Alerta en el NOA: una provincia registró 13 sismos y algunos se sintieron en Catamarca

El sur de la provincia de Salta registró una intensa actividad sísmica durante este lunes 21 de septiembre, de acuerdo con los registros oficiales consignados en la información. En el transcurso de la jornada fueron contabilizados 13 sismos, varios de ellos concentrados en la zona cercana a Cafayate.

La sucesión de movimientos volvió a colocar bajo atención la actividad sísmica de esta región del Noroeste Argentino, donde algunos de los temblores también pudieron ser percibidos fuera del área inmediata donde se localizaron sus epicentros.

Entre los movimientos registrados, uno de los que adquirió mayor relevancia se produjo durante las primeras horas de la mañana. Su magnitud, pero particularmente su escasa profundidad, fueron factores destacados en relación con la posibilidad de que el movimiento pudiera sentirse en la superficie.

La actividad registrada durante la jornada incluyó además movimientos que fueron perceptibles en sectores de Tucumán, mientras que algunos sismos también se sintieron en Catamarca, de acuerdo con la información proporcionada.

Un sismo de magnitud 3,9

El movimiento más destacado ocurrió a las 06:09:48, según los registros sísmicos. El sismo alcanzó una magnitud de 3,9 y presentó una profundidad de apenas 5 kilómetros.

Este último dato resulta especialmente relevante dentro de las características del fenómeno registrado. La escasa profundidad del foco sísmico puede favorecer que un movimiento sea percibido con mayor intensidad en la superficie, incluso cuando su magnitud no sea elevada. La combinación entre la magnitud registrada y la poca profundidad del epicentro convirtió a este movimiento en uno de los fenómenos más destacados de la jornada sísmica en el sur salteño.

La ubicación del epicentro

La localización informada permite establecer la posición del epicentro en relación con distintos puntos de referencia de la región. El lugar donde se produjo el movimiento se encuentra aproximadamente a:

70 kilómetros al oeste de Cafayate.

76 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra.

76 kilómetros al sudeste de Incahuasi.

La ubicación permite dimensionar la cercanía del fenómeno con distintos sectores del área comprendida entre Salta, Catamarca y Tucumán. En particular, el epicentro se encuentra dentro de una zona cuya actividad puede tener efectos perceptibles más allá del punto exacto donde se origina el movimiento.

La referencia a Cafayate resulta especialmente significativa porque varios de los 13 sismos registrados durante el lunes estuvieron concentrados en esa zona o en sus proximidades.

¿Por qué un sismo puede sentirse a distancia?

Uno de los factores determinantes para establecer cuánto puede sentirse un movimiento sísmico en la superficie es la profundidad del foco. En el caso del sismo de magnitud 3,9 registrado a las 06:09:48, la profundidad fue de solo 5 kilómetros.

Un foco sísmico ubicado a poca profundidad puede favorecer que la energía generada por el movimiento llegue a la superficie de manera más perceptible. Por ese motivo, la profundidad constituye un dato relevante al analizar la posibilidad de que un temblor sea sentido por la población.

A esta característica se suma la ubicación geográfica del sur de Salta, relativamente próxima a diferentes sectores de Tucumán y Catamarca. Por esa razón, un movimiento superficial puede llegar a ser percibido a una distancia considerable, dependiendo de distintos factores vinculados con el propio sismo y con el terreno.

En este caso, los 5 kilómetros de profundidad registrados para el movimiento de magnitud 3,9 aparecen como uno de los elementos centrales para comprender por qué pudo ser percibido en otros sectores de la región.

Sin daños materiales ni personas heridas

A pesar de la sucesión de movimientos registrada durante el lunes y de la percepción que tuvieron algunos de ellos en distintos sectores de la región, hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia de estos temblores.

El registro de 13 sismos en una sola jornada, junto con el movimiento de magnitud 3,9 ocurrido a solo 5 kilómetros de profundidad, constituyó el principal dato de la actividad sísmica registrada en el sur salteño.

La jornada dejó así una sucesión de movimientos concentrados principalmente en las proximidades de Cafayate y un sismo particularmente destacado por su magnitud y escasa profundidad. El epicentro, localizado en 25,944° de latitud sur y 66,659° de longitud oeste, se ubicó aproximadamente a 70 kilómetros al oeste de Cafayate, 76 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y 76 kilómetros al sudeste de Incahuasi.

Con 13 movimientos registrados durante el lunes 21 de septiembre, la actividad volvió a poner bajo atención el comportamiento sísmico de esta zona del Noroeste Argentino, aunque, según la información disponible, sin que se registraran daños materiales ni personas heridas.