La situación epidemiológica del sarampión en América atraviesa un momento de creciente preocupación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidió retirar a Estados Unidos, México y Bolivia el estatus de países libres de la enfermedad, luego de que un comité independiente evaluara los indicadores epidemiológicos y recomendara esa determinación ante la persistencia de la transmisión del virus en sus comunidades.

La decisión representa un nuevo retroceso para la región, que había conseguido importantes avances en la eliminación de esta enfermedad prevenible mediante la vacunación. El director de la OPS, Jarbas Barbosa, calificó la situación como un «retroceso importante» durante una conferencia de prensa en la que participó LA NACION, y advirtió sobre las consecuencias que tiene la circulación sostenida del virus para la salud pública.

El escenario adquiere una dimensión todavía mayor cuando se consideran los vínculos de circulación de personas entre los países afectados y el resto del continente. Argentina mantiene un intenso intercambio de viajeros con Estados Unidos, México y Bolivia, por lo que la situación regional representa un motivo de atención para las autoridades sanitarias nacionales.

Los tres países que perdieron la certificación forman parte de los 17 Estados que actualmente registran brotes de sarampión en América. El incremento de los contagios durante este año resulta particularmente significativo: las notificaciones más que cuadruplicaron los registros correspondientes al mismo período de 2025.

De acuerdo con los datos difundidos por la OPS, desde enero los ministerios de Salud nacionales notificaron 58.795 contagios, frente a los 12.740 que se habían informado a esta altura del año pasado. Esto representa un incremento del 361,5%. La evolución también se refleja en la mortalidad: mientras que hasta noviembre de 2025 se habían comunicado dos fallecimientos, actualmente la organización con sede en Washington recibió información de 84 decesos.

Argentina: un caso confirmado

En medio de este panorama regional, los datos oficiales de Argentina indican que hasta el momento se confirmó un caso de sarampión durante el año. La cifra contrasta con los 35 casos registrados durante el año pasado, ninguno de los cuales tuvo consecuencias fatales.

Sin embargo, uno de los principales aspectos que genera preocupación es la cobertura de vacunación. Según los registros mencionados, la aplicación de las dos dosis de la vacuna triple viral, de acuerdo con el calendario nacional, alcanza solamente al 45,1%.

La primera dosis se administra al cumplir un año, mientras que la segunda corresponde al período comprendido entre los 15 y los 18 meses. Esta modificación responde a una decisión del Ministerio de Salud de la Nación, que anunció a principios de año el adelantamiento de la segunda aplicación.

Anteriormente, esa dosis se administraba al ingreso escolar. El esquema anterior solamente se mantiene para los niños que cumplen cinco años y que nacieron entre 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.

La diferencia entre la cobertura actual y los niveles recomendados por los organismos sanitarios constituye uno de los puntos centrales de las advertencias. Frente a una enfermedad con una capacidad de transmisión tan elevada, completar los esquemas de vacunación resulta fundamental para reducir la posibilidad de nuevos contagios.

En ese sentido, Barbosa explicó que perder el estatus de eliminación del sarampión representa mucho más que dejar de contar con una designación de salud pública. Significa que el virus circuló durante un período prolongado y que, como consecuencia, familias y comunidades quedaron expuestas al riesgo de contraer una enfermedad prevenible, sufrir hospitalizaciones e incluso morir.

De la eliminación regional de 2016 al nuevo retroceso epidemiológico

Durante su intervención, el director de la OPS recordó que América fue la primera región del mundo en conseguir eliminar el sarampión, en 2016. Sin embargo, esa condición se perdió en noviembre del año pasado debido a un brote registrado en Canadá, que se salió de control para las autoridades sanitarias locales y restableció la transmisión endémica del virus.

Barbosa describió aquel episodio como un «revés importante» para los avances sanitarios alcanzados en el continente.

Ahora, la situación de Estados Unidos, México y Bolivia representa un deterioro adicional. Según el equipo de la OPS que monitorea los escenarios epidemiológicos, la pérdida de la certificación en esos tres países hace que el camino para recuperar la eliminación regional sea más complejo y eleva el riesgo para el resto de los Estados americanos.

El director de la organización aclaró que se trata de una advertencia seria, aunque no de una situación irreversible. Sostuvo que existen herramientas conocidas para prevenir el sarampión y detener su transmisión, pero que es necesario aplicarlas de manera sostenida y con capacidad de respuesta.

Entre las medidas consideradas prioritarias mencionó elevar rápidamente la cobertura de vacunación, mantener esos niveles en el tiempo y fortalecer la vigilancia epidemiológica. Esto último implica contar con mecanismos que permitan detectar un contagio, identificarlo y responder sin demoras y de manera eficiente, con el objetivo de evitar un brote o interrumpir una cadena de transmisión.

Barbosa insistió en que la región tiene posibilidades de volver a eliminar la circulación del virus, aunque reconoció que se trata de una enfermedad difícil de contener y que constituye un desafío para numerosos países.

El comité regional confirmó la transmisión

La decisión de retirar la certificación a Estados Unidos, México y Bolivia fue adoptada después de una evaluación realizada por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su nombre en inglés).

La última reunión de ese organismo se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Washington. Durante el encuentro, sus integrantes analizaron la situación epidemiológica de los países involucrados y posteriormente elevaron un informe al director de la OPS con la recomendación de retirarles la certificación.

La determinación se fundamentó en criterios epidemiológicos y de laboratorio objetivos. En los tres países se comprobó que los contagios asociados con una misma cepa viral, es decir, con igual genotipo y linaje, se suceden localmente y sin interrupciones desde hace un año o más.

