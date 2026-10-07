Alerta amarilla en Catamarca: vientos de hasta 100 km/h e inhabilitación preventiva

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por Viento para distintos sectores de Catamarca que durante este jueves 8 de octubre estarán expuestos a vientos del sector oeste de distinta intensidad.

La advertencia comprende a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. En estos sectores se prevén vientos que alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

La intensidad prevista no solo representa un fenómeno meteorológico relevante por la velocidad del viento. Las condiciones también pueden producir reducción de visibilidad, viento blanco y/o ventisca, factores que adquieren especial importancia en los sectores cordilleranos y pueden dificultar el desplazamiento.

Medida preventiva en el Balcón del Pissis

Ante este escenario, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos dispuso, como medida preventiva, la inhabilitación de los accesos al Balcón del Pissis mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La decisión está orientada a preservar la seguridad de quienes transitan por la zona cordillerana y alcanza a turistas, operadores turísticos y demás visitantes. A todos ellos se les solicita expresamente no ingresar al sector durante el período en que permanezca vigente la inhabilitación.

El pedido responde a las características del fenómeno previsto. La combinación de fuertes vientos, reducción de visibilidad y posibles episodios de viento blanco o ventisca puede dificultar la circulación y comprometer la seguridad de las personas que se encuentren en el área.

De esta manera, la restricción de los accesos se inscribe en una estrategia de prevención y anticipación frente a situaciones de riesgo, antes de que las condiciones meteorológicas puedan generar inconvenientes para quienes visitan uno de los sectores turísticos de la provincia.

Prevención y coordinación ante condiciones adversas

La medida forma parte del trabajo preventivo y articulado de los organismos provinciales, que buscan anticiparse a escenarios potencialmente peligrosos y reducir la exposición de la población y de los visitantes ante un fenómeno meteorológico de estas características.

La advertencia cobra particular relevancia para quienes tengan previsto desarrollar actividades al aire libre o trasladarse hacia las zonas alcanzadas por la alerta. La recomendación central es prestar atención a la evolución de las condiciones y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Qué recomienda Protección Civil

Frente a la alerta por viento, Protección Civil estableció una serie de recomendaciones destinadas a reducir riesgos durante la vigencia del fenómeno:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentación y teléfono.

Estas medidas buscan reforzar la prevención frente a las posibles consecuencias de las ráfagas y de la reducción de visibilidad. En particular, disponer de una mochila de emergencia permite contar con elementos básicos ante una eventual situación que requiera asistencia o dificultades para desplazarse.

Líneas de emergencia

Ante cualquier situación que requiera asistencia, se encuentran disponibles las siguientes líneas:

911 - SAE / Policía

103 - Protección Civil

3834-090909 - WhatsApp Protección Civil

100 - Bomberos

107 - SAME

La combinación de la Alerta Amarilla por Viento, las previsiones de ráfagas que podrían superar los 100 km/h y la posibilidad de fenómenos como viento blanco o ventisca llevó a reforzar las medidas de prevención en Catamarca. En ese marco, la inhabilitación temporal de los accesos al Balcón del Pissis constituye una medida dirigida específicamente a preservar la seguridad de quienes transitan por la zona mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas. :::