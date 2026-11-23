La controversia por la presunta situación de maltrato infantil en el Jardín Maternal Nº 2, anexo de la Cámara de Senadores, sumó un nuevo capítulo luego de que madres y padres de la sala de deambuladores salieran públicamente a cuestionar la información difundida por el Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia.

A través de un comunicado, los progenitores expresaron su "malestar e indignación" y desmintieron categóricamente que la cartera educativa haya activado el protocolo de actuación ante los hechos denunciados, que involucran presuntas situaciones de maltrato físico y verbal por parte de una docente de la sala.

Según sostuvieron, el protocolo nunca fue puesto en marcha por el Ministerio de Educación, sino que se activó recién el jueves 19 de noviembre, a partir de la intervención de las autoridades de la Cámara de Senadores. De acuerdo con el relato de las familias, ese día los responsables del Senado tomaron conocimiento formal de la situación, al igual que los padres de los niños afectados, y dispusieron el apartamiento urgente de la docente señalada.

La principal preocupación de los progenitores está centrada en el tiempo transcurrido entre el conocimiento de los hechos por parte de las autoridades educativas y la adopción de medidas concretas para resguardar a los niños.

La cronología que expusieron las familias y los cuestionamientos al Ministerio

En su presentación pública, las familias reconstruyeron una secuencia de acontecimientos que, según los relatos del propio personal de la institución, habría comenzado a mediados de año, cuando se habrían registrado las primeras situaciones de maltrato hacia los niños.

La cronología detallada por los padres ubica en septiembre un momento clave: la Supervisión Pedagógica tomó conocimiento de los hechos a través del personal de la institución y no por intermedio de los directivos del jardín.

Posteriormente, el 15 de octubre, las autoridades del Ministerio de Educación recibieron y tuvieron en su poder toda la información reunida por la Supervisión Pedagógica. Sin embargo, según denunciaron los progenitores, pese a contar con ese informe, transcurrió más de un mes sin que se adoptaran medidas, mientras la docente señalada continuaba al frente de la sala con sus hijos.

Otro episodio mencionado fue el acto por el Día de la Tradición, realizado el viernes 13 de noviembre. Las familias cuestionaron que la docente participara con total normalidad de la actividad frente a todos los presentes, mientras los padres desconocían por completo la situación que, según denunciaron, atravesaban sus hijos.

El miércoles 18 de noviembre, algunos progenitores se enteraron de manera casual e informal de lo que padecían los niños. Ante esa información, solicitaron inmediatamente una reunión urgente con los directivos del jardín y las autoridades del Senado.

Finalmente, el jueves 19 de noviembre, las familias fueron recibidas inicialmente por los directivos en la institución. En ese encuentro, según indicaron, recién se les comunicaron formalmente los hechos, mientras desde la conducción y el personal se alegaba desconocimiento de lo sucedido.

Ese mismo día fueron notificadas las autoridades de la Cámara de Senadores, que activaron el protocolo correspondiente, se comunicaron con la conducción del establecimiento y exigieron el apartamiento urgente de la docente señalada.

"Nuestros hijos son bebés y niños de 1 y 2 años": el reclamo por la responsabilidad institucional

Uno de los puntos más contundentes del comunicado está relacionado con la edad de los niños involucrados y la imposibilidad de que puedan expresar por sí mismos las situaciones que eventualmente hayan atravesado.

"Nuestros hijos son bebés y niños de 1 y 2 años de edad que aún no hablan, no pueden explicar lo que viven ni defenderse por sí mismos. Por eso, nosotros seremos su voz", manifestaron los progenitores.

En ese sentido, denunciaron públicamente que el Ministerio de Educación nunca activó un protocolo, pese a contar con el informe de la Supervisión Pedagógica desde el 15 de octubre. También cuestionaron lo que definieron como un silencio institucional de los adultos con responsabilidades dentro del jardín, desde la dirección hasta el personal que trabaja diariamente con los niños.

Los padres remarcaron que su reclamo no busca generar conflictos ni enfrentamientos, sino defender la integridad de sus hijos y su derecho a permanecer en un entorno seguro y protegido. "Nunca velaron por la integridad ni la protección de nuestros hijos", sostuvieron al cuestionar el accionar de las autoridades educativas.

La desmentida al comunicado oficial estuvo acompañada de una advertencia sobre la responsabilidad de quienes debían garantizar el cuidado de los menores y de un pedido para que se esclarezca qué ocurrió dentro de la institución.

Los pedidos de las familias y el reclamo para que intervenga la Justicia

Ante la gravedad de los hechos denunciados y lo que consideran una desidia por parte de las autoridades educativas, los progenitores exigieron una serie de medidas administrativas e institucionales.

Entre sus principales demandas se encuentran la participación formal en el expediente administrativo en curso, con acceso pleno a todas las actuaciones y notificación de cada medida que se disponga, y el desplazamiento inmediato de la directora del establecimiento. Como alternativa, reclamaron que se inicien de manera urgente las acciones administrativas correspondientes para determinar su eventual responsabilidad por omisión y encubrimiento, mediante el debido proceso establecido por el Ministerio.

También solicitaron medidas concretas para reforzar la seguridad y los controles internos del jardín. En particular, reclamaron la instalación urgente de cámaras de seguridad en las salas y los espacios comunes, una evaluación individual de cada docente y auxiliar, una reorganización integral del personal y la implementación de protocolos estrictos de prevención y control.

"Merecemos —y por tanto exigimos— poder confiar plenamente en las personas a quienes dejamos nuestros hijos a cargo", expresaron.

En el plano judicial, las familias dejaron asentado que cada grupo familiar damnificado evaluará, por decisión propia, la presentación de las acciones legales individuales que correspondan contra quien o quienes resulten responsables.

Sin embargo, como grupo de madres y padres, también instaron a que la Justicia de Catamarca intervenga y proceda de oficio, al considerar que existen evidentes razones de seguridad e interés público que justifican su actuación.

El comunicado concluyó con un nuevo cuestionamiento a la postura del Ministerio de Educación. Los progenitores calificaron de falso el mensaje oficial y consideraron que constituye un intento de desligarse de responsabilidades frente a la inoperancia que atribuyen a sus autoridades.