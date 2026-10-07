Alerta amarilla para la puna de Catamarca: las ráfagas podrían superar los 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes vientos para sectores de alta montaña de Catamarca y áreas cordilleranas de provincias vecinas. La advertencia se concentra en zonas de altura y establece como principal característica del fenómeno la presencia de vientos intensos, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.

En el territorio catamarqueño, el episodio meteorológico está previsto para la tarde de este miércoles y alcanzará específicamente a distintos sectores de la puna. Las áreas incluidas en la advertencia son la puna de Tinogasta, la puna de Antofagasta de la Sierra, la puna de Belén y la puna de Santa María.

La previsión establece así un escenario marcado por la intensidad del viento en sectores de alta montaña, donde las condiciones pueden presentar características diferentes respecto de otras zonas de la provincia.

Vientos del oeste de hasta 70 km/h

Según indicó el SMN, durante el desarrollo del fenómeno se esperan vientos provenientes del sector oeste, con velocidades que se ubicarán entre 50 y 70 km/h. A esta velocidad sostenida se sumará la posibilidad de ráfagas considerablemente más fuertes. El organismo meteorológico señaló que estas podrían superar los 100 km/h, especialmente en los sectores expuestos y en los caminos de alta montaña.

La combinación entre el viento sostenido y las ráfagas constituye el principal aspecto de la advertencia meteorológica. El fenómeno no se limitará a un incremento moderado de la circulación de aire, sino que contempla períodos en los que la intensidad podría superar ampliamente los valores previstos para el viento constante.

Especial atención en caminos de alta montaña

Uno de los aspectos destacados por el SMN está relacionado con la posibilidad de que las ráfagas alcancen sus mayores intensidades en sectores expuestos y caminos de alta montaña.

Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por esas zonas. La advertencia apunta particularmente a las áreas donde el viento puede alcanzar las velocidades más elevadas y donde las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

El alerta establece así una referencia concreta para quienes deban desplazarse por los sectores alcanzados durante la tarde de este miércoles. La intensidad prevista del viento y la posibilidad de ráfagas superiores a los 100 km/h son los principales factores que deben ser considerados.