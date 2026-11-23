La Casa de la Puna volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y turistas durante el fin de semana largo, con una programación que reunió artesanías, música, gastronomía y expresiones culturales de diferentes partes del mundo. La Plaza Quique Sánchez Vera fue el escenario de dos jornadas en las que los colores, los sabores y las tradiciones compartieron protagonismo con el trabajo de los emprendedores locales y las propuestas artísticas.

La agenda estuvo integrada por una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, y el ciclo Encuentros por el Mundo, promovido por el Consejo Multisectorial de la Municipalidad de la Capital.

Ambas iniciativas conformaron una programación que permitió reunir diferentes expresiones culturales en un mismo espacio, con actividades destinadas tanto a quienes se acercaron a conocer la producción artesanal catamarqueña como a las familias interesadas en disfrutar de los espectáculos y las propuestas internacionales.

El encuentro también permitió poner en valor el trabajo de los artesanos que participan de la feria desde sus comienzos, reconocer la trayectoria de quienes sostienen este espacio y presentar una nueva experiencia turística destinada a mostrar las distintas actividades que se desarrollan en Casa de la Puna.

Manos Catamarqueñas

Durante el sábado y el domingo, la Plaza Quique Sánchez Vera recibió una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas, donde los puestos ofrecieron una amplia variedad de creaciones artesanales y productos elaborados por emprendedores locales.

La propuesta comercial estuvo acompañada por espectáculos gratuitos que aportaron música y un ambiente festivo durante las dos jornadas. De esta manera, la feria volvió a funcionar como un espacio de exhibición y comercialización, pero también como un escenario para artistas y agrupaciones de diferentes ámbitos de la cultura local.

La programación del sábado comenzó con la presentación del taller infantil de ensamble musical de la Academia EncontrArte, cuyos integrantes pusieron en escena el talento de los más pequeños. Posteriormente, se presentó Los Ángeles del Folclore, agrupación que representó a la escuela de personas no videntes y que conmovió a los presentes con su actuación.

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de EnClave, la banda del Colegio Senet, que completó la propuesta musical del sábado.

El domingo, en tanto, la música volvió a ocupar un lugar destacado con la participación de los integrantes de Fapic Canto del Instituto Rubinstein. Su presentación permitió mostrar la dedicación y profesionalidad de quienes están comenzando su recorrido artístico.

Luego fue el turno de Deby Gianoglio, reconocida como una de las mejores voces femeninas del folklore local. Finalmente, el grupo Zonda estuvo a cargo del cierre, con una presentación que invitó al público a sumarse al baile.

Así, las dos jornadas ofrecieron una programación que combinó distintas generaciones, instituciones educativas y expresiones musicales, acompañando la actividad comercial de los feriantes y generando un espacio de participación para artistas y familias.

Reconocimiento a siete artesanos por su trayectoria en la feria

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el reconocimiento realizado por las autoridades de Turismo Capital a siete artesanos que acompañan la Feria Manos Catamarqueñas desde sus comienzos.

La distinción tuvo como propósito destacar la trayectoria, el compromiso y el aporte de quienes participaron de la construcción y el crecimiento de este espacio, que a lo largo del tiempo fue consolidándose como una vidriera para la producción artesanal local. En ese marco, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, Inés Galíndez, puso en valor la participación de los más de 160 feriantes que, durante más de tres años, contribuyeron a darle vida e identidad a Manos Catamarqueñas.

La funcionaria destacó la importancia de sostener este tipo de espacios, que permiten visibilizar el trabajo de los emprendedores y generar oportunidades para que sus productos lleguen a nuevos consumidores.

También remarcó el papel de la feria en la promoción del consumo de productos locales y en el fortalecimiento de las posibilidades de comercialización. Desde esa perspectiva, la continuidad de Manos Catamarqueñas representa un aporte al desarrollo económico de la ciudad, al ofrecer un ámbito donde los productores pueden mostrar sus creaciones y establecer un vínculo directo con el público.

Los reconocimientos a los siete artesanos se incorporaron así a una programación que no solamente estuvo orientada a la exposición y venta de productos, sino también a destacar el trabajo sostenido de quienes forman parte de la identidad de la feria.

Encuentros por el Mundo

La programación del fin de semana también incluyó una nueva edición de Encuentros por el Mundo, una iniciativa impulsada por el Consejo Multisectorial de la Municipalidad de la Capital.

El ciclo tiene como propósito acercar a vecinos y visitantes a las tradiciones, las expresiones artísticas y los sabores característicos de diferentes colectividades, promoviendo el intercambio cultural y la integración. Durante el sábado, los países protagonistas fueron Japón y Bolivia, cuyas expresiones culturales formaron parte de la propuesta desarrollada en Casa de la Puna.

