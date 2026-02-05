Enero récord: el turismo inyectó una cifra histórica en la economía de Andalgalá

La ciudad de Andalgalá ha cerrado un ciclo histórico en términos de flujo prestacional y financiero. Según los datos oficiales recientemente difundidos por la Municipalidad, el turismo generó durante el mes de enero un impacto económico total de $1.874 millones. Esta cifra no solo representa un hito para la gestión actual, sino que consolida un inicio de temporada considerado récord para el sector, marcando un precedente de alta productividad en la región.

El fenómeno no se limitó exclusivamente a la captación de divisas, sino que se tradujo en una ocupación hotelera que promedió el 71% durante los 31 días del primer mes del año. Este registro evidencia una demanda sostenida que, según el municipio, tuvo efectos directos e indirectos en una multiplicidad de rubros, fortaleciendo de manera integral la actividad económica local y la generación de recursos genuinos para la comunidad.

Desde la administración municipal se ha hecho especial hincapié en cómo el ingreso de estos recursos dinamiza sectores que exceden a la hotelería tradicional. El derrame económico alcanzó a diversos eslabones de la cadena productiva, permitiendo que el beneficio del flujo de visitantes llegue a rubros como el alojamiento, la gastronomía, el comercio, el transporte y diversos emprendimientos y servicios en general.

El secretario de Turismo, Guillermo Acevedo, expresó su satisfacción ante estos resultados, resaltando que la ciudad logró mantener el promedio de ocupación a pesar de las oscilaciones lógicas del mes. El funcionario subrayó que este nivel de actividad es el fruto de una visión que busca construir una economía propia y fuerte, entendiendo al turismo como una pieza fundamental para el futuro del desarrollo andalgalense.

Lejos de considerarse un éxito circunstancial, los datos obtenidos forman parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo. La recopilación de información estadística se ha vuelto una herramienta fundamental para la cartera de turismo local. Según explicó Acevedo, hoy el municipio cuenta con datos precisos sobre el perfil de los visitantes, permitiendo identificar de dónde vienen, por qué eligen la ciudad y qué recorridos específicos realizan.

Esta base de datos es considerada clave para la planificación estratégica, permitiendo ajustar la oferta a las demandas reales del turista. En este sentido, el municipio ya se encuentra proyectando una agenda de propuestas para 2026, cuyo enfoque primordial será el fortalecimiento del sector privado y la generación de nuevos recursos que dinamicen la economía de manera constante y profesionalizada.

Perspectivas para el mes de febrero

Tras el éxito de enero, las expectativas para el resto de la temporada estival se mantienen elevadas. La agenda del mes de febrero estará marcada por actividades culturales y productivas que buscan atraer a nuevos contingentes y sostener el nivel de consumo local. Entre las propuestas centrales se encuentran los festejos de Carnaval y las actividades vinculadas a la producción de membrillo, que incluyen concursos y la elaboración de dulces típicos.

Para la gestión de Acevedo, el turismo es una herramienta de transformación que define el futuro de la ciudad. El objetivo final es garantizar que Andalgalá se consolide como un centro de desarrollo económico sustentable capaz de generar riqueza propia a través de sus atractivos naturales y culturales, favoreciendo el crecimiento sostenido de todos los prestadores y emprendedores locales.