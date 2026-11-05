Alerta amarilla por fuertes vientos en toda Catamarca: habrá ráfagas superiores a los 110 km/h

La provincia de Catamarca tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, debido a la vigencia de una alerta amarilla por viento en todo el territorio provincial. La advertencia fue informada por la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en función del pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno presentará características diferentes según la región, aunque en ambos sectores se esperan velocidades considerables y ráfagas capaces de generar complicaciones. Frente a este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar aquellas actividades que puedan representar un riesgo para la población.

Vientos intensos en la cordillera y posible presencia de Zonda

En la zona cordillerana se pronostican vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 110 kilómetros por hora, especialmente en los sectores de mayor altura.

Estas condiciones meteorológicas podrían provocar una importante reducción de la visibilidad, además de la presencia de viento blanco y ventisca, situaciones que pueden dificultar la circulación y el desarrollo de actividades al aire libre.

En tanto, para el resto de la provincia se prevé que el fenómeno pueda manifestarse como viento Zonda, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Entre los principales efectos asociados a este fenómeno se encuentran la disminución de la visibilidad, el aumento repentino de la temperatura y las condiciones de extrema sequedad. Se trata de un escenario que requiere especial atención y el cumplimiento de las recomendaciones preventivas difundidas por los organismos oficiales.

Cierran preventivamente los accesos al Balcón del Pissis

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas previstas, las autoridades resolvieron inhabilitar los accesos al Balcón del Pissis durante toda la jornada del viernes.

La medida tiene carácter preventivo y responde a la necesidad de evitar la exposición de las personas a las condiciones de viento intenso pronosticadas para la zona. Por este motivo, se recomienda respetar las disposiciones establecidas y no intentar acceder al sector mientras permanezca vigente la restricción.

Desde Protección Civil también solicitaron evitar las actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por la fuerza del viento y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Otra de las recomendaciones consiste en tener preparada una mochila de emergencia que incluya elementos esenciales para afrontar una eventual situación de riesgo. Entre ellos se mencionan una linterna, una radio, documentación personal y un teléfono celular.

Los teléfonos de emergencia y las condiciones del tiempo en Capital

Ante cualquier eventualidad, los organismos provinciales recordaron los números disponibles para solicitar asistencia. Los canales de comunicación habilitados son el 911, correspondiente al SAE Policía; el 103, de Protección Civil; el 3834-090909, WhatsApp de Protección Civil; el 100, de Bomberos; y el 107, del SAME.

Por otra parte, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la Capital anticipa cambios en las condiciones del tiempo durante el fin de semana, con variaciones en la nubosidad, las temperaturas y la intensidad del viento.

Para este viernes 6 de noviembre se espera una jornada parcialmente nublada durante la mañana y la tarde, con condiciones ventosas hacia la noche. Los vientos soplarán del noreste y rotarán al sur, con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 32 grados.

El sábado 7 de noviembre se pronostican lloviznas durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche volverá a presentarse una condición ventosa. Los vientos serán del noroeste y rotarán al sur, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora y posterior rotación al sureste. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados.

Finalmente, el domingo 8 de noviembre presentará condiciones más estables en cuanto a la nubosidad. Se anticipa cielo despejado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde y la noche, con vientos del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados.