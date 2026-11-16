León XIV cerró la gira sudamericana que lo trajo a Argentina y ahora ya vuela al Vaticano

El Papa León XIV puso fin a su primera gira por Sudamérica y emprendió el regreso al Vaticano después de una emotiva visita apostólica a Perú, el país donde desarrolló durante casi dos décadas una extensa labor pastoral. Su última actividad fue una misa celebrada este lunes en la Base Aérea Las Palmas, en la capital peruana, ante una multitud estimada en un millón y medio de fieles.

Durante la ceremonia, el Pontífice se despidió de los presentes con un mensaje que sintetizó el vínculo construido con el pueblo peruano: "Los llevaré siempre conmigo". La frase, pronunciada durante la homilía, provocó una fuerte reacción entre los asistentes, que respondieron con aplausos y distintas demostraciones de cariño.

León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, había llegado a Perú después de recorrer Uruguay y Argentina. Su relación con el país andino tiene una dimensión particular: durante 20 años ejerció allí su labor pastoral, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y, posteriormente, como obispo de la diócesis de Chiclayo, antes de ser elegido sumo pontífice en 2025.

Ese recorrido personal y religioso estuvo presente durante toda la visita. Miles de peruanos se apostaron a lo largo de las calles y avenidas por las que se trasladó el Papa hasta la Base Aérea de El Callao, para acompañarlo en sus últimas horas en el país.

"¡El pueblo peruano también es mi pueblo!"

El momento más emotivo de la misa llegó durante la homilía, cuando Robert Prevost expresó públicamente el afecto que siente por la población peruana. Sus palabras estuvieron dirigidas a los fieles que se congregaron para participar de la última celebración de su visita apostólica.

"Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!", manifestó el Pontífice.

La expresión tuvo una respuesta inmediata entre los asistentes, que acompañaron el mensaje con aplausos y demostraciones de afecto. La despedida estuvo marcada por el vínculo que León XIV mantuvo con Perú durante los años de trabajo religioso y pastoral, una relación que volvió a quedar expuesta en el contacto con la multitud.

González señaló que esa cercanía se manifestó en numerosas ocasiones durante la estadía del Papa. Al referirse a su paso por el país, destacó: "En este último país se lo notó enamorado, en repetidas ocasiones rompiendo protocolos para acercarse y demostrarle afecto a las personas que compartieron con él parte de su camino".

La observación hizo referencia a los gestos de proximidad que caracterizaron distintos momentos de la visita y a la decisión del Pontífice de acercarse a quienes buscaban saludarlo y expresarle su cariño.

Un mensaje para continuar la misión y fortalecer la fe

Además de expresar su afecto por Perú, León XIV aprovechó la última homilía para agradecer la hospitalidad recibida y transmitir un mensaje dirigido a los creyentes. El Papa alentó a los fieles a mantener viva la fe y el compromiso con los demás, más allá de la finalización de su recorrido apostólico.

"Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", expresó durante la celebración. Con esa frase, llamó a los presentes a continuar transmitiendo el mensaje del Evangelio y a fortalecer los lazos comunitarios.

El planteo estuvo vinculado con la continuidad de la tarea religiosa y el compromiso de los creyentes en sus comunidades. La despedida, en ese sentido, no fue presentada solamente como el cierre de una visita, sino también como una invitación a sostener la misión y los valores que el Pontífice transmitió durante su paso por Perú.

Durante la homilía también recordó a Santo Toribio de Mogrovejo y destacó el ejemplo de los santos peruanos como testimonio de servicio y compromiso con la sociedad. La referencia incorporó a la celebración el reconocimiento de figuras religiosas vinculadas con la tradición del país y con una trayectoria de entrega a los demás.

El regreso a Roma y el cierre de la visita apostólica

Una vez concluida la misa, la agenda del Papa contemplaba una ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao, antes de iniciar el viaje de regreso a Roma.

La información sobre los horarios de partida consignó dos referencias: por un lado, indicó que León XIV partió a las 16:26, hora argentina, rumbo al Vaticano; por otro, señaló que la salida hacia Roma estaba prevista para las 15:45, también hora argentina. La llegada al aeropuerto internacional de Fiumicino se esperaba para el martes 17 de noviembre a las 6:25, hora argentina.

Con su partida concluyó una gira que había comenzado el viernes 6 de noviembre en Uruguay y que continuó luego por Argentina y Perú. El recorrido sudamericano incluyó celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros institucionales y actividades pastorales en los distintos países visitados.

Uruguay y Argentina, las primeras etapas del recorrido

La visita apostólica comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV recorrió Montevideo, Paysandú y Florida. Después de esa primera etapa, el Pontífice se trasladó a la Argentina, donde permaneció del 8 al 11 de noviembre.

Durante su estadía en territorio argentino encabezó una misa multitudinaria en Palermo y visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. También mantuvo encuentros con representantes del mundo del trabajo, de la juventud y de distintos sectores políticos y religiosos.

La agenda argentina incluyó así actividades religiosas y reuniones con diferentes ámbitos de la sociedad, antes de que el Papa continuara su recorrido hacia Perú, donde la visita adquirió un significado especial por su historia personal y pastoral.

En el país andino, el vínculo con la población se expresó tanto en las convocatorias multitudinarias como en los gestos de cercanía que acompañaron sus desplazamientos. La última misa, celebrada ante un millón y medio de personas en la Base Aérea Las Palmas, reunió esas expresiones de afecto en una ceremonia de despedida.

El vínculo con Perú, protagonista del tramo final

La etapa peruana tuvo una significación particular dentro de la primera gira sudamericana de León XIV. Robert Francis Prevost había desarrollado allí una extensa trayectoria religiosa durante 20 años, desde su llegada como misionero de la Orden de los Agustinos hasta su desempeño como obispo de Chiclayo.

Ese pasado explica el tono personal de sus palabras durante la última celebración. Al asegurar que llevaría siempre consigo al pueblo peruano y afirmar que también era su pueblo, el Pontífice puso en primer plano una relación construida a lo largo de años de trabajo pastoral.

La despedida estuvo acompañada por miles de personas en las calles y por una multitud que participó de la misa final. En su mensaje, además, agradeció la hospitalidad, convocó a mantener la fe, alentó el compromiso con los demás y recordó el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo y de los santos peruanos.

Con el regreso al Vaticano, León XIV concluyó su primera gira por Sudamérica, iniciada en Uruguay el 6 de noviembre, continuada en Argentina entre el 8 y el 11, y finalizada en Perú. Su última celebración dejó como mensaje central la continuidad de la misión religiosa y una despedida marcada por el afecto hacia el país donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral.