el fenómeno gira alrededor del fútbol y la Copa Mundial FIFA 2026. Usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir videos creados con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, que permite generar escenas hiperrealistas en las que una persona aparece sentada en la tribuna de un partido mundialista como si estuviera siendo captada por una transmisión deportiva oficial.

La nueva moda digital se expandió rápidamente gracias a la posibilidad de personalizar las escenas y recrear ambientes propios de un estadio repleto de público, utilizando únicamente una fotografía personal y un prompt específico. La tendencia también se extendió hacia la creación de láminas personalizadas estilo Panini, donde los usuarios pueden verse transformados en jugadores oficiales de sus selecciones nacionales.

El prompt que se volvió viral

La base de esta tendencia es el uso de un prompt detallado que orienta a Gemini sobre cómo debe construir el video. Para participar de esta experiencia, los usuarios deben ingresar a la plataforma de inteligencia artificial, cargar una fotografía propia y copiar el texto diseñado para recrear una escena futbolística.

El prompt difundido para generar el video indica:

"Video realista, al estilo de una captura de pantalla de una retransmisión deportiva, de la persona de la imagen de referencia sentada entre el público de un partido de fútbol de México (con la playera actual de la selección). Sensación natural de cámara en el público, expresión de sorpresa pero concentración, iluminación realista del estadio, estilo documental, camiseta del equipo, fondo de público desenfocado, aspecto de cámara teleobjetivo deportiva".

La descripción apunta a que la inteligencia artificial recree una escena con apariencia televisiva profesional, simulando las tomas habituales que realizan las transmisiones deportivas durante los partidos internacionales.

Uno de los elementos más destacados de la tendencia es la posibilidad de modificar el prompt según las preferencias personales. Los usuarios pueden adaptar el texto para aparecer en encuentros de distintas selecciones nacionales como Argentina, Colombia u otros equipos que sigan habitualmente.

gemini mundial 2026

La importancia de elegir correctamente la fotografía

El éxito del resultado final depende en gran medida de la calidad de la imagen utilizada. La recomendación principal es seleccionar fotografías claras, nítidas y con buena iluminación, ya que Gemini necesita identificar correctamente los rasgos faciales para integrarlos de manera realista dentro de la escena virtual.

Entre los principales consejos para elegir la fotografía aparecen:

Utilizar imágenes bien iluminadas.

Priorizar luz natural o iluminación artificial uniforme.

Evitar sombras fuertes o reflejos.

Escoger fotos de frente.

Preferir fondos neutros.

Usar imágenes de alta resolución.

Evitar filtros o ediciones excesivas.

La inteligencia artificial analiza los contornos faciales y la silueta de la persona para insertarla de forma precisa en la tribuna virtual. Por ese motivo, cualquier distorsión visual o baja calidad puede afectar el realismo del resultado.

El objetivo del sistema es recrear una escena con sensación documental y estética de transmisión deportiva profesional, simulando tomas realizadas con cámaras teleobjetivo típicas de eventos internacionales.

Cómo crear una lámina estilo Panini

Además de los videos en las tribunas, otra de las funciones que comenzó a viralizarse es la posibilidad de generar cromos personalizados inspirados en las clásicas figuritas Panini de los mundiales.

La propuesta permite que cualquier usuario pueda verse como integrante oficial de una selección nacional utilizando nuevamente Gemini y dos imágenes de referencia:

Una fotografía personal.

Una imagen de un jugador de la selección elegida.

La herramienta utiliza ambas imágenes para reemplazar únicamente el rostro del futbolista por el de la persona que realiza el pedido, manteniendo intactos todos los elementos originales del diseño del cromo.

El prompt sugerido para crear la lámina personalizada solicita conservar:

Los rasgos faciales originales.

La expresión y tono de piel.

Las proporciones del rostro.

La camiseta oficial de la selección.

Los bordes y tipografías del diseño.

Los logos y elementos gráficos originales.

Además, el usuario debe completar datos personales vinculados al supuesto jugador, incluyendo:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Altura.

Peso.

Club o equipo.

La descripción también exige una "iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad", con el objetivo de acercar el resultado al aspecto de una figurita oficial de colección.

Inteligencia artificial y cultura futbolera

La tendencia refleja cómo las herramientas de inteligencia artificial comenzaron a integrarse de manera cada vez más fuerte con elementos de la cultura popular y el entretenimiento deportivo.

En este caso, Gemini permite recrear situaciones asociadas a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, como la Copa Mundial FIFA 2026, combinando recursos visuales hiperrealistas con la posibilidad de personalización masiva. La viralización de este tipo de contenidos en redes sociales también muestra el crecimiento de las experiencias digitales centradas en la participación individual, donde los usuarios dejan de ser simples espectadores para convertirse en protagonistas de escenas generadas mediante inteligencia artificial.

Tanto los videos simulando presencias en tribunas mundialistas como las láminas estilo Panini forman parte de una nueva ola de contenidos personalizados que mezclan tecnología, fútbol y cultura digital, impulsadas por herramientas capaces de transformar fotografías cotidianas en imágenes con apariencia profesional.

Mientras la tendencia continúa expandiéndose en distintas plataformas, miles de usuarios siguen experimentando con prompts, imágenes y configuraciones para construir su propia versión del Mundial 2026 a través de la inteligencia artificial de Google.