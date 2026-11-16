Valle Chico será escenario del Festival "Nuestras Voces en Vivo"

La Plaza de Valle Chico será escenario este domingo 22 de noviembre de una nueva edición del festival musical "Nuestras Voces en Vivo", una iniciativa impulsada por la Vicegobernación de Catamarca, que conduce Rubén Dusso, con el propósito de continuar promoviendo la cultura local, acercar espectáculos gratuitos a los barrios y respaldar el trabajo de las y los artistas de la provincia.

La actividad comenzará a las 18:00 horas y contará con entrada libre y gratuita para toda la familia. La propuesta busca generar un espacio de encuentro alrededor de la música, con la participación de intérpretes y agrupaciones catamarqueñas que ofrecerán un recorrido por diferentes expresiones y géneros musicales.

La realización del festival se inscribe en el marco del programa integral "Cultura Activa", una iniciativa que desarrolla durante todo el año espacios destinados al apoyo, el aprendizaje y la promoción del arte en Catamarca. En ese contexto, "Nuestras Voces en Vivo" constituye una nueva instancia para acercar las producciones culturales a distintos sectores de la comunidad y brindar visibilidad a quienes desarrollan su actividad artística en la provincia.

El encuentro en Valle Chico forma parte de las acciones orientadas a sostener la presencia de propuestas culturales en los barrios, con espectáculos abiertos y accesibles. La posibilidad de participar sin costo amplía el acceso de las familias a una jornada musical que tendrá como protagonistas a artistas locales.

Una grilla integrada por músicos y agrupaciones de Catamarca

La programación artística estará conformada por María Paula Godoy, Néstor Pacheco, Negracha Díaz, Lorquesta, Batucada Nova Onda y RIQRA. Los participantes integrarán una grilla que reunirá distintas propuestas musicales y permitirá disfrutar de una diversidad de géneros al aire libre.

La presencia de estos artistas y agrupaciones constituye uno de los ejes centrales de la jornada, que apunta a reconocer y acompañar el trabajo de quienes forman parte de la producción artística catamarqueña. A través de sus presentaciones, el festival ofrecerá al público la posibilidad de conocer y disfrutar diferentes expresiones musicales en un mismo escenario.

La iniciativa también pone el foco en la importancia de generar oportunidades para que los músicos puedan mostrar sus producciones ante la comunidad. En este sentido, la presentación en la Plaza de Valle Chico se plantea como una instancia de difusión para los artistas convocados y como una actividad cultural de acceso gratuito.

Entrega de material discográfico producido gratuitamente

Uno de los aspectos destacados de la jornada será la entrega de material discográfico grabado en el Estudio de la Vicegobernación, un espacio que brinda a los artistas la posibilidad de registrar sus producciones de manera gratuita.

La propuesta contempla no solamente la disponibilidad del estudio, sino también el acceso a herramientas profesionales y el acompañamiento de un equipo técnico artístico. De esta manera, cada artista cuenta con recursos y asistencia para llevar adelante la grabación de su material discográfico.

Este mecanismo de apoyo forma parte de las acciones destinadas a respaldar la producción cultural local. La posibilidad de acceder gratuitamente a un espacio de grabación, con equipamiento profesional y acompañamiento especializado, constituye una herramienta para favorecer el desarrollo y la difusión de las propuestas musicales de Catamarca.