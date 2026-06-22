Reconfiguran el servicio de colectivos en Andalgalá

La Dirección Provincial de Transporte de la Provincia, organismo que depende del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, comunicó oficialmente a los vecinos del departamento Andalgalá una serie de novedades vinculadas a la prestación del servicio de colectivos en la línea que une la Terminal Andalgalá - Choya y viceversa.

La información difundida reviste carácter operativo y administrativo, y se inscribe en un contexto de transición en la prestación del servicio público de transporte en el área. El comunicado enfatiza la necesidad de garantizar la continuidad de la conectividad de los usuarios que dependen de este recorrido para su movilidad cotidiana.

En ese marco, se detalla que se han adoptado medidas inmediatas con el propósito de evitar interrupciones en el servicio, luego de una modificación sustancial en la estructura de concesión de la línea.

Renuncia de la concesión y reordenamiento del servicio

Uno de los elementos centrales de la comunicación oficial es la renuncia formal de la empresa Transporte 9 de Julio a la concesión de la línea Terminal Andalgalá - Choya y viceversa, servicio que venía operando en el departamento.

Este hecho administrativo implicó la necesidad de una intervención directa por parte de la autoridad provincial competente, a fin de reorganizar la prestación del servicio público de transporte. Según lo informado, la renuncia generó la activación de mecanismos de reasignación con el objetivo de evitar la discontinuidad del recorrido.

En términos operativos, el proceso puede sintetizarse en los siguientes puntos:

Empresa saliente: Transporte 9 de Julio

Transporte 9 de Julio Motivo: renuncia formal a la concesión de la línea

renuncia formal a la concesión de la línea Servicio afectado: Terminal Andalgalá - Choya y viceversa

Terminal Andalgalá - Choya y viceversa Jurisdicción responsable: Dirección Provincial de Transporte

Dirección Provincial de Transporte Ministerio de dependencia: Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte

La comunicación oficial subraya que la prioridad institucional ha sido preservar la continuidad del servicio, considerado esencial para la movilidad de los vecinos del departamento.

Asignación inmediata a una nueva empresa prestataria

Como respuesta a la situación generada por la renuncia de la concesionaria anterior, la Dirección Provincial de Transporte informó que la línea ha sido asignada a la empresa Transporte Agüero, que asumirá la prestación del servicio.

Este traspaso se realiza con carácter inmediato, estableciéndose que la nueva operadora comenzará a hacerse cargo del recorrido a partir de la fecha de la comunicación oficial.

La medida busca asegurar que el servicio de transporte público no sufra interrupciones, especialmente en un corredor que conecta puntos clave dentro del departamento.

Los elementos principales de esta reasignación son:

Nueva empresa prestataria: Transporte Agüero

Transporte Agüero Inicio de operación: a partir de la fecha informada oficialmente

a partir de la fecha informada oficialmente Tipo de intervención: asignación directa del servicio tras renuncia de concesión

asignación directa del servicio tras renuncia de concesión Objetivo central: garantizar continuidad del servicio público de colectivos

La decisión se enmarca en una política de respuesta inmediata frente a cambios imprevistos en la estructura de prestación del servicio, priorizando la estabilidad operativa del sistema.

Coordinación para asegurar frecuencias y recorridos habituales

Además de la reasignación de la concesión, el comunicado oficial destaca que se encuentra en curso un proceso de trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Transporte y la nueva empresa prestataria.

El objetivo de esta articulación institucional y operativa es asegurar el cumplimiento de las frecuencias y recorridos habituales, evitando alteraciones significativas en la rutina de los pasajeros que utilizan la línea Terminal Andalgalá - Choya.

Se remarca que este proceso de coordinación tiene como finalidad principal minimizar cualquier impacto en la rutina de los usuarios, especialmente en lo referido a la regularidad del servicio y la continuidad de los trayectos establecidos.

En este sentido, los ejes de trabajo actuales se centran en:

Mantenimiento de frecuencias habituales

Respeto de los recorridos establecidos

Coordinación operativa entre organismos y empresa prestataria

Reducción del impacto en los pasajeros del servicio

Continuidad del servicio como prioridad institucional

El enfoque general de la medida adoptada por la Dirección Provincial de Transporte pone el acento en la continuidad del servicio público de colectivos como prioridad central. La intervención se orienta a sostener la conectividad de los usuarios del departamento Andalgalá, evitando interrupciones derivadas de la transición entre empresas concesionarias.

El proceso de reemplazo de la empresa saliente por la nueva prestataria se presenta como una acción de gestión orientada a la estabilidad del sistema de transporte en la línea afectada, en un contexto donde la movilidad cotidiana de los usuarios depende directamente de la regularidad del servicio.

De esta manera, la autoridad provincial busca garantizar que el cambio de operador no se traduzca en una alteración significativa de la prestación, sosteniendo la estructura operativa del recorrido Terminal Andalgalá - Choya y viceversa, y asegurando su funcionamiento bajo la nueva gestión de Transporte Agüero.