Arranca la semana para los que descansaron del finde largo y el clima se anticipa con tormentas de variada intensidad, teniendo en cuenta que había Alerta Amarilla para la madrugada de este martes.

Sin registro de las tormentas fuertes, el martes comenzó en la madrugada con el viento soplando desde el sector Noreste (NE), con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la presencia de lloviznas por sectores desde la madrugada.

Cómo sigue la mañana

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la mañana, cuando también se pronostican tormentas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones disminuirá y se ubicará entre el 40% y el 70%. Para este período se espera una temperatura de 22 grados y vientos ahora desde el sector Sur (S), con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

Tarde agradable pero con ráfagas

Hacia la tarde, el panorama meteorológico presentará una disminución en la intensidad prevista de las precipitaciones. El SMN señala la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad media de que se concreten.

En este tramo de la jornada se registrará la temperatura máxima prevista, que alcanzará apenas los 26 grados. El viento continuará soplando desde el mismo sector, aunque incrementará su velocidad y se ubicará entre los 23 y 31 km/h. Además, se prevén las ráfagas más importantes del día, con velocidades que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Este registro constituye el dato destacado en materia de intensidad del viento para el período.

Tormentas aisladas durante la noche

Para las últimas horas del martes, las condiciones de inestabilidad continuarán, aunque el pronóstico mantiene la previsión de tormentas aisladas pero con una intensidad moderada y media en cuanto a que se concreten. La temperatura descenderá hasta los 23 grados, mientras que el viento cambiará su dirección predominante y soplará desde el sector Este (E), con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el cierre de la jornada mantendrá la posibilidad de precipitaciones, aunque con una probabilidad inferior a la prevista para la madrugada y la mañana.