Por qué los perros parecen entendernos mejor que algunas personas: qué revela la ciencia

Para muchas personas, un perro ocupa un lugar que supera ampliamente el de un animal de compañía. Es un integrante de la vida cotidiana, un compañero que brinda afecto y permanece cerca tanto durante los momentos de alegría como en las situaciones difíciles. Esa presencia constante puede generar una conexión tan significativa que algunos dueños sienten que sus perros los comprenden incluso mejor que sus amigos más cercanos.

La percepción de que los animales ofrecen una compañía especial y una forma de afecto diferente despertó el interés de la ciencia, que buscó identificar cuáles son las características que hacen que esta relación resulte tan importante para las personas.

Con ese objetivo, investigadores de la Universidad Eötvös Loránd, de Hungría, realizaron un estudio publicado en la revista Scientific Reports. La investigación reunió las experiencias de 717 personas que tenían perros y examinó cómo valoraban la relación con sus mascotas en comparación con otros vínculos significativos de sus vidas.

Los participantes debieron comparar la relación con sus animales con la que mantenían con sus hijos, sus parejas, sus familiares cercanos y sus mejores amigos. De esta manera, el trabajo permitió observar qué aspectos del vínculo con los perros eran especialmente valorados y cuáles presentaban diferencias respecto de las relaciones humanas.

Para realizar la evaluación, los investigadores consideraron 13 aspectos de las relaciones, entre ellos la compañía, la intimidad, la confianza, el apoyo, la satisfacción general y el equilibrio de poder. La comparación permitió identificar características particulares de la convivencia entre las personas y sus mascotas.

Compañía, afecto y confianza: los aspectos más valorados

Uno de los principales resultados del estudio fue la valoración especialmente positiva que los participantes hicieron de sus perros en relación con la compañía y la necesidad de cuidado. Los animales aparecieron como una presencia importante en la vida de sus dueños, no solamente por el afecto que reciben, sino también por la responsabilidad cotidiana que implica atender sus necesidades.

Los encuestados también atribuyeron a sus mascotas altos niveles de afecto, confiabilidad y apoyo, incluso cuando compararon esas características con las que encontraban en sus amigos y familiares.

Estos resultados muestran que el vínculo con un perro puede representar una fuente significativa de acompañamiento. La relación se desarrolla a partir de la convivencia y de las tareas de cuidado, pero también de la presencia cotidiana del animal en distintos momentos de la vida de sus responsables.

Otro de los puntos destacados fue la menor frecuencia de interacciones negativas. Según las respuestas recopiladas, la relación con los perros presentaba menos fricciones que los vínculos que los participantes mantenían con sus hijos, parejas y otros familiares.

Este aspecto constituye una diferencia relevante dentro de la comparación, porque las relaciones humanas evaluadas podían incluir más situaciones de conflicto o desacuerdo. En cambio, los participantes describieron el vínculo con sus mascotas como una relación con menos experiencias negativas.

La satisfacción general también alcanzó niveles elevados. Los dueños calificaron la relación con sus perros como más satisfactoria que la que mantenían con familiares cercanos o mejores amigos. Sin embargo, cuando la comparación se realizó con las parejas o los hijos, las diferencias fueron pequeñas.

La intimidad mantiene características propias de las relaciones humanas

Aunque los resultados destacaron la satisfacción y el apoyo que las personas encuentran en sus perros, el estudio también identificó aspectos en los que las relaciones humanas conservaron características particulares.

Uno de ellos fue la intimidad, que alcanzó sus niveles más altos en las relaciones románticas. Este resultado permite distinguir entre la satisfacción que puede generar la convivencia con un animal y las características específicas de una relación afectiva entre dos personas.

La investigación, por lo tanto, no plantea que todos los vínculos sean equivalentes ni que los perros ocupen necesariamente el mismo lugar que una pareja, un hijo o un amigo. Por el contrario, las comparaciones muestran que cada relación presenta dimensiones propias y que el vínculo con una mascota puede ser muy satisfactorio sin reunir todas las características de una relación humana.

La compañía, la confianza, el afecto y el apoyo aparecen entre los aspectos que los participantes valoraron especialmente en sus perros. La intimidad, en cambio, tuvo una mayor presencia en las relaciones románticas.

