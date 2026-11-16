Diez parejas de novios participaron del encuentro de preparación al matrimonio

Diez parejas de novios participaron de una nueva instancia de formación y preparación para recibir el Sacramento del Matrimonio, en el marco de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM), una propuesta que se desarrolla mensualmente y que tiene como objetivo acompañar a quienes se preparan para celebrar este sacramento.

La actividad se llevó adelante durante los días 7 y 8 de noviembre, en el salón parroquial de la Iglesia San José de Piedra Blanca, ubicada en el departamento Fray Mamerto Esquiú. En esta oportunidad, diez parejas conformaron el grupo que participó de las jornadas de preparación, correspondientes al undécimo encuentro de la catequesis realizado durante este año.

La convocatoria reunió a novios que transitan el camino previo a la celebración del matrimonio religioso y que participaron de esta instancia de acompañamiento, en un espacio organizado para desarrollar la preparación inmediata que contempla la propuesta pastoral.

El encuentro constituyó una nueva edición de un ciclo de actividades que se realizan de manera periódica, con una organización mensual a cargo de la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.

La preparación matrimonial

La Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio forma parte de las actividades impulsadas por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano para acompañar a las parejas que se encuentran próximas a celebrar el Sacramento del Matrimonio.

A través de estos encuentros mensuales, los novios tienen la posibilidad de participar de una instancia específica de preparación antes de recibir el sacramento. La continuidad de la propuesta permite organizar distintas convocatorias a lo largo del año y ofrecer espacios destinados a quienes desean avanzar en este proceso.

En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en la comunidad parroquial de San José de Piedra Blanca, en Fray Mamerto Esquiú, donde diez parejas integraron el grupo correspondiente al undécimo encuentro de 2026.

La realización de estas jornadas refleja la continuidad del trabajo pastoral que llevan adelante ambas organizaciones, mediante una agenda de encuentros que se distribuye mensualmente y que contempla nuevas fechas y sedes para facilitar la participación de los novios.

Anunciaron las próximas fechas de preparación matrimonial

Como parte de la continuidad de esta propuesta, ya se encuentra previsto un nuevo encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio, que se desarrollará durante varias jornadas entre fines de noviembre y diciembre.

La próxima convocatoria tendrá lugar los días 30 de noviembre, 1, 2, 7, 9 y 10 de diciembre, en la parroquia San Nicolás de Bari, con sede en el barrio La Viñita.

De esta manera, la organización continuará con el calendario de actividades destinado a las parejas que se preparan para recibir el Sacramento del Matrimonio, manteniendo la modalidad de encuentros periódicos que caracteriza a esta iniciativa.

El nuevo cronograma permitirá dar continuidad al trabajo que realizan la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano, responsables de organizar mensualmente estas instancias de preparación.