El domingo, el recorrido imaginario por el mundo continuó con la participación de Brasil, Cuba, México y Venezuela, completando una programación que permitió celebrar la riqueza cultural de seis países en un mismo espacio.

La diversidad de las propuestas convirtió al ciclo en uno de los atractivos especiales del fin de semana largo. A través de las distintas jornadas, los asistentes pudieron acercarse a manifestaciones culturales de diferentes comunidades, en una iniciativa que buscó generar un ámbito de encuentro y reconocimiento de las distintas tradiciones.

La incorporación de Encuentros por el Mundo a la agenda de la Casa de la Puna permitió complementar la presencia de los artesanos y artistas catamarqueños con expresiones culturales internacionales, ampliando los contenidos de una programación que combinó identidad local y diversidad cultural.

Presentaron la Experiencia Casa de la Puna

En el marco de las actividades del fin de semana largo también se realizó la presentación de la Experiencia Casa de la Puna, una iniciativa que propone descubrir de manera integral los diferentes espacios y actividades que forman parte de este atractivo turístico.

La propuesta busca mostrar que Casa de la Puna es mucho más que un lugar destinado a la exhibición y comercialización de artesanías. Se trata de un espacio donde los saberes ancestrales conviven con la formación, la producción artesanal y nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Uno de los objetivos centrales del recorrido es acercar a los visitantes a los procesos que dan origen a las creaciones textiles y permitirles conocer cómo se transmiten los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones.

En ese contexto, las artesanas encuentran oportunidades para desarrollar sus habilidades y compartir sus técnicas, mientras que quienes participan de la experiencia pueden observar directamente distintas etapas del trabajo artesanal.

El recorrido fue diseñado para integrar las diferentes actividades que se desarrollan en el predio, mostrando la relación entre la formación, la producción, la cultura y la actividad turística.

Formación textil, tejidos en vivo y tintes naturales

Entre las actividades contempladas en la Experiencia Casa de la Puna se incluyó una visita al espacio donde se dicta la diplomatura vinculada al trabajo textil.

La propuesta también incorporó demostraciones de artesanas tejiendo en vivo en sus telares, lo que permitió observar directamente las técnicas y los conocimientos que intervienen en la elaboración de las piezas.

Otro de los componentes fue una muestra del proceso de teñido con tintes naturales, organizada por la universidad. Esta actividad permitió incorporar al recorrido una instancia específica sobre los procedimientos utilizados en la producción textil artesanal.

Además, se presentó una exhibición de prendas artesanales en una estructura especialmente instalada en el predio. Allí, los visitantes pudieron apreciar la diversidad de técnicas, diseños y producciones que reflejan la identidad cultural catamarqueña.

Gastronomía regional y comercialización artesanal

El recorrido también contempló una visita al espacio gastronómico Achalay, donde los sabores regionales forman parte de la propuesta turística de Casa de la Puna.

La incorporación de este sector permitió integrar la gastronomía a una experiencia que reúne diferentes expresiones de la identidad local, junto con la producción textil, las actividades formativas y las manifestaciones culturales. Asimismo, los visitantes recorrieron el sector de feria, considerado una importante vidriera para la producción y comercialización artesanal.

Este espacio constituye uno de los puntos de contacto entre los productores y el público, ya que permite exhibir y ofrecer las creaciones elaboradas por los artesanos.

La articulación entre el espacio gastronómico y la feria amplía el recorrido turístico, incorporando tanto los sabores regionales como la posibilidad de conocer y adquirir productos artesanales.

Articulación con instituciones educativas y culturales

Uno de los aspectos centrales de la Experiencia Casa de la Puna es la participación conjunta de instituciones educativas, culturales y de formación, cuya articulación permite sostener y desarrollar las diferentes actividades que integran el proyecto.

Entre las entidades que acompañan la iniciativa se encuentran:

Universidad Nacional de Catamarca, a través de su Secretaría de Extensión Universitaria.

Instituto Rubinstein.

ISAC.

Instituto Interdisciplinario Puneño.

Otras organizaciones que acompañan el desarrollo del proyecto.

La participación de estas instituciones forma parte de una propuesta que vincula la formación con la transmisión de conocimientos tradicionales y el desarrollo de la producción artesanal. En particular, la presencia de espacios educativos y de formación permite integrar las actividades de capacitación con las demostraciones de tejido, los procesos de teñido natural y la exhibición de prendas artesanales.

Esta articulación constituye uno de los componentes fundamentales de la experiencia, que busca reunir distintas capacidades institucionales alrededor de un mismo espacio turístico y cultural.