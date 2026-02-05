Regreso esperado: la Escuela N°224 de Fiambalá estrena edificio tras un año de refacciones

La comunidad educativa de Fiambalá se encuentra en las vísperas de un hecho trascendental para su historia local. El inicio del ciclo lectivo 2026 marcará el regreso de la Escuela N°224 "Provincia de Entre Ríos" a su edificio tradicional, el cual ha sido objeto de un importante plan integral de mejoras. Durante el año anterior, la institución se vio obligada a compartir las instalaciones del IES Fiambalá, una etapa de transición necesaria para permitir el desarrollo de las obras de refacción que hoy posibilitan el retorno a su tradicional establecimiento.

En declaraciones brindadas a Radio Tabaruco 94.5, la directora del establecimiento, Prof. Anabel Olivero, manifestó su profunda satisfacción por el avance de las tareas y el cumplimiento de los plazos previstos. La directiva destacó que, aunque todavía continúan algunos trabajos menores, los espacios de mayor envergadura ya se encuentran plenamente habilitados para recibir a los alumnos.

Olivero resaltó que la transformación edilicia ha sido profunda y que el equipo docente se encuentra muy conforme con el resultado, ya que la escuela ha cambiado sustancialmente para brindar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje a toda la comunidad.

A pesar de la modernización de las áreas principales y la renovación de la fachada, la antigüedad del edificio —que cuenta con más de cien años de historia— plantea retos técnicos específicos que debieron ser abordados durante la obra. La directora Olivero señaló que persiste una dificultad estructural significativa vinculada al sistema sanitario debido a la ubicación geográfica de la institución. En este sentido, explicó que la escuela no puede conectarse de manera directa a la red de cloacas debido a una cuestión de niveles, dado que el edificio se sitúa en un sector topográfico más bajo que la red principal de la zona.

Para subsanar este impedimento técnico y garantizar la salubridad del establecimiento, se ejecutó la construcción de nuevos pozos absorbentes. Esta medida busca prevenir de manera definitiva el colapso de los antiguos pozos, una problemática que representó el mayor inconveniente edilicio en los últimos tiempos y que había motivado constantes reclamos de mejoras. La implementación de estos nuevos sistemas de drenaje es un tema sensible para la gestión, ya que asegura la operatividad de una escuela que ha crecido junto a la identidad de Fiambalá.

Inauguración y presencia de autoridades

El inicio de este ciclo lectivo no representa únicamente el regreso a las aulas propias, sino la inauguración oficial de un logro largamente esperado por docentes, estudiantes y familias. Se estima que el gobernador de la provincia estará presente para encabezar el lanzamiento oficial del Ciclo Lectivo 2026, lo que subraya la importancia estratégica de esta obra para el sistema educativo provincial.

El acto formal contará además con la participación de autoridades del Ministerio de Educación, funcionarios del gabinete provincial y representantes del municipio de Fiambalá. La presencia de los diversos estamentos gubernamentales marcará el cierre de una etapa de espera y el inicio de un nuevo capítulo para la Escuela N°224, consolidando un espacio renovado y seguro que responde a las demandas históricas de una comunidad que apuesta por la educación de sus futuras generaciones.