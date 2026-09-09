Inteligencia Artificial y educación: nuevos egresados en Los Altos

En la Sede UNCA Casa Pueblo Los Altos se llevó a cabo días atrás el acto de entrega de certificados a los egresados de la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación, una propuesta de formación orientada a acompañar las transformaciones que atraviesa el ámbito educativo frente al avance de las nuevas herramientas digitales.

La ceremonia representó el cierre de una importante instancia académica para quienes culminaron esta propuesta formativa y, al mismo tiempo, constituyó un espacio de reconocimiento al esfuerzo sostenido durante el proceso de capacitación. El encuentro estuvo marcado por la emoción, la alegría y el reconocimiento, en una jornada destinada a poner en valor el compromiso y la dedicación demostrados por los egresados.

La diplomatura se plantea desde una perspectiva vinculada con los nuevos desafíos de la educación en la era digital, poniendo el foco en la necesidad de contar con herramientas que permitan afrontar un escenario educativo atravesado por nuevas posibilidades y recursos asociados a la Inteligencia Artificial.

En ese marco, la entrega de certificados simbolizó la culminación de un recorrido de formación y el reconocimiento formal a quienes lograron completar esta instancia académica.

Presencia de autoridades

El acto contó con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), representantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, autoridades de la sede y referentes de la comunidad de Los Altos, quienes acompañaron la celebración.

Entre las autoridades presentes se encontraban:

Ing. Oscar Arellano , rector de la UNCA.

, rector de la UNCA. Dra. Gloria del Valle Quevedo , vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Lic. Lourdes Jalil , directora de Docencia Práctica y Educación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

, directora de Docencia Práctica y Educación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ing. Eduardo Santiago , coordinador de la Sede UNCA.

, coordinador de la Sede UNCA. Ing. Horacio Andrada , secretario General de la UNCA.

, secretario General de la UNCA. Prof. Pedro Ivanoff , rector del I.E.S. Santa Rosa.

, rector del I.E.S. Santa Rosa. C.P.N. Raúl Barot , intendente de Los Altos.

, intendente de Los Altos. Autoridades locales.

La participación de representantes de distintos ámbitos institucionales acompañó una celebración que tuvo como eje central a los egresados y el resultado alcanzado tras completar la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación.

Nuevos desafíos educativos

La instancia formativa se encuentra orientada específicamente a brindar herramientas para afrontar los nuevos desafíos de la educación en la era digital. Desde esa perspectiva, la finalización de la diplomatura adquiere especial relevancia dentro del propio recorrido académico de sus participantes, al representar la conclusión de una propuesta centrada en la relación entre Inteligencia Artificial y educación.

El acto de entrega de certificados permitió poner en primer plano el resultado de ese proceso. La culminación de la diplomatura fue acompañada por autoridades universitarias y locales, en un encuentro que combinó el reconocimiento institucional con la celebración por el logro alcanzado.

La formación en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación aparece así como una instancia destinada a incorporar herramientas vinculadas con los cambios que plantea el escenario digital para el ámbito educativo. La propuesta apunta a que quienes participaron puedan contar con recursos para afrontar esos desafíos desde su formación.

Emoción y alegría en la entrega de certificados

Más allá del carácter formal de la ceremonia, el encuentro estuvo atravesado por un fuerte componente de reconocimiento personal y colectivo. La entrega de los certificados constituyó el momento central de una jornada en la que se destacó especialmente la dedicación de quienes lograron completar esta instancia de formación.

La ceremonia fue definida como un espacio de reconocimiento, emoción y alegría, reflejando el significado que tuvo para los egresados alcanzar esta etapa. El cierre de la diplomatura permitió celebrar el compromiso asumido durante el proceso formativo y destacar el esfuerzo realizado hasta alcanzar la certificación.

La presencia de las autoridades de la UNCA, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Sede UNCA, del I.E.S. Santa Rosa y de la comunidad de Los Altos reforzó además el carácter institucional de la jornada.