Nieve, precaución y restricciones en rutas de Antofagasta de la Sierra y Singuil

Vialidad Provincial informó este miércoles el estado actualizado de distintos caminos y rutas provinciales, con especial atención puesta en los sectores donde las condiciones de circulación se encuentran condicionadas por la acumulación de nieve y en aquellos puntos donde actualmente se ejecutan trabajos sobre la calzada.

El reporte contempla diferentes situaciones en caminos de la zona de Antofagasta de la Sierra, donde se presentan tanto tramos habilitados para la circulación como sectores en los que resulta necesario extremar las precauciones y otros que permanecen directamente intransitables.

La actualización resulta particularmente relevante para quienes tengan previsto desplazarse hacia sectores de alta montaña y la Puna catamarqueña, debido a que las condiciones de los caminos pueden presentar modificaciones.

Ruta Provincial N° 43: sectores transitables y con precaución

En la Ruta Provincial N° 43, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra, Vialidad Provincial informó que se encuentra transitable el tramo comprendido entre la Cuesta de Randolfo y Antofagasta de la Sierra.

Esta condición permite la circulación en ese sector de la ruta, de acuerdo con el estado informado por el organismo para este miércoles 9 de septiembre. Sin embargo, las condiciones varían en otros caminos y tramos de la zona. El camino al Campo de Piedra Pómez permanece transitable con precaución, mientras equipos y personal de Vialidad Provincial continúan desarrollando trabajos en el lugar.

La recomendación de circular con precaución se mantiene vinculada a la presencia de personal y equipos que se encuentran trabajando en la zona, por lo que los conductores deben prestar especial atención durante el desplazamiento.

Nieve entre Antofagasta y el Salar del Hombre Muerto

Una situación diferente se presenta en el tramo de la Ruta Provincial N° 43 comprendido entre Antofagasta de la Sierra y el Salar del Hombre Muerto. Según la actualización difundida por Vialidad Provincial, este sector presenta acumulación de nieve, motivo por el cual se recomienda circular con extrema precaución y restricciones.

La presencia de nieve constituye uno de los principales factores señalados en la actualización del estado de las rutas de la zona. Por esa razón, quienes deban transitar por este sector deberán hacerlo atendiendo las condiciones informadas y las restricciones existentes.

El reporte de Vialidad Provincial diferencia así entre los sectores que se encuentran transitables, aquellos donde se debe circular con precaución y los caminos que permanecen sin condiciones para el tránsito.

Caminos intransitables en Antofagasta de la Sierra

Dentro del mismo sector, Vialidad Provincial informó que permanecen intransitables el camino a Antofalla por ambos tramos y el camino al Galán.

En el caso específico del camino al Galán, la condición de intransitabilidad se debe a la presencia de nieve. De esta manera, el estado informado para los caminos de Antofagasta de la Sierra presenta diferentes niveles de circulación:

Cuesta de Randolfo-Antofagasta de la Sierra: transitable.

transitable. Camino al Campo de Piedra Pómez: transitable con precaución. Equipos y personal de Vialidad Provincial continúan trabajando en la zona.

transitable con precaución. Equipos y personal de Vialidad Provincial continúan trabajando en la zona. Antofagasta de la Sierra-Salar del Hombre Muerto: acumulación de nieve. Se recomienda circular con extrema precaución y restricciones.

acumulación de nieve. Se recomienda circular con extrema precaución y restricciones. Camino a Antofalla: intransitable en ambos tramos.

intransitable en ambos tramos. Camino al Galán: intransitable debido a la presencia de nieve.

El detalle permite identificar las condiciones particulares de cada sector y evitar considerar de manera uniforme el estado de todos los caminos de la zona.

Trabajos sobre la calzada en Singuil

Por otra parte, Vialidad Provincial informó sobre la situación de la Ruta Provincial N° 1, específicamente en el tramo Singuil-Las Chacritas. En este sector se llevan adelante tareas sobre la calzada, por lo que las condiciones de circulación requieren especial atención por parte de los conductores.

Ante la presencia de trabajos, el organismo solicitó reducir la velocidad, transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector.

La recomendación apunta a que quienes circulen por este tramo adapten su conducción a las condiciones existentes y presten atención a las indicaciones instaladas en la zona donde se desarrollan las tareas.