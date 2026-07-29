Alerta padres: retirarán el Squeezy Dumpling del mercado por "grave riesgo químico"

El Gobierno nacional puso en marcha el procedimiento para retirar del mercado el juguete "Squeezy Dumpling", luego de detectarse que contiene una concentración de benceno cuatro veces superior al límite permitido por la legislación argentina.

La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que intervino tras recibir una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). La actuación oficial se produce en la antesala del Día del Niño, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores, especialmente la de los niños.

Según informó la Subsecretaría, el producto representa un "grave riesgo químico" debido a la presencia de benceno en niveles superiores a los autorizados por la normativa vigente. A partir de esa constatación, el organismo inició el procedimiento correspondiente para retirar el juguete de la comercialización y alertó a las autoridades provinciales para que realicen las tareas de fiscalización.

El benceno, el principal motivo de la alerta

La denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete sostiene que el "Squeezy Dumpling" contiene 20 mg/kg de benceno en su superficie exterior, cuando el límite legal establecido por la legislación argentina es de 5 mg/kg. De acuerdo con esa información, el juguete posee una concentración equivalente a cuatro veces el máximo permitido.

La Subsecretaría explicó que el benceno puede ingresar al organismo tanto por inhalación como por contacto con la piel, incluso sin necesidad de que exista ingestión del producto. La presentación realizada por la CAIJ señala además que el benceno se encuentra catalogado como cancerígeno y que puede ser absorbido durante la manipulación habitual del juguete únicamente mediante el contacto con la piel.

Estas características motivaron la intervención de las autoridades nacionales y el inicio del procedimiento destinado a retirar el producto del mercado argentino.

Más irregularidades

Además del contenido de benceno detectado, las autoridades identificaron otras deficiencias relacionadas con las condiciones exigidas para la comercialización de juguetes.

Según informó la Subsecretaría, el "Squeezy Dumpling" carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador responsable y tampoco incluye las advertencias de seguridad en castellano. La ausencia de estos requisitos fue considerada un aspecto de especial importancia debido a que dificulta la identificación de responsables en caso de producirse daños derivados del uso del producto.

De acuerdo con la denuncia, el juguete se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país, situación que motivó la decisión de avanzar con el procedimiento de retiro.

Desde el área de Comercio confirmaron que "se está trabajando en el procedimiento para retirar el juguete del mercado", al tiempo que comunicaron la situación a las autoridades provinciales para que lleven adelante las tareas de control correspondientes.

El origen de la denuncia

La actuación oficial tuvo su origen en una presentación realizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La entidad denunció la comercialización del "Squeezy Dumpling", un juguete fabricado en polímero plástico, con forma de gyoza y presentado en un envase similar a una canasta para vapor.

La CAIJ fundamentó su pedido de retiro en informes elaborados por organismos internacionales que previamente habían advertido sobre los riesgos del producto.

Según indicó la entidad, el juguete ya había sido retirado del mercado en el Reino Unido, y la denuncia presentada en Argentina se apoyó en reportes emitidos por el sistema Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26) y por la agencia británica OPSS (Recall 2606-0196).

La Cámara señaló que las normas utilizadas por esos organismos resultan equivalentes a las vigentes en Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad para juguetes.

Los controles realizados en Argentina

Durante los controles efectuados en el país, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete verificó que el producto no cumplía con diversos requisitos considerados esenciales para su comercialización.

Entre las irregularidades detectadas figuran la falta del Marcado de Conformidad, la ausencia de la identificación del importador y la inexistencia de advertencias de seguridad redactadas en castellano.

Para la entidad, estas omisiones representan un problema adicional porque impiden conocer quién debe responder ante eventuales daños ocasionados por el producto.

La información obtenida durante esos controles fue incorporada a la denuncia presentada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

El llamado de la Cámara a las familias

En vísperas del Día del Niño, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, dirigió un mensaje a las familias para reforzar las recomendaciones al momento de comprar juguetes.

"Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase", expresó.

Furió explicó cuáles son los tres elementos que debe reunir un juguete para ser considerado seguro y legal.

"Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes. Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo", sostuvo.

Asimismo, reiteró que la recomendación apunta a evitar que las familias adquieran productos sin garantías de seguridad y remarcó que la ausencia de cualquiera de esos tres requisitos constituye un motivo suficiente para no comprar el juguete.