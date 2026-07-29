Intenso operativo en el Balcón del Pissis: Natella supervisa el rescate de los varados

Un importante operativo de rescate se desarrolla en la zona cordillerana de Fiambalá, luego de que más de 120 turistas que participaban de excursiones al Balcón del Pissis quedaran varados como consecuencia de un intenso temporal de nieve y viento blanco que volvió intransitable el camino de alta montaña.

La contingencia afectó a más de 30 camionetas, distribuidas en distintos sectores del recorrido, y obligó a desplegar un amplio dispositivo de asistencia que se extendió durante varias horas con la participación de organismos provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, personal de Defensa Civil, bomberos voluntarios y equipos de la empresa minera Zijin-Liex.

Según la información oficial, las excursiones habían ingresado durante la mañana sin presentar inconvenientes. Sin embargo, hacia la tarde las condiciones meteorológicas cambiaron de manera repentina. La combinación de viento blanco y la acumulación de nieve dificultó el tránsito por el camino de alta montaña, impidiendo el regreso de los vehículos y dejando a los excursionistas aislados.

Alberto Natella llegó a la base operativa

En el marco de la emergencia, durante la madrugada de este miércoles el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, arribó a la base operativa instalada en el kilómetro 0 del camino al Balcón del Pissis, desde donde se coordinan las acciones destinadas a rescatar a los turistas.

El funcionario se trasladó al lugar con el objetivo de acompañar y supervisar en terreno el desarrollo del operativo, evaluando el avance de las tareas y el trabajo desplegado por los distintos organismos involucrados. Natella estuvo acompañado por parte de su equipo de trabajo, el jefe de Policía, Marcos Herrera, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, quienes también participan en la coordinación de las acciones desplegadas en la zona afectada.

Además, se informó que en las próximas horas se incorporará al operativo la ministra de Salud, Johana Carrizo, con el propósito de reforzar el dispositivo sanitario y de asistencia que permanece activo en la cordillera.

Reconocimiento al trabajo conjunto de los organismos intervinientes

Durante su permanencia en la base operativa, el ministro expresó su reconocimiento al trabajo que llevan adelante las distintas instituciones involucradas en el rescate.

Natella agradeció especialmente el compromiso del intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y de todo su equipo de trabajo, además de destacar la labor de Defensa Civil, los bomberos voluntarios, la empresa Zijin-Liex y los demás organismos provinciales y municipales que participan del amplio despliegue organizado para asistir a los turistas.

La coordinación entre todas las instituciones permitió avanzar con las primeras tareas de rescate en un escenario complejo, marcado por las bajas temperaturas y la gran cantidad de nieve acumulada sobre el camino.

Las primeras personas ya fueron puestas a salvo

Como resultado de las primeras acciones desarrolladas durante el operativo, las autoridades informaron que las primeras personas ya fueron rescatadas y trasladadas hacia un lugar seguro.

Los turistas fueron derivados al proyecto minero Zijin-Liex, donde reciben la asistencia correspondiente mientras continúan las tareas para llegar al resto de los vehículos que permanecen varados.

El traslado hacia ese punto permite brindar atención a los afectados mientras se mantiene activo el operativo en los distintos sectores de la cordillera.

Un COE coordina todas las acciones

Para organizar el despliegue de recursos y garantizar una respuesta coordinada, se conformó un Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Desde ese ámbito se planifican y ejecutan todas las acciones relacionadas con el rescate, integrando el trabajo de los organismos provinciales, municipales y las instituciones que participan de la asistencia.

El objetivo es optimizar el uso de los recursos disponibles y mantener una coordinación permanente entre los distintos equipos que trabajan en condiciones climáticas extremadamente adversas.

Dos frentes de trabajo

El operativo continúa desarrollándose de manera simultánea desde dos frentes de trabajo. En el sector Este de la cordillera, las tareas son coordinadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), que dirige las acciones destinadas a localizar y asistir a los turistas afectados.

Mientras tanto, en el sector Oeste, el avance está a cargo de los profesionales y equipos del Proyecto Tres Quebradas, operado por la empresa Zijin-Liex. En ese sector, maquinistas y trabajadores mantienen una labor ininterrumpida con maquinaria pesada para abrir paso entre la nieve y avanzar hacia los vehículos que todavía permanecen aislados.

Las condiciones del terreno exigen un trabajo constante para despejar los caminos y permitir el acceso de los equipos de rescate.

El rol del municipio y el esfuerzo de los maquinistas

En el Kilómetro Cero, el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, permanece al frente de las tareas de coordinación junto a la totalidad de su gabinete.

Desde ese punto se articula el trabajo conjunto entre las instituciones municipales, los organismos de emergencia y los representantes de la empresa minera, fortaleciendo el operativo que continúa desarrollándose en la cordillera.

Las autoridades destacaron especialmente el trabajo realizado por los maquinistas de Zijin-Liex, quienes continúan operando sus equipos en un contexto de temperaturas extremas.

Su labor resulta fundamental para abrir caminos entre la nieve y facilitar el acceso hacia los sectores donde aún permanecen los vehículos afectados por el temporal.