Estudiantes en la Instancia Provincial de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026

El Ministerio de Educación y Trabajo llevó adelante la Instancia Provincial de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026, una jornada que reunió a 285 estudiantes de los niveles Primario y Secundario provenientes de distintos puntos de Catamarca. La actividad se desarrolló en el Instituto de Formación Docente, luego de una primera etapa departamental que, durante junio, había convocado a más de 1.800 estudiantes.

La instancia provincial constituyó así una nueva etapa dentro del recorrido de la competencia y concentró a estudiantes que lograron avanzar desde las diferentes jurisdicciones departamentales. El encuentro reunió a delegaciones de nueve departamentos, configurando una participación que permitió poner en común a representantes de distintas localidades de la provincia.

Las delegaciones estuvieron conformadas por estudiantes de Santa María, El Alto, La Paz, Pomán, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Valle Viejo y Capital. Cada grupo concurrió acompañado por sus docentes asesores y equipos directivos, quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de las actividades y las evaluaciones correspondientes a las distintas categorías del certamen.

Problemas, estrategias y capacidad de análisis

La competencia planteó a los estudiantes diferentes problemas matemáticos cuya resolución requirió mucho más que la aplicación mecánica de conocimientos. Durante las evaluaciones, los participantes debieron interpretar consignas, aplicar conocimientos matemáticos y desarrollar estrategias de resolución frente a los desafíos planteados.

En ese sentido, la propuesta se orienta a fortalecer capacidades vinculadas con el pensamiento lógico y la capacidad de análisis, al tiempo que genera un espacio de intercambio entre estudiantes provenientes de diferentes localidades.

La dinámica de la Olimpiada Matemática ATACALAR permite que los participantes pongan en práctica herramientas y conocimientos adquiridos en sus trayectorias educativas, enfrentándose a consignas que requieren comprender el problema, analizar las posibilidades y construir una estrategia para arribar a una solución.

El carácter provincial de esta etapa también suma una dimensión de intercambio, dado que estudiantes de distintos departamentos comparten una misma jornada de competencia. La participación de delegaciones de nueve departamentos amplió ese espacio de encuentro y permitió reunir en una misma instancia a representantes de diferentes localidades catamarqueñas.

Un operativo para garantizar la participación

La realización de la instancia provincial implicó además una tarea de organización destinada a facilitar el traslado y la permanencia de las delegaciones que llegaron desde distintos departamentos.

Para garantizar la participación, la cartera educativa coordinó los traslados mediante unidades de larga distancia y vehículos de apoyo. El operativo contempló también distintos aspectos vinculados con la atención de estudiantes y acompañantes durante la jornada.

De esta manera, la organización de la instancia provincial contempló tanto el desarrollo de las evaluaciones como las condiciones necesarias para que las delegaciones pudieran trasladarse y participar de la jornada.

Del interior a la competencia internacional

La Instancia Provincial de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026 se desarrolló luego de la etapa departamental realizada durante junio, que alcanzó a más de 1.800 estudiantes. De ese universo de participantes surgieron las delegaciones que avanzaron hacia la instancia provincial desarrollada en el Instituto de Formación Docente.

El recorrido establece ahora una nueva instancia para quienes resulten clasificados. Los estudiantes que obtengan la clasificación representarán a Catamarca en la Instancia Internacional de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026, que se realizará de manera presencial del 26 al 30 de octubre en la provincia de Córdoba.

La competencia internacional reunirá a delegaciones provenientes de distintas provincias argentinas y de la Región de Atacama, Chile, ampliando el ámbito de participación que comenzó con las instancias departamentales y continuó con la etapa provincial.

Catamarca se prepara para la instancia internacional

Con la finalización de la instancia provincial, el proceso de selección avanza hacia la definición de los estudiantes que tendrán la posibilidad de integrar la representación catamarqueña en Córdoba. El desafío internacional será la próxima etapa para quienes logren clasificarse en las evaluaciones desarrolladas durante esta jornada.

La participación de 285 estudiantes de los niveles Primario y Secundario, junto con el antecedente de los más de 1.800 participantes de la instancia departamental, refleja el recorrido que tuvo la propuesta durante sus distintas etapas en Catamarca.

El certamen combina la resolución de problemas matemáticos con el desarrollo de capacidades de interpretación, pensamiento lógico, análisis y elaboración de estrategias, además de promover el intercambio entre estudiantes de diferentes localidades.

Ahora, la atención queda puesta en la clasificación que permitirá definir quiénes representarán a la provincia. Del 26 al 30 de octubre, en Córdoba, los seleccionados participarán de una instancia internacional presencial junto con delegaciones de otras provincias argentinas y de la Región de Atacama, Chile, dando continuidad al recorrido iniciado en Catamarca con las etapas departamental y provincial de la Olimpiada Matemática ATACALAR 2026.