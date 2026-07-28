Catamarca: localizaron a los turistas varados en medio de un amplio operativo de emergencia

Ante las intensas nevadas y las adversas condiciones climáticas registradas en la cordillera catamarqueña, el Gobierno de Catamarca desplegó un operativo de emergencia con el objetivo de asistir a las personas que quedaron varadas en distintos sectores de alta montaña.

El aspecto central del operativo es que los turistas varados ya fueron localizados, lo que permitió a los organismos intervinientes avanzar con distintas estrategias de evacuación de acuerdo con la ubicación de cada grupo y las condiciones del terreno.

Las tareas se desarrollan en la zona del camino al Balcón del Pissis y Los Seismiles, donde permanecen los vehículos detenidos luego de que los turistas ingresaran al lugar pese a las alertas meteorológicas emitidas con anticipación por los diferentes organismos oficiales.

Trabajo coordinado entre organismos provinciales, municipales y equipos de emergencia

Del operativo participan de manera conjunta equipos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, Policía de la Provincia, Municipalidad de Fiambalá, la empresa Zijin y el Ministerio de Salud, que trabajan de forma coordinada para llegar hasta los distintos puntos donde permanecen los turistas.

La articulación entre todos los organismos permitió avanzar en la localización de los vehículos y establecer una planificación diferenciada para cada sector, teniendo en cuenta la distancia, las condiciones climáticas y la complejidad del terreno cordillerano.

El despliegue contempla tanto la asistencia sanitaria como las tareas logísticas necesarias para garantizar un descenso seguro de las personas hacia la base operativa o, en los sectores más alejados, evaluar otras alternativas de evacuación.

Dónde fueron localizados los varados

Según informaron oficialmente, las personas que permanecían varadas fueron localizadas en distintos puntos del recorrido:

Kilómetro 0: se encuentra montada la base operativa , donde trabajan el sistema de salud y los demás organismos involucrados en el operativo.

se encuentra montada la , donde trabajan el sistema de salud y los demás organismos involucrados en el operativo. Kilómetros 8 y 15: fueron localizadas ocho camionetas , cuyos ocupantes serán evacuados en aproximadamente una hora y media . En ese sector, personal de Defensa Civil ya inició el operativo para el descenso de los turistas hacia la base operativa.

fueron localizadas , cuyos ocupantes serán evacuados en aproximadamente . En ese sector, personal de ya inició el operativo para el descenso de los turistas hacia la base operativa. Kilómetro 20 en adelante: debido a la cercanía y la distancia respecto de otros puntos de asistencia, se analiza evacuar a las personas hacia la zona del proyecto minero Zijin.

Esta distribución permitió organizar las tareas de rescate según la ubicación de cada grupo, optimizando los recursos disponibles y priorizando la seguridad de los ocupantes de los vehículos.

Cerca de 35 camionetas permanecen varadas

De acuerdo con la información difundida, serían cerca de 35 camionetas las que permanecen varadas en la zona cordillerana.

La magnitud de la situación motivó un importante despliegue de recursos humanos y logísticos para asistir a quienes permanecen en los distintos sectores de la montaña. Con los vehículos ya localizados, los equipos continúan desarrollando las tareas de evacuación de acuerdo con las características de cada punto del operativo.

El trabajo coordinado entre los distintos organismos busca garantizar una respuesta ordenada y segura frente a las difíciles condiciones que presentan las intensas nevadas y el clima en la cordillera, mientras avanzan las maniobras para trasladar a los turistas hacia lugares seguros.