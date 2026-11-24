Una organización pidió el juicio académico contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tras la polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho.

La denuncia fue presentada por la organización Reset Republicano, que apuntó contra la decana de la facultad, Ana Josefina Arias, y otros miembros del Consejo Directivo, por declarar de "interés institucional" el evento en el que se iba a colocar una escultura del el excomandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En la presentación, solicitaron que un Tribunal Académico "evalúe la conducta de los denunciados" y analice posibles sanciones "por haber incurrido en actos que lesionan la dignidad y la ética universitarias".

"La decisión cuestionada excede el análisis histórico o el debate académico propio de una unidad académica, comprometiendo el patrimonio y los espacios públicos de la Universidad de Buenos Aires para rendir homenaje oficial y reivindicar la trayectoria de quien comandó una organización armada que ejecutó hechos de violencia política, secuestros y asesinatos, atentando contra instituciones y ciudadanos argentinos, incluyendo acciones perpetradas durante gobiernos constitucionales elegidos democráticamente", criticaron.

El escrito, firmado por los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, menciona que la conducta de los denunciados que votaron a favor de que se realice el homenaje al líder guerrillero incumple con el Estatuto Universitario de la UBA y "encuadra en las causales de procedencia del juicio académico".

El homenaje a Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, fue resistido por gran parte de la comunidad académica de la UBA.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la casa de estudios, cuestionó el evento: "Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el período democrático 1973/76. Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático".