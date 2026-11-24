Padres y familiares de alumnos de la Escuela Secundaria N° 54, Anexo I de La Carrera, convocaron a una movilización para este martes, con el propósito de exigir a las autoridades educativas provinciales la apertura del 4° año del Ciclo Orientado en Ciencias Naturales.

La convocatoria está prevista para las 10:00 y tendrá como escenario las instalaciones del establecimiento educativo, ubicado sobre la Ruta 41, según la identificación difundida para la manifestación. La iniciativa surge de la preocupación de las familias por la continuidad de las trayectorias escolares de los jóvenes que asisten a esa institución y que necesitan contar con la posibilidad de avanzar en su formación secundaria dentro de su propia comunidad.

El pedido apunta a obtener una respuesta concreta que permita garantizar que los estudiantes puedan completar sus estudios sin tener que trasladarse a otras localidades para continuar con el nivel secundario. En ese sentido, las familias consideran fundamental que se concrete la apertura del nuevo año, de manera que los alumnos puedan seguir formándose en el ámbito educativo al que actualmente concurren.

La movilización busca poner en primer plano una demanda que, según expresaron los padres en la convocatoria, requiere una definición de las autoridades provinciales para que los estudiantes tengan asegurada la continuidad de su recorrido educativo.

La propuesta educativa ya está planteada

Uno de los aspectos centrales del reclamo está relacionado con el estado en que se encuentra la iniciativa para incorporar el 4° año. De acuerdo con lo manifestado por las familias, la propuesta educativa ya se encuentra planteada, por lo que el paso pendiente sería la aprobación de la cobertura de las horas necesarias por parte del Ministerio de Educación.

Esta situación constituye el eje del planteo que los padres pretenden hacer visible mediante la movilización. El pedido no se limita a expresar la necesidad de contar con un nuevo año dentro de la institución, sino que apunta específicamente a que se concrete la instancia administrativa que permitiría avanzar con su apertura.

La cobertura de las horas docentes necesarias aparece, de esta manera, como el punto que las familias identifican como pendiente para hacer efectiva la continuidad del Ciclo Orientado en Ciencias Naturales.

En la convocatoria, los padres señalaron que solamente resta que el Ministerio de Educación apruebe esa cobertura para que pueda concretarse la incorporación del cuarto año. Por ese motivo, esperan que las autoridades provinciales atiendan el planteo y brinden una respuesta que permita resolver la situación.

Evitar que los estudiantes deban trasladarse a otras localidades

El reclamo de los padres tiene como principal fundamento la necesidad de sostener la continuidad educativa dentro de la propia comunidad. La apertura del 4° año permitiría que los alumnos del Anexo I puedan seguir cursando el Ciclo Orientado en Ciencias Naturales sin verse obligados a trasladarse a otros lugares para continuar con su formación.

La posibilidad de completar los estudios secundarios en el establecimiento al que ya concurren constituye, por lo tanto, el objetivo que impulsa la convocatoria. Las familias buscan que la propuesta educativa tenga una resolución favorable y que la falta de aprobación de las horas necesarias no termine convirtiéndose en un impedimento para que los jóvenes puedan avanzar en su escolaridad.

En ese contexto, la movilización pretende trasladar el planteo directamente a las autoridades educativas y conseguir que se adopten las decisiones necesarias para garantizar la continuidad de los estudios.

La demanda también busca visibilizar la situación de los estudiantes y la expectativa de sus familias frente a una definición que consideran pendiente. El pedido está dirigido al Ministerio de Educación, organismo del que depende la aprobación de la cobertura de horas requerida para poner en funcionamiento el nuevo año.

"¡La educación no puede seguir esperando!"

Bajo la consigna «¡La educación no puede seguir esperando!», padres y familiares convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo y hacer visible la necesidad de contar con el 4° año del Ciclo Orientado en Ciencias Naturales.

La frase sintetiza el planteo de las familias, que buscan una respuesta concreta y una definición que permita avanzar con la apertura solicitada. La convocatoria pretende que la situación del Anexo I de La Carrera sea escuchada por las autoridades provinciales y que se agilice la aprobación necesaria para garantizar la continuidad educativa de los alumnos.

El reclamo tiene como punto central que la propuesta ya está planteada y que, según lo expresado por los convocantes, la instancia pendiente es la autorización de las horas correspondientes. Por ello, los padres consideran necesario hacer pública la demanda y solicitar que el Ministerio de Educación avance con la cobertura requerida.

La movilización será este martes a las 10

La convocatoria quedó fijada para este martes 24 de noviembre, a las 10:00, en la Escuela Secundaria N° 54, Anexo I de La Carrera. El anuncio también identifica el lugar de la manifestación sobre la Ruta 41.

Las familias esperan que la movilización permita visibilizar la situación y que el reclamo encuentre una respuesta favorable por parte de las autoridades provinciales. La expectativa está puesta en que se concrete la aprobación de las horas necesarias y se pueda avanzar con la apertura del cuarto año.

De esta manera, el pedido de los padres y familiares del Anexo I de la Escuela Secundaria N° 54 se concentra en una definición educativa que consideran fundamental para los jóvenes de La Carrera. Bajo la consigna de que la educación no puede seguir esperando, buscarán este martes hacer escuchar su demanda y obtener una respuesta concreta que garantice la continuidad de la formación secundaria en la comunidad.