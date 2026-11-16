El Hospital San Juan Bautista activa operativo alternarivo ante la Alerta Naranja

Ante la alerta meteorológica vigente y la posibilidad de que se registren precipitaciones abundantes, el Hospital Interzonal San Juan Bautista puso en marcha un esquema de organización preventiva para garantizar la continuidad de la atención de urgencias y preservar la seguridad de pacientes y trabajadores.

La medida contempla la habilitación de un circuito alternativo de ingreso para aquellos casos en los que las condiciones climáticas dificulten el funcionamiento normal del acceso al área de Guardia, ubicado sobre calle Julio Herrera. Frente a esa eventualidad, las autoridades del establecimiento dispusieron que la recepción y atención de las urgencias se traslade al ingreso de avenida Illia, identificado como Ex COVID.

La decisión busca asegurar que las personas que necesiten asistencia médica urgente puedan ingresar al establecimiento aun cuando las precipitaciones generen inconvenientes en los accesos habituales. De esta manera, el hospital establece una alternativa operativa para evitar que las condiciones meteorológicas interfieran en la prestación de un servicio esencial.

El dispositivo también tiene como finalidad resguardar al personal hospitalario, además de garantizar que los pacientes puedan recibir atención sin quedar expuestos a las dificultades que eventualmente puedan producirse como consecuencia de las lluvias.

La reorganización del acceso a Guardia forma parte de un conjunto de medidas que la institución comenzó a coordinar frente a la posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones intensas.

Reuniones de coordinación

En paralelo con la definición del ingreso alternativo, durante la jornada se desarrollaron reuniones de coordinación entre distintos sectores del hospital para establecer nuevas acciones preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas.

De estos encuentros participaron el Equipo Directivo, los Comités de Emergencias y las áreas de Mantenimiento y Obras Públicas, cuyos integrantes trabajaron en la implementación de medidas adicionales destinadas a reducir los riesgos asociados al ingreso y la acumulación de agua dentro del establecimiento.

Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de dos bombas de agua adicionales y la colocación de barreras de contención en los accesos hospitalarios que dan a calle Julio Herrera.

Las nuevas bombas permitirán reforzar las tareas de succión y evacuación de las precipitaciones, aumentando los recursos disponibles para responder ante situaciones en las que el volumen de agua pueda superar la capacidad habitual de desagüe.

Por otra parte, las barreras tendrán una altura de 50 centímetros y serán colocadas en los ingresos del establecimiento sobre calle Julio Herrera. Su función será actuar como elementos de contención para reducir el ingreso de agua hacia el interior del hospital.

Las medidas previstas comprenden:

Instalación de dos bombas de agua adicionales, destinadas a reforzar la succión y evacuación de las precipitaciones.

Colocación de barreras de contención de 50 centímetros de altura en los accesos hospitalarios que dan a calle Julio Herrera.

Habilitación del ingreso alternativo por avenida Illia (Ex COVID) para la recepción y atención de urgencias, si las condiciones climáticas dificultan el acceso habitual.

Coordinación entre el Equipo Directivo, los Comités de Emergencias y las áreas de Mantenimiento y Obras Públicas para implementar nuevas medidas de prevención.

Estas intervenciones buscan complementar los mecanismos que ya utiliza el establecimiento para controlar el comportamiento del agua durante los episodios de lluvias y reducir las posibilidades de que las precipitaciones afecten el funcionamiento de sus instalaciones.

Los controles de desagües

Desde el hospital señalaron que las tareas de prevención no comenzaron con la actual alerta meteorológica. La institución realiza periódicamente controles y verificaciones del funcionamiento de sus desagües y de los niveles de evacuación de agua, con el propósito de comprobar que los sistemas pluviales respondan adecuadamente.

Como parte de esos procedimientos, semanas atrás se efectuaron pruebas mediante camiones hidrantes, una intervención que permitió verificar el funcionamiento de las salidas pluviales del establecimiento. Según lo informado, esos ensayos permitieron comprobar que los sistemas de evacuación funcionaban adecuadamente. Sin embargo, las precipitaciones registradas durante los días anteriores pusieron de manifiesto una dificultad adicional que requiere nuevas medidas de intervención.

El inconveniente no estuvo relacionado únicamente con el volumen de agua acumulada por las lluvias, sino también con el importante arrastre de materiales que se produce a través del caudal que circula por calle Julio Herrera.

Ese material es desplazado por el agua y termina acumulándose en las salidas pluviales del hospital, lo que dificulta la evacuación normal de las precipitaciones. De esta manera, aun cuando los desagües hayan sido sometidos a controles y pruebas de funcionamiento, la acumulación de elementos arrastrados por el agua puede generar obstáculos adicionales durante los episodios de lluvias.

Esta situación representa un factor que debe contemplarse dentro de la planificación preventiva, debido a que puede afectar la capacidad de respuesta de los sistemas de drenaje y favorecer la acumulación de agua en los sectores de acceso al establecimiento.

El arrastre de materiales

La experiencia de las precipitaciones de días anteriores permitió identificar con mayor precisión uno de los problemas que enfrenta el hospital cuando se producen lluvias abundantes. El caudal que circula por calle Julio Herrera arrastra distintos materiales que posteriormente se depositan en las salidas pluviales del establecimiento. Esta acumulación dificulta la evacuación normal del agua y puede generar complicaciones en los accesos hospitalarios.

Por ese motivo, las autoridades decidieron avanzar con la incorporación de nuevos recursos que permitan reforzar la respuesta ante este tipo de situaciones. Las dos bombas adicionales estarán destinadas a mejorar la capacidad de succión y evacuación, mientras que las barreras de contención buscarán limitar el ingreso del agua hacia las instalaciones.

La estrategia contempla, por lo tanto, dos líneas de acción complementarias: por un lado, fortalecer la capacidad de extracción y desagüe del agua acumulada y, por otro, establecer una protección física en los accesos que presentan posibilidades de ingreso de agua.

La incorporación de estos elementos no reemplaza los mecanismos existentes, sino que apunta a reforzarlos frente a las dificultades detectadas durante las últimas precipitaciones.