Un derrumbe se registró sobre la Ruta Provincial N° 42, en el sector de la Cuesta El Portezuelo, según informó Vialidad Provincial. El desprendimiento de material se produjo a unos 9.500 metros de la intersección con la Ruta Nacional N° 38, generando la necesidad de desplegar tareas de intervención en la zona.

Ante esta situación, el organismo provincial puso en marcha un operativo destinado a despejar la calzada y recuperar las condiciones necesarias para una circulación segura. La presencia de material desprendido sobre la ruta requiere especial atención por parte de quienes transitan habitualmente por este sector.

Despliegue de personal y maquinaria para liberar la calzada

De acuerdo con la información oficial, personal y maquinaria de Vialidad Provincial se encuentran trabajando en el lugar, desarrollando tareas de limpieza y retiro del material que cayó sobre la calzada.

Los trabajos tienen como objetivo despejar el sector afectado y garantizar condiciones seguras de transitabilidad. La intervención resulta fundamental para atender las consecuencias del derrumbe y permitir que la circulación pueda desarrollarse bajo las condiciones de seguridad correspondientes.

Mientras continúan las tareas, los equipos viales permanecen desplegados en el área realizando las labores necesarias para retirar los elementos desprendidos.

Piden máxima precaución a los conductores

Frente a este escenario, Vialidad Provincial solicitó a los conductores que deban circular por la Cuesta El Portezuelo extremar las medidas de precaución y prestar especial atención a las condiciones del camino y a los trabajos que se están llevando adelante.

En particular, el organismo pidió reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial que se encuentra trabajando en la zona.