Alerta por lluvias: Salud refuerza el plan para eliminar criaderos de Aedes aegypti

Frente al escenario de lluvias persistentes que afecta a la provincia, el Ministerio de Salud de Catamarca ha emitido un comunicado urgente para reorientar la estrategia de prevención ciudadana. Ante la creciente demanda de fumigación por parte de los vecinos, especialistas del área han sido taxativos: el uso de insecticidas es una herramienta complementaria y de emergencia, no una solución definitiva.

La explicación técnica radica en que la aplicación de químicos está destinada exclusivamente a eliminar al mosquito adulto, pero carece de efectividad sobre los huevos y larvas. Por este motivo, la fumigación no interrumpe el ciclo de reproducción y su efecto es meramente temporal, pudiendo durar apenas unos días o semanas. Las autoridades aclaran que estas acciones de bloqueo solo se ejecutan cuando se detecta una cantidad determinada de casos en una zona específica, siendo una medida insostenible si no se eliminan los criaderos de forma manual y constante.

El Aedes aegypti: una amenaza multivirus en el territorio

El control de este vector es una prioridad sanitaria absoluta, dado que el Aedes aegypti es el responsable de transmitir no solo el dengue, sino también virus como el zika, la chikungunya y la fiebre amarilla. Su presencia se extiende por gran parte del territorio nacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante y profundizar las medidas de higiene ambiental. Para combatir eficazmente su proliferación, el Ministerio solicita a la comunidad centrar sus esfuerzos en las siguientes acciones de prevención:

En primer lugar, es vital la gestión de recipientes, lo que implica eliminar objetos en desuso como latas, botellas y neumáticos, y dar vuelta aquellos que se encuentren en el exterior, como baldes, palanganas y tambores, para evitar el acopio de agua de lluvia. Asimismo, el mantenimiento de bebederos y colectores es fundamental; se debe cambiar el agua de bebederos de animales y desagües de aire acondicionado cada tres días, frotando las paredes con esponja o cepillo para desprender los huevos.

Finalmente, el cuidado de jardines y techos requiere mantener patios desmalezados, rellenar floreros con arena húmeda, limpiar canaletas y mantener tapados los tanques y recipientes que recolecten agua.

Protección personal y barreras contra la picadura

Además de las acciones ambientales de descacharrado, el organismo sanitario insiste en la prevención de la picadura mediante barreras físicas y químicas, especialmente durante actividades al aire libre. Dentro de este protocolo de cuidado individual, se destaca el uso de repelentes tópicos siguiendo las instrucciones del envase, así como el empleo de repelentes ambientales como tabletas o espirales.

En cuanto a la protección en el hogar, se recomienda la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, la protección de cunas y cochecitos con telas mosquiteras y el uso de ventiladores o aire acondicionado. Por último, se aconseja utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas, minimizando así la exposición ante el vector en un contexto donde la erradicación del mosquito continúa siendo la principal defensa de la salud pública.