Tragedia en Villa Azalais: un joven carnicero perdió su mano en una picadora

La mañana de este jueves se transformó en una pesadilla para los empleados de un frigorífico situado en el barrio Villa Azalais, en la ciudad de Córdoba. Mientras cumplía con sus tareas habituales, un carnicero de 31 años protagonizó un accidente devastador con una picadora de carne.

Por causas que la justicia intenta establecer, la mano derecha del trabajador fue alcanzada por el mecanismo interno de la maquinaria, provocando una lesión de tal magnitud que derivó en la amputación total de la extremidad, según confirmaron fuentes policiales.

El estruendo y la situación de extrema vulnerabilidad del trabajador desataron una atmósfera de desesperación entre sus compañeros, quienes asistieron al joven de inmediato hasta la llegada de los servicios de emergencia. La gravedad del cuadro clínico obligó a un traslado de urgencia al Hospital Elpidio Torres, donde el operario permanece internado bajo observación técnica, mientras el equipo médico monitorea su evolución tras la pérdida traumática de su mano derecha.

Investigación de las causas y protocolos de seguridad

El caso ha quedado bajo la órbita de las autoridades judiciales, quienes han iniciado una inspección técnica integral en el comercio para reconstruir la mecánica exacta del siniestro. El foco de la investigación está puesto primordialmente en las condiciones de seguridad industrial del frigorífico y, de manera fundamental, en el estado de la picadora involucrada en el hecho.

Se busca determinar con precisión si la herramienta contaba con los sensores de parada automática, cubiertas protectoras o las protecciones reglamentarias diseñadas para evitar que los operarios tengan contacto directo con los componentes móviles.

Mientras el joven carnicero de 31 años enfrenta el difícil proceso de recuperación e internación en el Hospital Elpidio Torres, la justicia evalúa si el accidente fue producto de una falla accidental, un descuido humano o una negligencia grave en el mantenimiento de las normas de higiene y seguridad laboral del establecimiento.

Los peritos continuarán trabajando en el lugar del hecho en el barrio Villa Azalais para recolectar pruebas que permitan esclarecer si este trágico suceso pudo haberse evitado mediante la aplicación de protocolos de seguridad más rigurosos.