De esta manera, los resultados permiten comprender por qué algunas personas sienten que sus animales las acompañan y las entienden de una manera particular, sin que eso implique considerar que una mascota puede reemplazar todos los vínculos que se construyen entre seres humanos.

El cuidado y el equilibrio de poder hacen diferente la relación

Las investigadoras Enikő Kubinyi y Borbála Turcsán señalaron que una de las particularidades del vínculo entre las personas y sus perros es la combinación de afecto, compañía y una menor cantidad de conflictos cotidianos.

A esas características se suma una dinámica diferente de la que existe en las relaciones entre dos personas. Los perros dependen de sus cuidadores para recibir alimento, atención y protección. Esa necesidad establece una relación particular, en la que el equilibrio de poder no funciona de la misma manera que entre dos seres humanos.

La responsabilidad de cuidar al animal constituye, así, una parte importante del vínculo. La persona debe atender sus necesidades y garantizarle protección, mientras que el perro forma parte de su vida cotidiana y le brinda compañía.

Esta combinación de cuidado y afecto ayuda a explicar algunas de las características que los participantes destacaron en la investigación. La relación no se limita a compartir un espacio, sino que implica una responsabilidad sostenida y una presencia que puede adquirir distintos significados según las circunstancias personales y familiares.

El lugar de los perros cambia según cada etapa de la vida

El estudio también puso de relieve que el papel de un perro dentro de la vida de una persona no permanece necesariamente igual con el paso del tiempo. Su lugar puede modificarse de acuerdo con la edad, la situación familiar y las necesidades de compañía de quienes conviven con él.

Durante la infancia, por ejemplo, el animal puede convertirse en un compañero de juegos. En el caso de una persona joven que vive sola, puede representar una fuente importante de compañía. Para una pareja sin hijos, en tanto, puede ocupar un lugar central dentro del hogar.

Cuando llegan los chicos, el perro se incorpora a la dinámica familiar y pasa a compartir la vida cotidiana con los distintos integrantes de la casa. Su presencia forma parte de una nueva organización del hogar, en la que también se modifican las responsabilidades y las rutinas.

Más adelante, el vínculo puede adquirir otra importancia cuando los hijos dejan la casa. En esa etapa, el animal puede convertirse en una presencia significativa para quienes atraviesan ese cambio familiar.

La compañía de un perro también puede resultar especialmente importante para los adultos mayores que viven solos. En esos casos, el animal forma parte de la vida diaria y representa una presencia constante.

Estas diferentes situaciones muestran que el vínculo entre las personas y sus mascotas puede acompañar distintas etapas de la vida y asumir funciones diversas, desde el juego durante la infancia hasta la compañía en momentos de mayor soledad.

Una relación significativa que no reemplaza los vínculos humanos

Los resultados de la investigación permiten comprender por qué muchas personas describen a sus perros como compañeros especialmente cercanos. La combinación de afecto, confianza, apoyo, cuidado y una menor frecuencia de interacciones negativas aparece como una de las características centrales de esa relación.

Sin embargo, los autores realizaron una aclaración importante: los resultados no significan que los perros reemplacen los vínculos humanos. Tampoco permiten afirmar que las personas que mantienen una relación estrecha con sus mascotas tengan relaciones más débiles con otras personas.

El estudio se concentró en las experiencias de 717 dueños y en la comparación de 13 aspectos de sus relaciones con perros, hijos, parejas, familiares y mejores amigos. Sus conclusiones describen cómo los participantes valoraron esos vínculos y qué características encontraron especialmente positivas en la convivencia con sus animales.

La investigación muestra que un perro puede ocupar un lugar muy importante en la vida afectiva de una persona, brindar compañía y generar una elevada satisfacción. También señala que esa relación tiene particularidades propias, determinadas por la dependencia del animal respecto de sus cuidadores y por la dinámica cotidiana de atención y protección.

Así, la sensación de que un perro puede comprendernos mejor que algunas personas encuentra en este trabajo una explicación vinculada con las experiencias que los propios dueños describieron: una compañía constante, altos niveles de afecto y confianza, apoyo y menos conflictos cotidianos. Un vínculo diferente, que puede ser profundamente satisfactorio sin sustituir la importancia de las relaciones humanas.