Este elemento resulta determinante para establecer que no se trata solamente de casos aislados o importados, sino de una transmisión endémica sostenida dentro de las comunidades.

La situación también pone en riesgo los avances alcanzados recientemente en Canadá, donde se consiguió interrumpir la transmisión del virus. Allí se confirmaron 122 casos durante este año, frente a los 5.462 con los que había cerrado 2025, incluidos dos fallecimientos.

Estados Unidos registra brotes en 48 estados

La subdirectora de la OPS, Rhonda Sealey-Thomas, aportó datos sobre la dimensión del problema en Estados Unidos y señaló que existen brotes en 48 estados desde el año pasado.

Uno de los episodios más significativos se produjo en enero pasado en Pensilvania, donde se registraron más de 1.000 casos. Ese brote representó el mayor registro para el país norteamericano en tres décadas y fue determinante para el avance de los contagios dentro de su territorio.

Ante este panorama, Sealey-Thomas volvió a insistir en la necesidad de acelerar la actualización de los esquemas de vacunación de dos dosis de triple viral y alcanzar el objetivo de cobertura del 95% de la población.

La funcionaria remarcó que la ciudadanía debe comprender que el sarampión es una enfermedad altamente infecciosa, pero prevenible mediante la vacunación. Advirtió que las personas que no cuentan con protección presentan mayores riesgos de desarrollar complicaciones y necesitar internación.

También subrayó que los países deben prestar especial atención a las recomendaciones vinculadas con la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, dos herramientas fundamentales para detectar oportunamente los contagios y evitar que se extiendan.

El intenso movimiento de viajeros incrementa el riesgo

La situación regional plantea desafíos particulares para Argentina debido al intercambio frecuente de personas con los países que actualmente presentan transmisión sostenida del virus.

Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integrante por Argentina de la comisión regional que revisó los datos de México, Estados Unidos y Bolivia, señaló en diálogo con LA NACION que este escenario obliga a intensificar las estrategias de prevención.

La especialista puso especial atención en los desplazamientos internacionales por turismo y trabajo, así como en los viajes que comienzan a organizarse con motivo de las celebraciones de fin de año.

Gentile explicó que, en un mundo globalizado, donde los viajes se volvieron prácticamente habituales, el riesgo de transmisión de una enfermedad tan contagiosa como el sarampión se incrementa considerablemente. Como ejemplo del movimiento de personas entre países, recordó la reciente visita del Papa a Uruguay, Argentina y Perú, que implicó un importante desplazamiento de viajeros.

La infectóloga también destacó la capacidad de propagación del virus a partir de su índice de reproducción, conocido como R0. Según explicó, este indicador se ubica entre 16 y 18, lo que significa que una persona que contrae sarampión puede contagiar a entre 16 y 18 personas que no cuentan con protección.

«Frente a una enfermedad que tiene un índice de reproducción (Ro) que es de entre 16 y 18, es evidente que son necesarias estrategias muy fuertes de prevención», sostuvo.

La primera herramienta que mencionó fue la vigilancia epidemiológica, con capacidad para detectar rápidamente un caso. Gentile explicó que en Argentina suele registrarse un caso importado y que, a partir de esa situación, surge la posibilidad de transmisión dentro del territorio nacional.

El segundo aspecto central es alcanzar una cobertura de vacunación del 95%, debido a la elevada transmisibilidad de la infección. La especialista remarcó que tanto Argentina como los demás países de la región deben prestar especial atención a la circulación de personas en un contexto de expansión del sarampión.

Los países deberán presentar planes para recuperar la certificación

Por su parte, Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, informó que los países que perdieron el estatus deberán presentar un plan correctivo para poder recuperarlo.

Esos documentos deberán explicar fundamentalmente qué medidas implementarán las autoridades sanitarias para interrumpir los contagios y restablecer las condiciones epidemiológicas necesarias para recuperar la certificación. Según precisó el funcionario, no existe una fecha límite establecida para la presentación de esos planes.

En el caso de México, las autoridades sanitarias prevén controlar los brotes durante los próximos 90 días. Salas explicó que desde febrero se observa una disminución de los casos, aunque la transmisión endémica continúa de manera constante.

Esa persistencia implica que las personas no vacunadas siguen expuestas al riesgo de infección y que la cadena de contagios puede prolongarse, incluso cuando se registra una reducción en la cantidad de casos.

Más de 1,6 millones de chicos sin dosis contra el sarampión

Otro de los datos que expuso Salas permite dimensionar las dificultades que enfrenta la región en materia de inmunización. Actualmente, 1,6 millones de niños no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión, mientras que otros 400.000 tienen el esquema incompleto.

El funcionario también identificó un grupo etario que está teniendo un papel central en la continuidad de la transmisión. Según explicó, las personas de entre 15 y 30 años son actualmente quienes están sosteniendo la circulación del virus en la región.

La combinación de esquemas de vacunación incompletos, circulación internacional de personas y transmisión endémica en distintos países configura un escenario que exige reforzar las estrategias sanitarias.

La OPS considera que recuperar la eliminación del sarampión es posible, pero requiere compromisos sostenidos de los gobiernos, mayor cobertura de inmunización y sistemas de vigilancia capaces de detectar y responder rápidamente ante cada contagio.

El retiro de la certificación a Estados Unidos, México y Bolivia representa así una nueva advertencia para América. Con 58.795 contagios notificados, 84 fallecimientos informados y millones de niños sin protección completa, la región enfrenta el desafío de recuperar los avances alcanzados y evitar que la transmisión sostenida continúe extendiéndose a otros países.