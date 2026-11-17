Con un pico de 6 mil personas siguiendo la transmisión en vivo, este martes 17 de noviembre comenzó "Expedición Inka", el primer streaming arqueológico de Argentina, una propuesta promovida por la Fundación Azara desde el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, departamento Belén, provincia de Catamarca.

La experiencia permitió que el público pudiera conocer de primera mano cómo se desarrolla una excavación, cuáles son las metodologías de trabajo de los arqueólogos y qué tipo de hallazgos materiales aparecen durante las investigaciones. La transmisión comenzó puntualmente a las 11 y se extendió durante dos horas, bajo la conducción de Reinaldo Moralejo, integrante del equipo interdisciplinario de investigación de El Shincal de Quimivil, perteneciente a la Universidad de La Plata y al CONICET.

A través de distintas tomas aéreas, los espectadores pudieron dimensionar la magnitud de este asentamiento, considerado la capital inca más austral del Tawantisuyu, el imperio incaico. El sitio data de 1470 y cuenta con publicaciones científicas desde comienzos del siglo XX, lo que refleja la trayectoria de las investigaciones desarrolladas en torno a este importante patrimonio arqueológico.

Excavaciones en vivo y hallazgos que revelan la vida cotidiana

Uno de los momentos centrales de la primera emisión fue la demostración del trabajo arqueológico en una kancha, un recinto utilizado con fines domésticos. Allí, los investigadores desplegaron una cuadrícula de excavación que permitió mostrar cómo se trabaja sobre el terreno, registrando minuciosamente cada movimiento de piedras y cada hallazgo para garantizar que la información pueda ser utilizada en futuros estudios.

Durante el recorrido por la excavación, los espectadores pudieron observar el descubrimiento de fragmentos de piezas cerámicas, restos óseos de animales, materiales líticos como puntas de flecha e incluso una especie de ficha utilizada para pesar hojas de coca.

El equipo de investigación explicó, desde las distintas especialidades, cuáles son las tareas que desarrolla cada profesional, cómo se toman las decisiones durante una intervención arqueológica y por qué resulta fundamental documentar cada procedimiento para preservar el lugar y aportar nuevos conocimientos sobre su historia.

La transmisión también permitió conocer a los investigadores Guillermina Couso y Darío Iturriza, quienes repasaron la historia de los estudios arqueológicos realizados en El Shincal. Durante sus intervenciones mencionaron a referentes como Hilarión Furque y Adán Quiroga, además de investigadores más contemporáneos, como Rex González y Rodolfo Raffino, de quien son discípulos muchos de los actuales especialistas que trabajan en el sitio.

También participaron Emilio Villafañe, arqueólogo de la Universidad Nacional de Catamarca; Aylen Caparelli, especialista en arqueobotánica; y Maira Bellido, una de las guías del lugar, quien recibe diariamente a visitantes de distintas partes del mundo interesados en conocer el denominado "Machu Picchu argentino".

Una historia que atraviesa distintas etapas de ocupación

Más allá de las tareas de excavación, los investigadores profundizaron en la historia de El Shincal y sus diferentes períodos de ocupación. Explicaron que el lugar tuvo una etapa preincaica, vinculada con las comunidades originarias que habitaron la zona, una posterior ocupación inca, durante la cual se construyó el asentamiento con la dimensión que presenta actualmente, y una ocupación posterior por parte de los españoles.

Según detallaron, las investigaciones permitieron identificar evidencia científica correspondiente a los distintos períodos históricos, aportando elementos para comprender las transformaciones que atravesó el lugar a lo largo del tiempo.

También hubo espacio para explicar el origen del nombre. El término Shincal está relacionado con el shinki, un arbusto propio de la zona que durante el verano se llena de flores blancas y aromáticas. Cuando el sitio fue descubierto por el mundo científico, se encontraba cubierto por estas plantas, circunstancia que dio origen a su denominación. Por su parte, Quimivil hace referencia al río que atraviesa y abastece a la localidad de Londres, donde se encuentra el asentamiento arqueológico.

Las imágenes aéreas permitieron reconocer la organización y la dimensión arquitectónica del complejo, integrado por una plaza central o aukaipata con ushnu, kallankas —grandes edificios rectangulares—, kanchas —conjuntos perimetrales con patio—, depósitos o qollqas, un sistema de riego y dos cerros ceremoniales artificiales de aproximadamente 25 metros de altura.

El valor educativo y el impulso al turismo arqueológico en Catamarca

La interacción con los espectadores fue otro de los aspectos destacados de esta primera experiencia. Durante las dos horas de transmisión, los investigadores respondieron preguntas y comentarios del público, que valoró especialmente la posibilidad de acompañar en directo una excavación y conocer los procedimientos científicos sin necesidad de trasladarse hasta el lugar.

Entre las intervenciones se destacaron los mensajes de personas que seguían el streaming desde aulas de escuelas primarias, secundarias y universidades de distintos puntos del país. La participación de instituciones educativas puso de manifiesto el potencial pedagógico de una iniciativa que acerca la producción de conocimiento científico a nuevos públicos y permite mostrar cómo se construye ese conocimiento en el propio territorio.

Al mismo tiempo, numerosos comentarios expresaron el interés de conocer personalmente El Shincal, una repercusión que contribuye a posicionar a Catamarca como un punto central del turismo arqueológico argentino.

La transmisión también estuvo acompañada por reiteradas manifestaciones de apoyo al trabajo científico desarrollado desde la Universidad Pública y el CONICET, instituciones vinculadas a las investigaciones que se llevan adelante en el sitio.