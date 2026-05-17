Salud y Medio Ambiente avanza junto al INTA en un plan de sustentabilidad

La Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, continúa desarrollando un plan integral orientado a fortalecer las políticas de sustentabilidad dentro del ámbito institucional. En ese marco, se llevaron adelante encuentros de capacitación y trabajo conjunto con técnicos de la Agencia de Extensión Rural Capayán del INTA, José Fernández y Ana Laura López, quienes participaron de distintas actividades vinculadas al cuidado ambiental y al aprovechamiento responsable de los residuos generados dentro de la institución.

Las jornadas forman parte de una estrategia de trabajo que busca consolidar prácticas sostenibles dentro de los espacios públicos y promover una mayor conciencia ambiental entre el personal. Según se informó, estas acciones comenzaron en una primera etapa con el proceso de despapelización y continúan ahora con nuevas propuestas relacionadas con la gestión responsable de residuos, el compostaje y la recuperación de espacios comunes.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un fortalecimiento institucional impulsado por el organismo provincial, que apunta a integrar el cuidado del ambiente con las políticas de salud pública y la mejora de la calidad de los espacios compartidos.

Capacitaciones sobre compostaje y separación de residuos

Durante el primer encuentro realizado entre el personal de Salud y Medio Ambiente y los técnicos del INTA, se desarrolló una instancia de capacitación centrada en prácticas sustentables aplicadas al ámbito laboral.

La presentación abordó distintos ejes vinculados con:

Compostaje.

Separación en origen.

Transformación de residuos en recursos.

Organización de espacios verdes.

Gestión responsable de residuos institucionales.

El objetivo de la actividad fue promover la reflexión sobre el impacto ambiental de las prácticas cotidianas dentro de los espacios de trabajo y fomentar hábitos orientados a reducir la generación de residuos y mejorar su tratamiento.

Además de la capacitación teórica, durante la jornada se avanzó en acuerdos vinculados con la planificación y organización del espacio verde perteneciente a la Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente. La intención es transformar estos sectores en ámbitos funcionales, sostenibles y adecuados para el desarrollo de actividades compartidas.

Recuperación del patio interno

Las actividades también incluyeron una instancia práctica en la que el personal participó directamente en tareas de acondicionamiento y recuperación del patio interno de la institución. Entre los trabajos desarrollados se destacaron:

Poda.

Limpieza y acondicionamiento del espacio.

Recuperación del patio interno.

Diagramación del lugar.

Planificación de futuras intervenciones.

Según se indicó, el espacio intervenido será destinado en el futuro a funcionar como un lugar de encuentro dentro de la institución. La propuesta apunta a recuperar sectores comunes y transformarlos en ámbitos más saludables y funcionales para el personal. Durante esta etapa también se trabajó en la planificación de nuevos talleres y actividades, además de definir compromisos y líneas de acción para las próximas fases del proyecto.

Un plan que comenzó con la despapelización

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de un proceso más amplio que la Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente viene desarrollando desde etapas anteriores. El primer paso de este plan estuvo centrado en la despapelización, una medida orientada a reducir el consumo de papel dentro del organismo y optimizar los procesos administrativos mediante prácticas más sustentables.

A partir de esa experiencia inicial, el trabajo continuó avanzando hacia nuevas áreas relacionadas con el cuidado ambiental y la recuperación de espacios institucionales. En ese contexto, la articulación con el INTA Capayán aparece como un componente clave para incorporar conocimientos técnicos y herramientas vinculadas con la sustentabilidad.

La participación de José Fernández y Ana Laura López, técnicos de la Agencia de Extensión Rural Capayán, permitió incorporar contenidos relacionados con la gestión ambiental y fortalecer el intercambio de experiencias entre ambas instituciones.