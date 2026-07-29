Miércoles con lluvias en Catamarca: así va a estar el clima

Mitad de semana y el clima se presentará con un escenario meteorológico marcado por la variabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada en la que la nubosidad será una constante durante gran parte del día, acompañada por la posibilidad de lluvias aisladas en las horas centrales, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque el cielo continuará cubierto.

Las temperaturas mostrarán una amplitud térmica moderada, con una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados, configurando un ambiente fresco durante las primeras horas y templado en el transcurso de la tarde. En cuanto al viento, se prevé que sople con intensidad leve a moderada, registrando un cambio de dirección desde el Sudeste durante la madrugada hacia el Noreste en el resto de la jornada.

Así comienza el día

El inicio de este miércoles estuvo dominado por un cielo mayormente nublado, aunque sin perspectivas de lluvias significativas. El amanecer fue fresco. Ya durante la mañana las condiciones meteorológicas se mantendrán similares.

El SMN anuncia la continuidad de la nubosidad. Al mismo tiempo, la temperatura descenderá hasta alcanzar la mínima prevista de 11 grados, mientras que el viento rotará hacia el Noreste (NE) y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Una tarde templada pero lluviosa

Durante la tarde, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias aisladas, aunque con una disminución en la probabilidad respecto de la mañana. En este tramo del día, las precipitaciones tendrán una posibilidad de ocurrencia de entre 10 y 40%, reflejando una tendencia hacia una menor inestabilidad.

A pesar de la presencia de nubosidad y de chaparrones aislados, la temperatura ascenderá hasta alcanzar la máxima de 24 grados, generando un ambiente templado. El viento continuará predominando desde el Noreste, aunque con velocidades menores, ubicadas entre 7 y 12 km/h, manteniendo condiciones de circulación moderadas y sin pronóstico de ráfagas.

La noche cerrará con cielo nublado

Hacia el final de la jornada, se anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Durante la noche, el cielo permanecerá nublado, pero la probabilidad de precipitaciones volverá a reducirse, descartando un escenario de lluvias generalizadas.

La temperatura descenderá nuevamente hasta los 21 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el Noreste, con velocidades comprendidas entre 7 y 12 km/h. De esta manera, el miércoles concluirá con un panorama más estable respecto de las horas previas, aunque con abundante nubosidad.