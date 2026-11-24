Las condiciones climáticas registradas durante este martes 24 de noviembre generan complicaciones en distintos caminos de la provincia de Catamarca. A través del informe sobre el estado de las rutas, Vialidad Provincial comunicó que varios tramos presentan lluvias, lloviznas, bancos de neblina y acumulación de material de arrastre sobre la calzada, situaciones que pueden dificultar la circulación y reducir considerablemente la visibilidad de los conductores.

Ante este escenario, el organismo solicitó extremar las medidas de precaución al momento de transitar por los sectores afectados. La advertencia comprende diferentes rutas provinciales y departamentos, con particular atención en los caminos de montaña, las cuestas y aquellos sectores donde las precipitaciones provocaron inconvenientes sobre la superficie de circulación.

El relevamiento establece que los caminos mencionados se encuentran transitables con precaución, aunque las condiciones particulares de cada tramo requieren que los automovilistas adapten su conducción a las características del terreno y a las dificultades ocasionadas por el clima.

Entre los principales factores identificados se encuentran la presencia de neblina, que disminuye la visibilidad, las precipitaciones que afectan la circulación y el material de arrastre que se deposita sobre la calzada, especialmente en zonas atravesadas por cursos de agua y badenes.

Ruta Provincial n° 4

Uno de los corredores alcanzados por el informe es la Ruta Provincial N° 4, que presenta distintas situaciones según los tramos relevados.

En el sector comprendido entre Río Las Trancas y Humaya, Vialidad Provincial informó sobre la presencia de lluvias y neblina. Estas condiciones dificultan la visibilidad y obligan a los conductores a circular con especial atención durante todo el recorrido afectado. La situación también requiere precaución en el tramo comprendido entre Las Rejas y Las Juntas, donde el organismo solicitó extremar las medidas de seguridad debido a las lluvias y a la presencia de bancos de neblina densa.

En este último sector, la combinación de precipitaciones y visibilidad reducida representa un factor que exige disminuir la velocidad y mantener una conducción cuidadosa. Por ese motivo, la recomendación es evitar maniobras bruscas y prestar atención a las condiciones del camino.

Cuesta de Los Ángeles y El Portezuelo

Las condiciones meteorológicas también afectan a otros sectores de montaña de la provincia.

En la Ruta Provincial N° 5, Cuesta de Los Ángeles, se registran lloviznas y bancos de neblina en diferentes sectores. El informe recomienda circular con precaución debido a estas condiciones, que pueden dificultar la visibilidad durante el desplazamiento.

Por su parte, la Ruta Provincial N° 42, Cuesta del Portezuelo, presenta lloviznas y neblina en distintos puntos del recorrido. La advertencia comprende específicamente el tramo que va desde el empalme con la Ruta Nacional N° 38 hasta La Cumbre, además del sector de Tintigasta y el kilómetro 47.

En estos puntos, la presencia de precipitaciones y bancos de neblina obliga a mantener especial atención al circular. Se trata de sectores incluidos expresamente en el relevamiento de Vialidad Provincial, que solicita a los usuarios de estas rutas extremar las precauciones.

Ruta n° 119 en Santa María

Una de las situaciones particulares informadas por el organismo se registra en el departamento Santa María, sobre la Ruta Provincial N° 119, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional N° 40 y Aguas Amarillas.

En este sector, las condiciones climáticas provocaron el desborde de un río, cuyo efecto fue la acumulación de material fino sobre la calzada. Ante esta situación, personal y maquinaria de Vialidad Provincial trabajan en la zona, con tareas destinadas a intervenir en el sector afectado por el material depositado sobre el camino.

El informe identifica este tramo como uno de los puntos que requieren atención especial, debido a que el desborde generó modificaciones en las condiciones de circulación.

La presencia de material fino sobre la superficie de la ruta constituye el principal inconveniente señalado para este recorrido. Por ello, mientras se desarrollan los trabajos del personal vial, se solicita a los conductores transitar con precaución y prestar atención a las condiciones del camino.

Ruta provincial n° 46

Otra de las rutas incluidas en el relevamiento es la Ruta Provincial N° 46, específicamente en el tramo comprendido entre el Puente sobre el Río Belén y la Cuesta de Belén.

De acuerdo con el parte de Vialidad Provincial, este sector se encuentra transitable con precaución, especialmente en los cruces de badenes, donde se registra presencia de material de arrastre. La advertencia apunta a los puntos donde el material transportado por el agua quedó depositado sobre la superficie de circulación, por lo que se recomienda prestar especial atención al atravesarlos.

Las condiciones descriptas obligan a los conductores a reducir la velocidad y evaluar cuidadosamente el estado del camino durante el recorrido, particularmente en los cruces señalados por el organismo.

Ancasti con precaución

El informe también incluye al departamento Ancasti, donde las rutas se encuentran transitables con precaución debido a las lluvias registradas en la zona. Aunque el parte no individualiza tramos específicos dentro del departamento, la advertencia comprende los caminos del sector y establece la necesidad de circular con atención ante las condiciones climáticas.

De esta manera, Ancasti se suma a los distintos puntos de Catamarca donde las precipitaciones motivaron recomendaciones especiales para quienes deben desplazarse por las rutas provinciales.

Recomendaciones

Frente a las condiciones registradas en los distintos corredores viales, Vialidad Provincial difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos durante la circulación.

Las principales medidas solicitadas a los conductores son:

Reducir la velocidad, especialmente en sectores afectados por lluvias, lloviznas y neblina.

Mantener una distancia prudencial entre vehículos, para contar con mayor margen de seguridad durante la circulación.

Utilizar las luces bajas, particularmente en los tramos donde existen bancos de neblina o visibilidad reducida.

El organismo remarcó la importancia de extremar las precauciones en los sectores comprometidos por las condiciones meteorológicas y por la presencia de material sobre la calzada.