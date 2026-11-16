Realizaron controles médicos a aspirantes del Servicio Militar Voluntario en Catamarca

El Ministerio de Salud de Catamarca llevó adelante un operativo de evaluación médica destinado a 100 aspirantes al Ejército Argentino, quienes se encuentran en proceso de incorporación al Servicio Militar Voluntario en la provincia. Las jornadas de atención se realizaron el jueves 12 y viernes 13 de noviembre en las instalaciones del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC).

La intervención sanitaria tuvo como finalidad efectuar los controles necesarios para conocer el estado general de salud de los postulantes y evaluar si reúnen las condiciones de aptitud requeridas para el servicio. Para ello, se dispuso una serie de estudios y consultas correspondientes a distintas áreas de atención, con el objetivo de obtener una evaluación integral de cada aspirante.

El operativo se desarrolló a partir de una articulación institucional entre el Ejército Argentino y el Ministerio de Salud de Catamarca, organismos que coordinaron las acciones para concretar los exámenes médicos de los interesados en incorporarse a la fuerza.

La participación de 100 postulantes marcó la dimensión de esta instancia de evaluación, que concentró en dos jornadas diferentes controles médicos y estudios específicos. La organización del procedimiento permitió abordar distintos aspectos de la salud de los aspirantes mediante prácticas complementarias, orientadas a establecer sus condiciones generales.

Antropometría, estudios cardíacos y controles por especialidad

Los exámenes incluyeron distintas prácticas destinadas a evaluar parámetros físicos y condiciones de salud de los postulantes. Entre los procedimientos realizados se encontró la antropometría, junto con estudios y controles correspondientes a especialidades médicas específicas.

El esquema de atención contempló las siguientes prestaciones:

Antropometría: evaluación de parámetros y medidas corporales.

Electrocardiograma: estudio destinado al control de la actividad cardíaca.

Cardiología: evaluación médica del área cardiovascular.

Fonoaudiología: control correspondiente a esta especialidad.

Oftalmología: examen de la salud visual.

Obstetricia: control dentro de la especialidad.

La combinación de estas prácticas permitió realizar una revisión de diferentes aspectos de la salud de los aspirantes. Los estudios y controles se desarrollaron como parte de un procedimiento orientado a establecer las condiciones generales de cada persona antes de su eventual incorporación al Servicio Militar Voluntario.

La realización de un electrocardiograma y el control de cardiología formaron parte de las evaluaciones vinculadas con la salud cardiovascular, mientras que las consultas de oftalmología y fonoaudiología permitieron incorporar otras áreas específicas al examen. A su vez, la antropometría integró el conjunto de procedimientos previstos para la valoración de los postulantes.

La atención también incluyó controles de obstetricia, de acuerdo con las especialidades contempladas en el operativo sanitario. De esta manera, el dispositivo reunió diferentes instancias de evaluación en el CIIC durante las dos fechas establecidas.

La evaluación de aptitud para el Servicio Militar Voluntario

El objetivo central de los exámenes fue evaluar la salud general de los aspirantes y determinar su aptitud para el servicio. Se trata de una instancia médica vinculada con el proceso de incorporación al Ejército Argentino, en la que los postulantes deben atravesar controles destinados a conocer sus condiciones de salud.

En ese marco, los estudios realizados no se limitaron a una única práctica, sino que comprendieron evaluaciones físicas, controles especializados y un electrocardiograma. La variedad de prestaciones permitió reunir información de distintas áreas médicas para avanzar en la valoración general de los 100 postulantes.