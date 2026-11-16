El río Paraná sigue creciendo y hay preocupación: qué puede pasar en los próximos días

La crecida del río Paraná mantiene en estado de preocupación a distintas localidades del litoral argentino, particularmente en la provincia de Santa Fe, donde el nivel del agua continúa avanzando y ya superó los parámetros establecidos para activar evacuaciones. Este domingo, el río alcanzó los 5,72 metros en la ciudad de Santa Fe, una marca que se ubicó dos centímetros por encima de la cota de evacuación y que obligó a implementar traslados preventivos de familias que residen en sectores costeros.

El registro representa una situación de especial atención para las autoridades, teniendo en cuenta que el nivel alcanzado también superó ampliamente la cota de alerta, establecida en 5,30 metros. Los datos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) permiten dimensionar la magnitud de la creciente, que vuelve a colocar a la capital santafesina frente a un escenario que no se registraba desde hace varios años.

La última vez que el Paraná había superado los 5,70 metros en esa ciudad fue durante la crecida de 2016. La referencia a aquel antecedente permite observar la importancia del nivel alcanzado actualmente y explica la preocupación que se mantiene en los sectores próximos al curso de agua.

Mientras Santa Fe enfrenta las consecuencias directas de la subida del río, la atención también comienza a concentrarse en Rosario, donde el nivel continúa en ascenso y las previsiones hidrológicas anticipan que podría registrar nuevas subas durante las últimas semanas de noviembre.

Vuelta del Paraguayo, uno de los sectores más afectados

Entre las zonas que presentan mayores dificultades se encuentran aquellas ubicadas fuera de los anillos de defensa contra inundaciones, donde las viviendas y las actividades cotidianas quedan más expuestas al avance del agua.

Uno de los puntos afectados es Vuelta del Paraguayo, donde el municipio dispuso el traslado preventivo de 217 personas, pertenecientes a 66 familias. Dentro de ese grupo se encuentran 94 menores de edad, un dato que refleja la dimensión del operativo desplegado para resguardar a los habitantes de ese sector costero.

Las personas evacuadas fueron alojadas en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, donde se dispuso su asistencia ante la situación generada por el crecimiento del Paraná.

En paralelo, los equipos municipales y el personal del Ejército mantienen distintos operativos en las zonas comprometidas. Las tareas incluyen la entrega de provisiones y materiales a través de embarcaciones, destinadas a los vecinos que permanecen en sus viviendas y necesitan recibir asistencia por vía fluvial.

La vigilancia también alcanza a otros sectores de la ciudad y sus alrededores. Entre los lugares que permanecen bajo seguimiento de las autoridades se encuentran Los Alisos, Alto Verde, La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

De esta manera, las acciones preventivas no se limitan a los traslados ya realizados, sino que incluyen el monitoreo de diferentes zonas costeras ante la posibilidad de que el nivel del agua continúe aumentando.

Rosario: el Paraná se acerca a la cota de alerta

La evolución del río en Rosario constituye otro de los principales focos de atención. Allí, el Paraná alcanzó los 4,76 metros, una altura que lo ubica a solamente 24 centímetros de la cota de alerta, establecida en cinco metros.

El nivel de evacuación para esa ciudad está fijado en 5,30 metros, por lo que las autoridades y los organismos encargados del seguimiento hidrológico observan con preocupación las proyecciones para los próximos días.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría acercarse a los 5,20 metros durante la última semana de noviembre. Sin embargo, algunos escenarios de previsión contemplan una marca central cercana a los 5,33 metros, lo que implicaría superar el umbral de evacuación establecido para Rosario.

La diferencia entre las distintas proyecciones mantiene abierto un escenario de incertidumbre respecto de la evolución del fenómeno. Mientras la estimación de 5,20 metros ubicaría al río por debajo del nivel de evacuación, la posibilidad de alcanzar los 5,33 metros supondría superar ese parámetro y podría generar mayores complicaciones en las áreas ribereñas.

Entre los sectores que despiertan especial preocupación se encuentra El Mangrullo, donde una eventual continuidad de la creciente podría afectar tanto a las viviendas como a las actividades comerciales y recreativas que se desarrollan en esa zona.

El comportamiento del Paraná durante las próximas jornadas dependerá, entre otros factores, de las precipitaciones que puedan registrarse sobre la cuenca del Plata y de cómo evolucionen los niveles del agua en los tramos ubicados aguas arriba.

Prefectura recomendó evitar la navegación deportiva y recreativa

La suba del caudal también genera condiciones que requieren especial precaución para quienes utilizan el río con embarcaciones. Frente a este panorama, la Prefectura Naval Argentina emitió recomendaciones destinadas a reducir los riesgos asociados con la navegación mientras se mantengan las actuales condiciones hidrológicas.

El organismo aconsejó evitar la navegación deportiva y recreativa, debido a los peligros que pueden presentarse como consecuencia de las corrientes más rápidas y de la presencia de elementos que son arrastrados por el agua.

Entre los riesgos identificados se encuentran los troncos, ramas, vegetación flotante y objetos sumergidos, cuya presencia puede ocasionar accidentes y comprometer la seguridad de las embarcaciones. Para aquellas personas que deban navegar por razones de necesidad, la recomendación consiste en circular a velocidad mínima y evitar generar oleaje. Esta precaución busca impedir que el movimiento producido por las embarcaciones afecte a las zonas costeras y a otros vehículos que se encuentren próximos.

Las advertencias adquieren relevancia en un contexto en el que el incremento del nivel del río modifica las condiciones habituales de navegación y aumenta la presencia de elementos que pueden representar obstáculos o peligros.

El Niño y las lluvias en la cuenca del Plata

El aumento del nivel del Paraná está relacionado con las lluvias acumuladas en distintos sectores de la cuenca del Plata y con la influencia del fenómeno climático El Niño, dos factores mencionados entre los elementos que explican el comportamiento actual del sistema fluvial.

La situación, además, no se encuentra limitada a las ciudades de Santa Fe y Rosario. Los registros de distintas estaciones hidrométricas muestran que otras localidades también alcanzaron niveles que obligan a mantener medidas de atención y prevención.

Entre los puntos de medición que ya llegaron a sus respectivos niveles de evacuación se encuentran Barranqueras, La Paz, Goya y Reconquista. La situación en estas estaciones permite observar que la creciente comprende diferentes sectores del sistema fluvial y no constituye un fenómeno circunscripto a una única ciudad.

Desde Protección Civil advirtieron que la combinación de precipitaciones intensas y niveles elevados del río puede dificultar el escurrimiento del agua en las zonas más vulnerables. Esta situación representa un factor adicional de preocupación, especialmente en aquellos sectores donde el avance del agua puede generar mayores dificultades.