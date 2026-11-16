Se viene la última edición de "Compartiendo Saberes"

La Municipalidad de la Capital llevará adelante este martes una nueva instancia del ciclo de capacitación turística "Compartiendo Saberes 2026", con una conferencia destinada a reflexionar sobre el turismo comunitario y las posibilidades de incorporar la identidad, la historia y el patrimonio de los barrios a la oferta turística de San Fernando del Valle de Catamarca.

Bajo el título "Construyendo el destino turístico anfitrión e inclusivo, a partir de nuestros barrios", el encuentro marcará la sexta y última conferencia de esta propuesta de formación, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La actividad está programada para el martes 17 de noviembre, a las 18 horas, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, y tendrá como eje principal el reconocimiento de los recursos culturales, históricos, sociales y patrimoniales que forman parte de la vida cotidiana de los distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa plantea una perspectiva del desarrollo turístico que busca ir más allá de los circuitos y atractivos tradicionales, poniendo el foco en las particularidades de cada barrio y en el papel que desempeñan sus habitantes en la construcción de una propuesta turística propia. Desde esta mirada, las comunidades no aparecen solamente como parte del paisaje urbano, sino como protagonistas de los procesos destinados a reconocer, preservar y compartir el valor de sus territorios.

El turismo comunitario como herramienta de desarrollo local

La conferencia abordará el turismo comunitario como una oportunidad para identificar y poner en valor aquellos elementos que constituyen la identidad de los barrios. La historia de sus habitantes, las expresiones culturales, los espacios patrimoniales y las características sociales de cada comunidad forman parte de los recursos que pueden contribuir a diversificar la oferta turística de la Capital.

El planteo de la Municipalidad apunta a promover la incorporación de estos componentes a las propuestas de visita y conocimiento de la ciudad, a partir de la participación activa de los propios vecinos. De esta manera, el desarrollo turístico se vincula directamente con el reconocimiento de las particularidades locales y con la posibilidad de generar nuevas oportunidades mediante los recursos que ya existen en cada territorio.

En este contexto, la participación de los habitantes adquiere una importancia central, ya que son quienes conocen la historia, las transformaciones y las características de los lugares donde viven. Sus experiencias y conocimientos constituyen una parte fundamental para construir propuestas que representen de manera auténtica la identidad de cada barrio.

La actividad también permitirá intercambiar experiencias sobre las posibilidades de avanzar hacia un modelo de turismo anfitrión e inclusivo, en el que las comunidades tengan un papel activo y puedan participar en la identificación de sus propios atractivos y en el desarrollo de iniciativas vinculadas con el sector.

Inés Galíndez presentará experiencias de la Capital

Uno de los ejes de la jornada estará a cargo de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, quien compartirá una aproximación conceptual al turismo comunitario y expondrá distintas experiencias que se vienen desarrollando en San Fernando del Valle de Catamarca.

Entre los ejemplos mencionados se encuentra el trabajo articulado con la comunidad del barrio El Mástil, a través del Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento. Esta experiencia representa una iniciativa en la que la participación de las organizaciones barriales y la articulación con el municipio forman parte del proceso de reconocimiento del potencial turístico del sector.

También se presentarán las acciones que actualmente se impulsan en Banda de Varela, vinculadas al turismo rural y comunitario. Esta propuesta constituye otra de las experiencias que permiten observar las posibilidades de desarrollo turístico a partir de las características propias de los territorios y del compromiso de sus habitantes.

Ambos casos serán expuestos como ejemplos del potencial que tienen los espacios barriales para convertirse en lugares de interés turístico. La intención es mostrar cómo las particularidades de cada comunidad, junto con el trabajo conjunto y la participación vecinal, pueden contribuir a generar propuestas que amplíen las alternativas para conocer la ciudad.

La historia y la identidad barrial

La dimensión histórica y cultural tendrá un espacio destacado durante la conferencia mediante la exposición de la profesora Graciela María Mentasti, docente de Castellano, Literatura y Latín, investigadora, historiadora y autora de destacadas obras sobre la memoria histórica y los barrios de la ciudad.

Su intervención ofrecerá una mirada sobre los barrios como espacios de construcción de identidad, haciendo hincapié en la riqueza que se encuentra tanto en la historia y el patrimonio como en las personas que habitan cada sector de la Capital.

