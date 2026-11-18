En el marco de la celebración del 70° aniversario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Catamarca abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada destinada a mostrar el trabajo que la institución desarrolla en el territorio provincial. La propuesta está dirigida a productores, estudiantes, instituciones y público en general, con el objetivo de compartir conocimientos, presentar resultados y acercar las distintas líneas de investigación y extensión que forman parte de su actividad.

La Jornada de Puertas Abiertas se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre de 2026, entre las 8 y las 18 horas, en las instalaciones del Campo Experimental Sumalao. Durante ese período, quienes asistan podrán participar de diferentes recorridos organizados en estaciones temáticas, donde se expondrán avances vinculados con la investigación, la extensión, la innovación tecnológica y las experiencias de articulación institucional.

La convocatoria representa una oportunidad para que la comunidad conozca de manera directa las actividades que desarrolla el INTA en Catamarca y el aporte que realiza al fortalecimiento de los sistemas productivos locales. La iniciativa también permitirá poner en perspectiva siete décadas de trabajo orientado al desarrollo agropecuario y agroindustrial, a partir de la generación de conocimientos, la incorporación de tecnologías y la construcción de vínculos con distintos sectores.

En ese sentido, el encuentro buscará visibilizar los resultados alcanzados mediante el trabajo conjunto entre la institución y otros actores vinculados con la producción. La investigación y la innovación tecnológica constituyen algunos de los ejes centrales de esa tarea, acompañadas por las acciones de extensión que permiten compartir herramientas y experiencias con quienes participan de las actividades agropecuarias de la provincia.

Estaciones demostrativas

Uno de los principales componentes de la jornada será el recorrido por distintas estaciones demostrativas, tanto a campo como en espacios de laboratorio. La propuesta permitirá observar ensayos, conocer tecnologías aplicadas y establecer un intercambio directo con investigadores, profesionales y técnicos de la institución.

Los visitantes tendrán la posibilidad de acercarse a las principales líneas de trabajo mediante explicaciones sobre los procedimientos, las experiencias y los avances desarrollados en cada área. De esta manera, la jornada combinará la presentación de conocimientos técnicos con demostraciones prácticas, para mostrar cómo se desarrollan las investigaciones y de qué manera pueden vincularse con las necesidades de los sistemas productivos.

Las estaciones estarán organizadas alrededor de cuatro grandes ejes temáticos: cultivos regionales y alternativos; recursos naturales y sanidad; producción animal y gestión; y agroindustria y desarrollo institucional.

Cultivos regionales y alternativos

Dentro del área agrícola, uno de los espacios estará dedicado a los cultivos regionales y alternativos, con especial atención a las prácticas de manejo, poda y genética. Los recorridos incluirán experiencias y trabajos relacionados con olivo, vid, nogal, pecán, algodón, horticultura, aromáticas, girasol perenne y romero.

La diversidad de especies contempladas permitirá mostrar la amplitud de las líneas de trabajo que desarrolla el organismo en materia de producción vegetal. Los visitantes podrán conocer las experiencias vinculadas con el manejo de estos cultivos y dialogar con los especialistas sobre los aspectos técnicos que forman parte de las investigaciones.

La inclusión de producciones tradicionales y alternativas dentro de una misma propuesta también permitirá conocer distintas áreas de experimentación y desarrollo, en el marco de las actividades que el INTA lleva adelante para acompañar al sector agropecuario provincial.

Recursos naturales, riego y protección vegetal

Otro de los ejes estará enfocado en los recursos naturales y la sanidad, con actividades relacionadas con los estudios de suelo, el manejo eficiente del riego y las estrategias de protección vegetal.

Estos contenidos formarán parte de las estaciones destinadas a mostrar los trabajos técnicos y científicos vinculados con el aprovechamiento y el manejo de los recursos utilizados en los sistemas productivos. Los estudios de suelo y las experiencias sobre riego permitirán conocer las líneas de investigación que desarrolla la institución en torno a estos componentes, mientras que las estrategias de protección vegetal completarán las demostraciones previstas para esta área.

La posibilidad de recorrer estos espacios y conversar con los equipos técnicos permitirá a los asistentes conocer las experiencias institucionales y los conocimientos que se generan a partir de las investigaciones.

Producción animal y gestión de los sistemas agropecuarios

La jornada también incluirá un espacio dedicado a la producción animal y la gestión, donde se presentarán sistemas productivos integrados, alternativas tecnológicas y análisis de costos agropecuarios.

Este eje reunirá contenidos vinculados tanto con las características de los sistemas de producción como con las herramientas disponibles para evaluar su funcionamiento y las alternativas tecnológicas que pueden incorporarse.

El análisis de costos agropecuarios será otro de los temas incluidos en las actividades demostrativas, con el propósito de mostrar el trabajo que se realiza en materia de gestión. Así, los visitantes podrán conocer diferentes aspectos de las investigaciones y experiencias que desarrolla el INTA en relación con la producción animal y la organización de los sistemas productivos.

Agroindustria y desarrollo institucional

El cuarto eje estará destinado a la agroindustria y el desarrollo institucional. En este sector se realizarán demostraciones en el Laboratorio de Aceites y Grasas y en la Planta Piloto, dos espacios que formarán parte del recorrido previsto para la jornada.

A estas actividades se sumará el espacio institucional del Centro Regional, que permitirá conocer otra dimensión del trabajo que desarrolla el organismo y su estructura de articulación.

La presencia de estos ámbitos dentro del circuito demostrativo permitirá ampliar la mirada sobre las distintas actividades del INTA, incorporando tanto las experiencias relacionadas con la producción primaria como aquellas vinculadas con los procesos agroindustriales y el funcionamiento institucional.

Investigación, innovación y articulación

A 70 años de su creación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reafirma su compromiso con la investigación, la innovación y la extensión, promoviendo la construcción de conocimientos y la articulación entre actores públicos y privados para acompañar el desarrollo del sector agropecuario.

La jornada organizada por la EEA Catamarca se inscribe en ese propósito y busca mostrar cómo las actividades científicas y tecnológicas se vinculan con las experiencias productivas y las necesidades del territorio. La participación de organismos públicos, instituciones y empresas del sector privado forma parte de las experiencias de articulación que también serán presentadas durante los recorridos.

El encuentro no estará limitado a la exposición de resultados, sino que ofrecerá un espacio de intercambio entre los equipos de trabajo del INTA y los distintos sectores de la comunidad. Productores, estudiantes e instituciones podrán recorrer las instalaciones, observar los ensayos y dialogar con los investigadores, profesionales y técnicos que participan de las actividades.

De esta manera, la celebración del aniversario se convertirá en una instancia para compartir experiencias y poner en común los conocimientos generados a lo largo de siete décadas de trabajo institucional.