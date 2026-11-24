La falta de agua potable volvió a generar una protesta vecinal en el departamento Santa María. Durante la mañana de este martes, pobladores de Loro Huasi iniciaron un corte sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del sector conocido como El Bagualero, para reclamar soluciones frente a las deficiencias que afectan el suministro de agua en la localidad.

La manifestación comenzó a las 7 de la mañana y se desarrolla mediante una modalidad de interrupción parcial de la circulación, con liberaciones del tránsito cada una hora. Esta dinámica permite habilitar temporalmente el paso de los vehículos, aunque también provoca demoras para los conductores que deben atravesar ese tramo de la ruta.

La decisión de trasladar el reclamo a una vía nacional responde a la necesidad de visibilizar una problemática que afecta directamente a los pobladores y que, según lo expresado por los manifestantes, requiere una respuesta concreta. La interrupción de la circulación se convirtió así en el mecanismo elegido por los vecinos para hacer público su pedido y llamar la atención sobre las dificultades que atraviesan por la falta de un servicio adecuado de agua potable.

El agua como derecho

Durante la protesta, los vecinos solicitaron comprensión y acompañamiento de la comunidad para dar mayor visibilidad a la situación que atraviesan. El pedido está centrado en la necesidad de contar con un suministro de agua potable que responda a las necesidades de la población.

La consigna que sintetiza el reclamo es contundente: "El agua es un derecho, no un privilegio". Con esa expresión, los pobladores buscan poner de manifiesto la importancia del acceso al servicio y reclamar una solución ante las deficiencias que motivaron la medida de fuerza.

El mensaje también apunta a generar solidaridad entre quienes circulan por la zona y quienes conocen la realidad de las localidades afectadas. Por ese motivo, los manifestantes pidieron comprensión frente a las demoras ocasionadas por el corte y acompañamiento para que el reclamo pueda ser escuchado.

La modalidad de liberar el tránsito cada una hora forma parte de la organización de la protesta. De esta manera, los vecinos mantienen la medida sobre la Ruta Nacional 40, pero habilitan periódicamente la circulación para los automovilistas y demás conductores que utilizan ese corredor.

Presencia de fuerza de seguridad

En el sector donde se desarrolla la manifestación se encuentran efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional. La presencia de ambas fuerzas de seguridad se registra en el lugar del corte, mientras los pobladores mantienen su reclamo por las deficiencias en el suministro de agua potable.

La protesta genera demoras en el tránsito debido a las interrupciones periódicas de la circulación. Por ese motivo, quienes deben desplazarse por la zona se encuentran con un esquema de paso condicionado por las liberaciones que realizan los manifestantes cada una hora.

El corte tiene como escenario un tramo de la Ruta Nacional 40 ubicado a la altura de El Bagualero, en jurisdicción de Loro Huasi, departamento Santa María. Allí, los vecinos sostienen su pedido de respuestas y solicitan que la problemática del agua potable sea atendida.

El antecedente de San José

La manifestación de Loro Huasi no constituye un episodio aislado dentro de los reclamos por la falta de agua potable en el departamento Santa María. Hace apenas un mes, vecinos de San José de Santa María realizaron otra protesta mediante un corte sobre la Ruta Nacional 40, también motivada por las dificultades en el abastecimiento de agua.

Aquel reclamo tuvo un desarrollo similar en cuanto a la modalidad elegida por los pobladores para expresar su malestar: la interrupción de la circulación vehicular como forma de visibilizar una problemática que requiere respuestas.

Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, los vecinos de San José no obtuvieron respuestas de la UEPAS, situación que constituye un antecedente inmediato del nuevo episodio de protesta registrado ahora en Loro Huasi.

La repetición de este tipo de manifestaciones en distintas localidades del departamento muestra que el acceso al agua potable continúa siendo motivo de preocupación para los habitantes de la zona. En este contexto, el corte de este martes vuelve a colocar el problema en el centro de la atención pública y expone la demanda de los pobladores por una solución.