La perspectiva propuesta permitirá reconocer que el valor de un barrio no está determinado únicamente por sus espacios físicos, sino también por los acontecimientos, las experiencias y las historias que forman parte de su desarrollo. Estos elementos constituyen una base para identificar aquellos aspectos que pueden incorporarse a una propuesta turística con identidad propia.

El aporte de Mentasti estará orientado a brindar herramientas para reconocer los componentes históricos y patrimoniales que distinguen a cada comunidad. Su conocimiento sobre la memoria histórica y los barrios de la ciudad permitirá incorporar una perspectiva vinculada con la preservación y la valoración de las particularidades locales.

De esta manera, la historia barrial se integrará al debate sobre el desarrollo turístico como un recurso capaz de contribuir a la construcción de experiencias que permitan conocer la ciudad desde sus propias raíces y desde las vivencias de quienes forman parte de ella.

La experiencia de los vecinos del barrio El Mástil

La mirada de las comunidades también estará representada durante el encuentro. En esta oportunidad, participará Estela Perdiguero, secretaria de la comisión directiva del Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento del barrio El Mástil, quien compartirá la experiencia desde la perspectiva de los propios habitantes.

Su exposición permitirá conocer el significado que tiene el trabajo conjunto con el municipio, además de abordar los desafíos y las expectativas de los vecinos frente a la posibilidad de avanzar en la consolidación del barrio como un espacio turístico de la Capital.

El testimonio vecinal aportará una dimensión concreta al planteo del turismo comunitario, al incorporar la experiencia de quienes participan directamente en los procesos de organización y articulación territorial. Entre los aspectos que se abordarán estarán las perspectivas de crecimiento del barrio, las expectativas de la comunidad y las posibilidades que surgen a partir de la construcción de un trabajo compartido con el gobierno municipal.

La participación de Perdiguero permitirá, además, poner en consideración el papel de las organizaciones vecinales como espacios de representación y articulación, en los que se expresan las inquietudes y los proyectos de los habitantes.

La experiencia del Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento constituye uno de los ejemplos que se presentarán durante la jornada para mostrar cómo el compromiso de una comunidad puede contribuir a reconocer y desarrollar el potencial turístico de su propio territorio.

Un modelo que busca fortalecer el sentido de pertenencia

La conferencia propone abrir un espacio de reflexión e intercambio sobre una modalidad de turismo que no se limita a invitar a conocer nuevos lugares, sino que también busca generar un reconocimiento del valor de las comunidades y de los recursos que forman parte de su vida cotidiana.

En ese sentido, la propuesta vincula el desarrollo turístico con el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la valoración de la identidad barrial y la generación de oportunidades a partir de los recursos locales.

La incorporación de los barrios a la oferta turística implica reconocer que cada sector de la ciudad posee características, historias y patrimonios que pueden contribuir a construir una propuesta diferenciada. Para ello, la participación de los vecinos y la articulación entre las comunidades y el municipio aparecen como componentes centrales del proceso.

Los casos de El Mástil y Banda de Varela, junto con los aportes históricos, culturales y académicos que se compartirán durante el encuentro, permitirán abordar distintas dimensiones de esta perspectiva de desarrollo. Así, el turismo comunitario será presentado como una posibilidad de vincular la actividad turística con la identidad de los territorios, promoviendo que los habitantes sean parte activa de la construcción de nuevas experiencias para quienes visitan la Capital.

Inscripción gratuita y cierre del ciclo de capacitación

La actividad será gratuita y requerirá inscripción previa, que deberá realizarse a través del formulario disponible en el siguiente enlace: bit.ly/compartiendosaberes2026.

El encuentro marcará la sexta y última conferencia de "Compartiendo Saberes 2026", un ciclo que forma parte de las acciones de capacitación promovidas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer los conocimientos, las capacidades y la participación de los actores vinculados al desarrollo turístico de la ciudad, generando instancias de formación e intercambio sobre diferentes aspectos de la actividad.

Con esta última convocatoria, el ciclo incorporará el turismo comunitario como eje de reflexión, poniendo en primer plano la importancia de reconocer los recursos culturales, históricos, sociales y patrimoniales de los barrios y el protagonismo de sus habitantes.

La conferencia del martes 17 de noviembre reunirá, de este modo, las perspectivas institucional, académica e histórica y la experiencia vecinal, con el propósito de analizar cómo las particularidades de cada comunidad pueden convertirse en parte de una propuesta turística anfitriona, inclusiva y vinculada con la identidad de San Fernando del Valle de Catamarca.